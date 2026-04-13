Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura e vacanze

Patrizia Del Pidio

13 Aprile 2026 - 16:48

Calendario Scolastico 2026/2027: ecco quando iniziano le scuole a settembre regione per regione. Date, ponti, vacanze di Natale, Pasqua e durata dell’anno scolastico.

Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura e vacanze

Quando iniziano le scuole a settembre? E quando finirà l’anno scolastico 2026/2027? Le Regioni hanno iniziato a pubblicare il calendario scolastico in cui viene resa nota la data di inizio e di fine dell’anno scolastico, l’inizio e il termine delle vacanze di Natale, di Pasqua, la durata dell’anno scolastico e gli eventuali ponti previsti per le festività nazionali tenendo conto non solo delle esigenze locali, ma anche delle specificità di ogni territorio.

I calendari forniscono agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti un quadro chiaro di come saranno organizzate le attività didattiche il prossimo anno scolastico, permettendo a chi ne ha bisogno di pianificare eventuali viaggi e impegni senza pregiudicare la presenza a scuola.

Al momento non tutte le Regioni hanno pubblicato il calendario per l’anno scolastico 2026/2027, e per questo motivo questo articolo resterà in costante aggiornamento per fornire le informazioni man mano che saranno pubblicate.

Calendario feste scolastiche 2026/2027

Le festività nazionali, durante le quali sicuramente la scuola resterà chiusa sono:

  • domenica 4 ottobre San Francesco d’Assisi (nel 2026 il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale civile, ma nel 2026 cade di domenica e si sentiranno i suoi effetti solo a partire dal 2027);
  • domenica 1° novembre Tutti i Santi;
  • martedì 8 dicembre Immacolata Concezione;
  • venerdì 25 dicembre Natale;
  • sabato 26 dicembre Santo Stefano;
  • venerdì 1° gennaio Capodanno;
  • mercoledì 6 gennaio Epifania;
  • domenica 28 marzo Pasqua;
  • lunedì 29 marzo Lunedì dell’Angelo;
  • domenica 25 aprile Festa della Liberazione;
  • sabato 1° maggio Festa del Lavoro;
  • mercoledì 2 giugno Festa della Repubblica;
  • Santo Patrono del Comune in cui ha sede la scuola;
  • tutte le domeniche.

Calendari regionali anno scolastico 2026/2027

I calendari regionali danno comunicazione di quali saranno le sospensioni delle lezioni durante il prossimo anno scolastico, ma va sempre considerato che il Collegio dei docenti potrebbe deliberare anche altre sospensioni, nel rispetto del numero minimo di lezioni previsto per l’anno scolastico. Le scuole hanno un margine di circa 3-5 giorni che usano solitamente per creare ponti locali. Vediamo, quindi, Regione per Regione, quando saranno sospese le lezioni, oltre che per le feste nazionali.

Provincia autonoma di Bolzano

Inizio lezioni: lunedì 7 settembre
Ponte di Ognissanti: da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre
Ponte dell’Immacolata: da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre;
Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
Vacanze di Carnevale: da sabato 6 febbraio a domenica 14 febbraio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Pentecoste: sabato 15 maggio a lunedì 17 maggio
Fine delle lezioni: 16 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Il calendario prevede 35 settimane di lezione complessive, articolate su 5 giorni a settimana. Le scuole secondarie di secondo grado, in ogni caso, possono prevedere l’attività didattica anche il sabato.

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: giovedì 10 settembre
Ponte di Ognissanti: lunedì 2 novembre
Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;
Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
Fiera di Sant’Orso: sabato 30 gennaio;
Vacanze invernali: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Fine delle lezioni: 9 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 200 giorni di lezione.

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: lunedì 14 settembre
Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;
Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
Vacanze di Carnevale: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Fine delle lezioni: 9 giugno (26 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, 221 per la scuola dell’infanzia.

Lazio

Inizio lezioni: martedì 15 settembre;
Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Fine delle lezioni: martedì 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia)

La durata dell’anno scolastico è di almeno 206 giorni di lezione per le scuole con orario su sei giorni settimanali e di almeno 171 giorni di lezione per quelle articolate su cinque giorni.

Puglia

Inizio lezioni: giovedì 17 settembre
Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;
Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 205 giorni, 224 per la scuola dell’infanzia.

Sicilia

Inizio lezioni: martedì 15 settembre;
Ponte di Ognissanti: lunedì 2 novembre;
Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;
Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio;
Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;
Fine delle lezioni: 10 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, che possono scendere a 205 nel caso il giorno del Santo Patrono cada in un giorno scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Scuola
# Scuola dell’infanzia
# Scuola secondaria di II grado
# Scuola secondaria di I grado
# Scuola primaria

Seguici su

FT logo

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 15/04/2026 Dove è più sicuro andare in vacanza l'estate 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Medico va in pensione con 100 giorni di ferie non godute. Ha diritto a un indennizzo da 60.000 euro

Lavoro e Diritti

Medico va in pensione con 100 giorni di ferie non godute. Ha diritto a un indennizzo da 60.000 euro
La citazione del giorno di Bill Gates. “Preferisco assumere una persona pigra per un lavoro difficile”

Lavoro e Diritti

La citazione del giorno di Bill Gates. “Preferisco assumere una persona pigra per un lavoro difficile”

Correlato

Cade in classe dopo uno scontro, scuola condannata a un risarcimento di oltre €20.000

Scuola

Cade in classe dopo uno scontro, scuola condannata a un risarcimento di oltre €20.000