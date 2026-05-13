Che fine ha fatto e quanti soldi ha oggi l’attrice di Tata Francesca?

Non puoi essere un millennial e non conoscere Francesca Cacace, la solare ed esuberante tata protagonista dell’omonima serie degli anni ’90.

A vestire i suoi panni - decisamente eccentrici e vistosi - è stata l’attrice Fran Drescher, diventata rapidamente un’icona della televisione anni ’90, trasformando la serie in una delle sitcom più riconoscibili e amate del decennio.

Protagonista indimenticabile della TV anni ’90, Drescher ha segnato un’epoca con la sua energia travolgente, i look iconici, la sua famiglia invadente e la sua ironia fuori dagli schemi. Ma cosa fa oggi, c’è la possibilità di rivederla nei panni della tata e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Che fine ha fatto Tata Francesca?

La tata è stata una serie cult degli anni ’90, andata in onda per sei stagioni, dal 1993 al 1999, di cui Fran Drescher è stata anche produttrice insieme al marito, Peter Marc Jacobson (da cui divorzia nel 1999), e che le permette di acquisire una fama planetaria. Di lei, viene scritto che è riuscita “a valorizzare una sceneggiatura piuttosto convenzionale con grinta, lacca per capelli e un’interpretazione comica unica nel suo genere”.

Drescher ha continuato a dedicarsi al mondo dello spettacolo, recitando in altri film - il più recente Marty Supreme, del 2025, in cui ha interpretato la madre di Timothée Chalamet - e serie tv - come The Comeback, di quest’anno, a fianco di Lisa Kudrow.

Nel 2023 è stata eletta presidente della Screen Actors Guild, sindacato che rappresenta il mondo del cinema, della televisione e della radio. Inoltre, è stata alla guida dello sciopero degli attori a Hollywood, il primo dal 1942 che ha coinvolto attori dell’industria cinematografica e televisiva.

Fran Drescher tornerebbe a vestire i panni della tata?

Quel che è certo è che il personaggio creato da Fran Drescher con il suo stile unico - minigonne, capelli fluenti e una voce inconfondibile che si riconosce anche a occhi chiusi - è una delle eroine più amate del piccolo schermo.

Molte volte all’attrice è stato chiesto se sarebbe disposta a interpretare nuovamente la tata in un possibile reboot della serie. E, a 27 anni dalla fine de La tata, sebbene Fran Drescher possa essere affascinante come lo era quando recitava nella sitcom cult, ha dichiarato che non vorrebbe interpretare di nuovo il personaggio. Tuttavia, le piacerebbe che la serie tornasse con un cast completamente nuovo, perché crede che al pubblico televisivo manchi

“una commedia senza filtri su persone che sono al 100% se stesse, proprio come lo era Francesca. Credo che avrebbe un grande successo. Un reboot di La Tata avrebbe senso in qualsiasi momento. Quindi bisogna decidere quale storia raccontare. Deve essere fatta bene”.

Fran Drescher: qual è il suo patrimonio?

Grazie al successo ottenuto con La tata, di cui è stata non solo protagonista, ma anche co-creatrice e produttrice, Fran Drescher ha costruito negli anni una carriera solida tra televisione, cinema e attivismo.

Secondo diverse stime, il suo patrimonio ammonterebbe a circa 25 milioni di dollari. Una cifra ottenuta soprattutto grazie ai compensi della sitcom cult degli anni ’90, ai diritti legati alla serie e ai numerosi progetti televisivi portati avanti nel corso della sua carriera.

In aggiunta, come produttrice, ha guadagnato anche una quota significativa dai diritti di produzione e syndication (ovvero le repliche televisive), che nel tempo sono diventate la parte più redditizia. Il guadagno complessivo per l’intera serie è quindi stato superiore al solo stipendio per episodio, grazie ai diritti e alla distribuzione internazionale.