Carta acquisti 2023, via libera alla domanda: requisiti, importi e nuovi moduli

Via libera alle domande per la Carta acquisti 2023, il sostegno del valore di 40 euro al mese (ma accreditato ogni due mesi) da utilizzare per l’acquisto di un elenco ristretto di beni e servizi.

Confermato anche per il 2023, quindi, uno dei più importanti bonus famiglia a cui possono accedere quei nuclei familiari che si trovano in una situazione economica di difficoltà, a patto che ci sia almeno un componente di età inferiore ai 3 anni o superiore ai 65 anni.

Ci sono però delle novità: dal 1° gennaio 2023, infatti, cambia il limite Isee da non superare per avere diritto al sostegno. Ogni anno, infatti, gli importi di reddito e l’indicatore Isee che regolano l’accesso alla Carta acquisti, infatti, vengono rivalutati tenendo conto del tasso d’inflazione accertato dall’Istat per gli ultimi 12 mesi.

Per questo motivo, si alza il limite Isee da non superare, e di conseguenza nel 2023 si amplia la platea di coloro che possono richiedere la Carta acquisti. A tal proposito, il ministero dell’Economia ha messo a disposizione i nuovi moduli per la richiesta, i quali - una volta compilati e firmati - vanno consegnati presso un ufficio postale.

Ecco quindi una guida aggiornata per la Carta acquisti 2023: dai nuovi requisiti al funzionamento, fino ai moduli da scaricare per farne richiesta e avere così diritto a 80 euro ogni due mesi da spendere per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità.

Cos’è e come funziona

Come suggerito dal nome, la Carta acquisti - anche nota come Social card - è una carta elettronica (simile ad un bancomat o ad una PostePay), che può essere utilizzata dal beneficiario per il pagamento di spese e servizi di prima necessità.

A istituirla è stata il Decreto Legge n. 112 del 2008 e, a oggi, viene riconosciuta alle famiglie con minori di 3 anni e agli anziani di età pari o superiore ai 65 anni in particolari condizioni di disagio economico.

L’importo mensile riconosciuto ai titolari della carta acquisti è di 40 euro, ma l’accredito avviene ogni due mesi; oltre a ricevere l’assegno bimestrale, chi presenta la social card presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa può accedere a particolari sconti e promozioni.

Nel dettaglio, i destinatari del contributo possono utilizzare gli 80 euro caricati bimestralmente sulla carta per effettuare acquisti presso:

negozi alimentari;

supermercati;

farmacie;

parafarmacie.

In alternativa i soldi sulla Carta possono anche essere utilizzati per pagare le bollette di luce e gas (presso gli uffici postali).

Requisiti per le famiglie con figli fino a 3 anni

La Social card per i cittadini di età inferiore a 3 anni (titolare della carta è il genitore) è riconosciuta a patto che chi ne presenta domanda soddisfi i seguenti requisiti:

valore massimo dell’indicatore Isee pari a euro 7.640,18 euro (importo aggiornato al 2023);

titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

cittadini regolarmente iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

cittadino che, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario (genitori): intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica; intestatario/i di più di due utenze del gas; proprietario/i di più di due autoveicoli; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione Isee, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione Isee.



Requisiti per gli anziani di età pari o superiore a 65 anni

Anche per gli anziani dai 65 anni di età sono previsti dei requisiti da soddisfare per averne diritto, quali:

per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni, valore massimo dell’indicatore Isee, come pure dei redditi percepiti, non superiore a 7.640,18 euro;

per i cittadini nella fascia di età superiore ai 70 anni, valore massimo dell’indicatore Isee pari a 7.640,18 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.186,91 euro;

essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4 del modulo di domanda: intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; intestatario/i di più di una utenza del gas; proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7; titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE; non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.



Come fare domanda

Dopo l’analisi completa dei requisiti richiesti, analizziamo di seguito come fare domanda per ottenere la Carta acquisti nel 2023.

In ambedue i casi (figli fino a 3 anni o anziani dai 65 anni di età), bisognerà compilare il modulo predisposto dal Mef. Attenzione: non serve che coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti presentino nuovamente domanda. Il beneficio, infatti, continuerà comunque a essere erogato, a patto di rientrare nei requisiti previsti (per questo motivo servirà richiedere al più presto l’Isee 2023).

La domanda, quindi, va inviata da chi non ne risultava percettore alla data del 31 dicembre 2022. Per questi i moduli da scaricare, compilare e firmare sono i seguenti:

Modulo richiesta Carta Acquisti 2023 per Over 65 Clicca qui per scaricare il modulo.

Guida alla compilazione Qui, invece, la guida per la compilazione della richiesta per la Carta acquisti 2023 avanzata da persone con più di 65 anni.

Modulo richiesta Carta Acquisti 2023 per figli minori di 3 anni Clicca qui per scaricare il modulo.

Guida alla compilazione Qui, invece, la guida per la compilazione della richiesta per la Carta acquisti 2023 avanzata dai genitori di figli di età inferiore ai 3 anni.

I suddetti modelli sono disponibili anche presso gli uffici postali.

Una volta compilato, il modulo di domanda dovrà essere presentato presso un ufficio postale abilitato alla ricezione. Insieme alla domanda, bisognerà presentare i seguenti documenti:

originale e una fotocopia di un documento d’identità;

modello Isee in corso di validità, anche in fotocopia, relativa al beneficiario;

originale del documento d’identità dell’eventuale soggetto delegato.

Dopo aver fatto domanda e nel caso di accettazione, verrà recapitata, presso l’indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l’invito a recarsi presso un ufficio postale abilitato, per il ritiro della Carta acquisti elettronica.

Sulla carta sarà già disponibile l’accredito delle prime due mensilità spettanti, quindi 80 euro, dalla data di presentazione della domanda.