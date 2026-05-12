Chi deve fare il modello 730/2026? La campagna dichiarativa 2026 è ormai aperta, con l’Agenzia delle Entrate che ha messo a disposizione il 730 precompilato lo scorso 30 aprile. Dal 14 maggio i contribuenti potranno modificare, integrare e trasmettere il modello all’amministrazione tributaria. Per il modello Redditi, invece, è necessario attendere ancora qualche altro giorno: i modelli precompilati saranno messi a disposizione a partire dal 20 maggio, mentre per la modifica e l’invio è necessario attendere il 27 maggio.

Il modello 730, da sempre, è conosciuto come il modello con cui dipendenti e pensionati presentano la propria dichiarazione dei redditi annuale; ogni contribuente, però, deve avere cura di controllare se è obbligato alla presentazione oppure se è esonerato.

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi? Tutti coloro che hanno conseguito redditi nel corso del 2025 e che non rientrano nei casi di esonero.

La dichiarazione dei redditi, quindi, non è obbligatoria per tutti e soprattutto non tutti possono utilizzare il modello 730.

La scelta del modello da utilizzare per l’adempimento dell’obbligo dipende anche dalla tipologia di redditi avuti nel 2025, ma mentre il modello Redditi Pf può essere utilizzato, indistintamente da tutti, il modello 730 esclude dall’utilizzo alcune categorie di contribuenti.

Se è vero che il 730 viene spesso definito come la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, è altrettanto vero che ci sono anche altri soggetti obbligati a presentarlo.

Altri soggetti, invece, sono esonerati. Vediamo inoltre in base a quali tipi di reddito va usato il 730.

Chi deve fare il modello 730/2026?

La prima distinzione, per chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2026, va fatta tra il modello 730 e il modello Redditi PF (Persone Fisiche). Il modello Redditi PF (ex Unico) viene di solito utilizzato in prevalenza dai titolari di partita IVA.

Chiarita questa differenza, possiamo procedere. Il modello 730 deve essere presentato dai contribuenti che nel 2026 sono:

pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero);

lavoratori autonomi occasionali (senza partita Iva)

percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. Naspi e altre integrazioni salariali, indennità di mobilità);

soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

sacerdoti della Chiesa cattolica;

giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

persone impegnate in lavori socialmente utili;

produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), Irap e IVA;

persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva;

chi percepisce redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività;

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;

personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato è possibile presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate oppure possono rivolgersi:

al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;

a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Per il personale della scuola con contratto a tempo determinato si può scegliere la dichiarazione precompilata presentandola in uno dei modi che abbiamo già visto, quindi:

direttamente alle Entrate;

tramite sostituto d’imposta;

rivolgendosi a un CAF-dipendenti;

rivolgendosi a un professionista abilitato.

Possono accedere al cassetto fiscale e al 730 precompilato anche gli eredi in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia.

Chi non deve presentare il modello 730: soggetti esonerati

Per spiegare i casi di esonero l’Agenzia delle Entrate ha optato per un tabella, che riproponiamo di seguito.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

Tipo di reddito Condizioni Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) 1. redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio Lavoro dipendente o pensione 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze

e altri fabbricati non locati (*) Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.

Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Redditi esenti

Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).

Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

La dichiarazione dei redditi deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta, oppure se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dall’affitto di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

Il modello 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2025. Si consiglia la presentazione del modello 730 anche se nel corso del 2025 il contribuente ha operato con ritenuta d’acconto (anche se ricadeva nella no tax area) per recuperare la ritenuta versata e non dovuta.

Per calcolare l’Irped da versare usa il nostro simulatore.

Modello 730, va presentato per quali redditi?

Come specificano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato oppure ordinario i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);

redditi dei terreni e dei fabbricati;

redditi di capitale;

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni) indicati nella sezione II del quadro D;

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostitutiva indicati nel quadro M;

redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

Possono presentare il modello 730 anche coloro che devono adempiere agli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali estere per il pagamento di IVIE e IVAFE, compilando il nuovo quadro W.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

730 senza sostituto di imposta, chi lo può presentare?

Presentare il 730 senza sostituto di imposta pone nella condizione di ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Fino allo scorso anno potevano presentarlo coloro che hanno percepito redditi nell’anno di imposta precedente ma non avevano un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio.

Dal 2024 possono presentare il 730 senza sostituto di imposta tutti i contribuenti che nel corso dell’anno di imposta precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione o alcuni redditi assimilati, indipendentemente dal fatto di avere o meno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio.