Chi è Ryan Routh, il sostenitore dell’Ucraina che voleva uccidere Trump

Chi è Ryan Routh? Una domanda questa che sta serpeggiando non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo intero, dopo che questo 58enne con diversi precedenti penali ha provato a compiere un nuovo attentato nei confronti di Donald Trump, ora nel pieno della campagna elettorale per le elezioni Usa 2024 del 5 novembre.

Ryan Routh è stato arrestato nei pressi del Trump International Golf Club di West Palm Beach, Florida, la residenza dell’ex presidente mentre era in possesso di un fucile in stile AK-47, un cannocchiale e di una GoPro. Dopo una breve sparatoria con degli agenti, alla fine l’uomo si è arreso.

Il presunto aspirante attentatore è stato descritto dai media d’Oltreoceano come un convinto sostenitore dell’Ucraina, il tutto mentre negli Stati Uniti molto si sta discutendo di quello che sarebbe il piano di pace di Donald Trump per far finire la guerra.

Il sospettato è accusato di aver tentato di sparare a Trump e ha molti precedenti penali. Secondo le autorità, gli agenti dei servizi segreti hanno aperto il fuoco contro di lui dopo aver visto la sua arma puntata attraverso una rete metallica verso un campo da golf dove stava giocando l’ex presidente.

L’FBI ha dichiarato quello messo in atto da Routh “sembra essere un tentativo di assassinio dell’ex presidente Trump”, con il 58enne che era appostato in un cespuglio distante 4-500 metri da una buca dove stava giocando il tycoon.

Chi è Ryan Routh, l’attentatore di Donald Trump

Ecco cosa sappiamo al momento di Ryan Wesley Routh, l’uomo arrestato con l’accusa di aver tentato di sparare a Donald Trump.

Si è appreso che è residente alle Hawaii.

Secondo quanto riportato, Routh aveva in precedenza affermato di essere un convinto sostenitore dell’Ucraina e di essersi recato a Kiev per combattere nella guerra in corso contro la Russia.

Ha una fedina penale sporca che dura da oltre tre decenni.

Originario della Carolina del Nord, i precedenti di Routh includono possesso di droga, guida senza patente, revisione scaduta e guida di un veicolo senza assicurazione.

Secondo alcuni resoconti, nel 2002 Routh fu arrestato dopo essersi barricato nell’ufficio della sua impresa edile dopo che, a seguito di un controllo, ha messo mano alla pistola prima di fuggire.

Il 58enne si è trasferito alle Hawaii nel 2017. Si vocifera che possieda insieme al figlio un’impresa edile alle Hawaii che costruisce strutture abitative per i senzatetto. Routh è stato descritto come un convinto sostenitore della causa ucraina, tanto da essersi recato al fronte per combattere come volontario.

I registri degli elettori mostrano che si è registrato come elettore non affiliato nella Carolina del Nord nel 2012, più recentemente votando di persona durante le primarie del Partito Democratico dello stato nel marzo 2024.

Donald Trump, scampato con successo quest’anno a un secondo tentativo di assassinio dopo essere stato quasi colpito da un proiettile durante un comizio in Pennsylvania, sarebbe stato messo subito al sicuro dopo la sparatoria.

