Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura e vacanze

Quando iniziano le scuole a settembre? E quando finirà l’anno scolastico 2026/2027? Le Regioni hanno iniziato a pubblicare il calendario scolastico in cui viene resa nota la data di inizio e di fine dell’anno scolastico, l’inizio e il termine delle vacanze di Natale, di Pasqua, la durata dell’anno scolastico e gli eventuali ponti previsti per le festività nazionali tenendo conto non solo delle esigenze locali, ma anche delle specificità di ogni territorio.

I calendari forniscono agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti un quadro chiaro di come saranno organizzate le attività didattiche il prossimo anno scolastico, permettendo a chi ne ha bisogno di pianificare eventuali viaggi e impegni senza pregiudicare la presenza a scuola.

Al momento non tutte le Regioni hanno pubblicato il calendario per l’anno scolastico 2026/2027, e per questo motivo questo articolo resterà in costante aggiornamento per fornire le informazioni man mano che saranno pubblicate.

Calendario feste scolastiche 2026/2027

Le festività nazionali, durante le quali sicuramente la scuola resterà chiusa sono:

domenica 4 ottobre San Francesco d’Assisi (nel 2026 il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale civile, ma nel 2026 cade di domenica e si sentiranno i suoi effetti solo a partire dal 2027);

domenica 1° novembre Tutti i Santi;

martedì 8 dicembre Immacolata Concezione;

venerdì 25 dicembre Natale;

sabato 26 dicembre Santo Stefano;

venerdì 1° gennaio Capodanno;

mercoledì 6 gennaio Epifania;

domenica 28 marzo Pasqua;

lunedì 29 marzo Lunedì dell’Angelo;

domenica 25 aprile Festa della Liberazione;

sabato 1° maggio Festa del Lavoro;

mercoledì 2 giugno Festa della Repubblica;

Santo Patrono del Comune in cui ha sede la scuola;

tutte le domeniche.

Calendari regionali anno scolastico 2026/2027

I calendari regionali danno comunicazione di quali saranno le sospensioni delle lezioni durante il prossimo anno scolastico, ma va sempre considerato che il Collegio dei docenti potrebbe deliberare anche altre sospensioni, nel rispetto del numero minimo di lezioni previsto per l’anno scolastico. Le scuole hanno un margine di circa 3-5 giorni che usano solitamente per creare ponti locali. Vediamo, quindi, Regione per Regione, quando saranno sospese le lezioni, oltre che per le feste nazionali.

Provincia autonoma di Bolzano

Inizio lezioni: lunedì 7 settembre

Ponte di Ognissanti: da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre

Ponte dell’Immacolata: da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre;

Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Vacanze di Carnevale: da sabato 6 febbraio a domenica 14 febbraio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Pentecoste: sabato 15 maggio a lunedì 17 maggio

Fine delle lezioni: 16 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Il calendario prevede 35 settimane di lezione complessive, articolate su 5 giorni a settimana. Le scuole secondarie di secondo grado, in ogni caso, possono prevedere l’attività didattica anche il sabato.

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: giovedì 10 settembre

Ponte di Ognissanti: lunedì 2 novembre

Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

Vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Fiera di Sant’Orso: sabato 30 gennaio;

Vacanze invernali: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: 9 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

Durata dell’anno scolastico minima di 200 giorni di lezione.

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: lunedì 14 settembre

Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Vacanze di Carnevale: da lunedì 8 febbraio a mercoledì 10 febbraio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: 9 giugno (26 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, 221 per la scuola dell’infanzia.

Lazio

Inizio lezioni: martedì 15 settembre;

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: martedì 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia)

La durata dell’anno scolastico è di almeno 206 giorni di lezione per le scuole con orario su sei giorni settimanali e di almeno 171 giorni di lezione per quelle articolate su cinque giorni.

Puglia

Inizio lezioni: giovedì 17 settembre

Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: 8 giugno (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

La durata dell’anno scolastico è di 205 giorni, 224 per la scuola dell’infanzia.

Sicilia

Inizio lezioni: martedì 15 settembre;

Ponte di Ognissanti: lunedì 2 novembre;

Ponte dell’Immacolata: da lunedì 7 dicembre a martedì 8 dicembre;

Vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio;

Vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo;

Fine delle lezioni: 10 giugno (per la scuola dell’infanzia 30 giugno).

La durata dell’anno scolastico è di 206 giorni, che possono scendere a 205 nel caso il giorno del Santo Patrono cada in un giorno scolastico.