OpenAI: chi è il fondatore Sam Altman e quanto ha guadagnato finora

Samuel H. Altman, semplicemente conosciuto come Sam Altman è un imprenditore americano di 37 anni nato a Chicago e divenuto noto per aver fondato la società OpenAI, madre del chatbot ChatGPT, oggi al centro del dibattito pubblico per l’uso che fa dell’intelligenza artificiale.

Chi è Sam Altman

Nato il 22 aprile 1985, Sam Altman è cresciuto a Saint Louis, in Missouri. Ancora adolescente ha lasciato la città per trasferirsi in California, dove ha iniziato a frequentare l’università.

Altman non ha completato gli studi, si è infatti iscritto al corso di laurea in informatica a Stanford, tuttavia si è ritirato nel 2005. Nello stesso periodo in cui ha lasciato l’università, l’imprenditore ha fondato Loopt, un social network basato sul condividere con i gli amici la propria posizione. Dopo aver raccolto 30 milioni di dollari in venture capital, Loopt è stata venduta a Green Dot Corporation per 43,4 milioni di dollari. Successivamente è stata chiusa.

Dopo aver iniziato a lavorare part-time presso l’acceleratore Y Combinator nel 2011, Altman ne è diventato presidente nel 2014, dietro proposta di Paul Graham, uno dei fondatori. Altman conosceva già questa realtà poiché era stata una delle prime ad investire in Loopt, la sua startup.

Altman è rimasto in Y Combinator fino al 2019. Durante il suo mandato egli ha visto arrivare e crescere alcune tra le aziende oggi più importanti e famose del mondo, come AirBnB, Dropbox e Stripe. Terminato il suo incarico presso Y Combinator, Altman è andato a lavorare per OpenAI, ricoprendo il ruolo di CEO.

Altman conosceva già molto bene OpenAI. La società, infatti, era nata 4 anni prima dalla sua volontà, da quella di Elon Musk e da quella di altri imprenditori della Silicon Valley. Inizialmente classificata come semplice no-profit, OpenAI aveva immediatamente attirato l’attenzione di molti investitori, tanto da essere stata in grado di raccogliere un miliardo di dollari da investitori esterni poco dopo la sua nascita.

Dal 2019 Altman si dedica prevalentemente a OpenAI, con l’obiettivo di migliorare i software dell’azienda, come ChatGPT e Dall-E.

Sam Altman: altri progetti

Nel corso della sua carriera professionale, Altman si è dedicato anche ad altri settori, è infatti presidente di due società impegnate nell’ambito dell’energia nucleare, ossia Helion Energy.Inc e Oklo. Inc..

Nel 2014, Altman ha accettato l’incarico diventare CEO di Reddit, social media americano, ma è rimasto in carica soltanto per un breve periodo.

Nel settore del Web3 ha fondato Worldcoin, un’azienda con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti i cittadini del mondo le proprie criptovalute.

Durante la pandemia di Covid-19, infine, Altman ha sostenuto il progetto Covalence, realizzato per aiutare i ricercatori ad iniziare con maggiore velocità i trial clinici per i vaccini.

A quanto ammonta il patrimonio di Sam Altman

In molti si saranno chiesti quanto guadagna Sam Altman, essendo un imprenditore di successo. Per chi fosse curioso, è necessario sapere che egli è una persona molto riservata, le informazioni private che lo riguardano infatti non sono di facile reperibilità.

Cercando online non è possibile trovare lo stipendio di Altman, mentre ci sono alcune speculazioni sull’ammontare del suo patrimonio. Secondo le fonti disponibili questo dovrebbe essere di circa 200-250 milioni di dollari ma, visto il successo che sta riscuotendo OpenAI, potrebbe presto aumentare.