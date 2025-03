Cartelle esattoriali, ecco chi non paga

Come investire in borsa?

Oltre 22 milioni di italiani hanno cartelle esattoriali. Chi non paga i debiti con il Fisco? Nel magazzino dell’Agenzia delle Entrate Riscossione giacciono oltre 1.280 miliardi in cartelle esattoriali da riscuotere e almeno il 40% di questi crediti non potranno essere recuperati (si tratta delle cosiddette cartelle esattoriali inesigibili, quelle intestate a deceduti, imprese fallite o nullatenenti).

I debiti presi in considerazione sono quelli iscritti a ruolo dal 2000 al 2024 e sono spalmati su 176 milioni di cartelle esattoriali. Numeri da capogiro che evidenziano un fatto interessante: chi non paga il Fisco è recidivo. A differenza di quello che si può pensare, però, il maggior numero di cartelle esattoriali grava su dipendenti e pensionati, mentre solo di una parte residua sono titolari imprese e partite Iva. Se si guarda, poi, al peso dei debiti la situazione si ribalta, ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Chi è indebitato con il Fisco? Se si guarda alle cartelle esattoriali, il 71,3% sono intestate a pensionati e dipendenti, solo il 13% è di imprese o autonomi, il 15,8% grava sulle società. Se s guarda al peso del debito, però, si evidenzia che i debiti di dipendenti e pensionati sono di lieve entità e incidono solo in minima parte sul mostruoso totale di crediti che si è accumulato nei magazzini dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Moltissime cartelle esattoriali sono riferite a carichi non superano i 1.000 euro e rappresenta solo il 4.6% dei crediti da riscuotere

Il fenomeno dell’evasione fiscale in Italia è ormai strutturale e non solo: chi non paga i debiti con il Fisco (se si tralascia una discreta minoranza che non versa il dovuto in un momento di difficoltà economica) è recidivo e accumula più di una cartella esattoriale. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, in audizione in commissione Finanza a Palazzo Madama, ha fatto il punto della situazione ed è emerso che il 77% dei debitori ha già avuto iscrizioni a ruolo nei 3 anni precedenti e il 60% di questi ha iscrizioni a ruolo da almeno 10 anni.

Chi non paga le cartelle esattoriali? Si sarebbe portati a pensare che la maggior parte degli evasori siano i lavoratori autonomi, visto che i dipendenti e i pensionati hanno l’imposizione fiscale alla fonte, direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Va ricordato, però, che l’evasione fiscale non riguarda solo l’Irpef, ma anche Imu, Tari, Tosap, imposta di bollo, imposta di registroi e canone Rai, giusto per citare qualche esempio. Carbone ha evidenziato che c’è uno sbilanciamento dei debiti: l’84% del valore dei crediti da riscuotere grava sulle persone fisiche (il 71,3% su dipendenti e pensionati e il 13% sugli autonomi) per un valore di 453 miliardi (298 miliardi pensionati e dipendenti, 155 miliardi titolari di partita Iva);

il 15,8% grava su persone giuridiche, le società di persone, per un totale di 819 miliardi. Anche a livello territoriali, poi, si evidenzia una sorta di “abitudine al debito”: circa la metà dei debiti del magazzino è riferito a residenti di Campania, Lombardia e Lazio (che però hanno solo un terzo della popolazione italiana).