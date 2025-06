Carta con cashback, le migliori soluzioni per guadagnare di più

Nel 2025 il cashback è diventato uno strumento sempre più apprezzato e utilizzato da chi desidera risparmiare un po’ di soldini in modo intelligente, sia online che nei negozi fisici. Il meccanismo alla base è davvero molto semplice e allo stesso tempo efficace. Ovvero una percentuale dell’importo speso viene restituita all’utente, sotto forma di rimborso diretto o di credito sull’estratto conto.

Alcune carte di credito e debito offrono cashback in modo automatico e costante, altre, invece, propongono iniziative promozionali periodiche. Molte di queste soluzioni, inoltre, non prevedono canoni fissi o costi nascosti, rendendole di conseguenza ancora più interessanti. A differenza di quanto si possa pensare, infatti, le carte non sono tutte uguali. Ognuna presenta proprie peculiarità, funzioni e costi. Ma come scegliere la migliore soluzione? Scopriamo assieme la classifica delle migliori carte con cashback attualmente disponibili e le caratteristiche da prendere in considerazione.

Per molte persone la prerogativa è avere tra le mani una carta di qualità, senza dover necessariamente spendere cifre da capogiro. Non tutti, d’altronde, hanno gli stessi bisogni. Alcuni desiderano uno strumento di pagamento semplice e veloce da usare. Per altri, invece, è fondamentale avere un limite di rimborso più alto oppure la possibilità di accedere a dei validi servizi di home banking. Tra le caratteristiche da prendere in considerazione nella scelta di una carta con cashback si annoverano le seguenti.

La classifica delle 7 migliori carte con cashback

Sono davvero tante e diverse le caratteristiche da prendere in considerazione per stilare la classifica delle migliori carte con cashback. Allo stesso modo sono tanti e vari i prodotti messi in campo dagli istituti di credito, ognuno dei quali presenta delle proprie peculiarità. Ecco, di seguito, alcune delle migliori soluzioni al momento disponibili.

Carta Tipo Cashback Costi Vantaggi Svantaggi Hype Base/Next Debito fino 10% su partner 0 € /34,8 € Gestione digitale, bonus Cashback limitato Mediolanum Card Debito 5% su 500 € al mese Canone 10 € annui dopo il 1° anno Utilizzabile subito in versione digitale, anche prima della consegna fisica Promozione accessibile solo dopo apertura SelfyConto Revolut Debito dallo 0,4% all’1,2% da 0€ a circa 45 € al mese Accesso a diversi servizi digitali Conveniente solo per utenti avanzati/spese elevate Blu American Express Credito 1% su tutte le spese Gratis 1° anno, poi 35 € all’anno Cashback automatico annuale, sicurezza elevata Non sempre accettata in piccoli esercizi Carta BBVA Debito 3,5% su tutti gli acquisti per i primi 6 mesi 0€ Zero spese, conto incluso Cashback limitato, offerta temporanea Trade Republic Card Debito 1% su un massimo di 1.500 € di spese mensili idonee 0€ Cashback automaticamente investito Serve investire almeno 50 € al mese in PAC Fineco Card Credit Credito Variabile, solo su acquisti all’estero tramite Mastercard Travel Rewards 19,95 € annui o 29,95 € annui Cashback estero automatico Cashback limitato

Hype Base / Next La carta Hype è la soluzione ideale per chi effettua acquisti ricorrenti, soprattutto per via dell’elevato tasso di cashback che può arrivare fino al 10% su determinati acquisti. Una possibilità di risparmio indubbiamente elevata, considerando la grande varietà di brand che aderiscono a tale iniziativa. Tutto questo è completato da diversi piani di abbonamento, anche gratuito, e l’Hype club che mette in campo diversi premi extra che fanno sempre comodo. Se tutto questo non bastasse, è possibile beneficiare di tutta una serie di funzionalità, come conto corrente online gratuito, carta con IBAN, oltre alla possibilità di inviare e ricevere denaro, acquistare e gestire Bitcoin, così come gestire spese e pagamenti digitali.

Mediolanum Card La Mediolanum Card è una carta di debito collegata al conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum. Al momento offre un cashback del 5% sulle spese effettuate, fino a un massimo di 25€ al mese, su 500€ di spesa mensile. Il rimborso viene accreditato direttamente sul conto. La carta è utilizzabile digitalmente prima di ricevere la carta fisica. Quest’ultima, in PVC 100% riciclato, è realizzata in partnership con Nexi e abilitata al circuito Mastercard, garantendo l’accettazione globale e un’esperienza d’uso sicura e sostenibile.

Revolut Revolut offre la possibilità di beneficiare del cashback sugli acquisti effettuati con le proprie carte. Le percentuali e le condizioni differiscono a seconda del piano scelto. Entrando nei dettagli, con il piano Revolut Standard e Plus si ha diritto allo 0,4%. La percentuale è pari allo 0,6% per il piano Premium, allo 0,8% per quello Metal e dell’1,2% per il piano Ultra. Il cashback viene accreditato mensilmente sul proprio conto nella valuta di base. Per controllare il cashback è sufficiente toccare sopra il saldo del proprio conto Revolut Pro. Potrebbero essere necessari fino a 7 giorni per elaborare il cashback e farlo apparire nei dettagli delle transazioni.

Blu American Express La Carta Blu American Express è una carta di credito con cashback dedicata a chi desidera ottenere un rimborso costante sulle proprie spese quotidiane. Offre un cashback pari all’1% su tutti gli acquisti, senza limiti mensili, accreditato una volta l’anno. La carta è gratuita per il primo anno, poi ha un canone annuale di 35 €. Funziona sul circuito Amex, con ampia accettazione nei grandi esercizi e online, anche se risulta essere leggermente più limitata rispetto a Visa e Mastercard in alcuni piccoli negozi. È pensata per chi desidera un ritorno sulle proprie spese e al tempo stesso la flessibilità nei pagamenti, con possibilità di rateizzazione mensile. leggi anche Le migliori carte prepagate con e senza Iban, classifica 2025

Carta BBVA La Carta BBVA è una delle migliori carte di debito con cashback attualmente disponibili in Italia. Tra i punti di forza spicca un cashback del 3,5% valido sui primi 260€ di acquisti ogni mese per i primi sei mesi dal primo acquisto. Inoltre il saldo sul conto viene remunerato al 3,5% lordo annuo per i primi sei mesi, fino a 1 milione di euro. Ma non solo, la carta è gratuita, senza canone e permette di effettuare prelievi gratuiti da 100 € in su in tutta Europa e include bonifici SEPA senza commissioni. Può essere gestita comodamente tramite app ed è abbinata a un conto corrente anch’esso gratuito e remunerato. Viste le sue caratteristiche, si rivela essere la soluzione perfetta per chi cerca una carta digitale, completa, senza costi e con vantaggi reali.

Trade Republic Card Grazie alla Trade Republic Card è possibile ottenere l’1 % Saveback, ovvero cashback, su un massimo di 1.500 € di spese mensili idonee con carta, direttamente nel proprio piano di accumulo. Per attivare tale opportunità bisogna investire almeno 50€ al mese in piani di accumulo. Non si ha diritto a tale opportunità per alcune transazioni opportunamente indicate. Tra queste si annoverano pagamenti P2P, ricariche di conti, prelievi bancomat, transazioni di gioco d’azzardo, bonifici e vaglia postali, operazioni su titoli e investimenti. Grazie a questa carta è possibile effettuare prelievi gratuiti illimitati in tutto il mondo sopra i 100€. I prelievi inferiori a tale soglia comportano una commissione di 1€. Previsti, inoltre, tassi di cambio Visa senza commissioni aggiuntive per le spese all’estero.