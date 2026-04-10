Innovazione e sostenibilità Made in Sud: come creare valore tra industria e transizione energetica

Per anni investire nel Sud Italia è stato considerato un limite per le imprese. Oggi però questo paradigma sta cambiando: territori come la Puglia stanno emergendo come nuovi poli industriali, capaci di attrarre talenti, generare occupazione e sostenere progetti innovativi.

Allo stesso tempo, la transizione energetica e l’evoluzione tecnologica stanno ridefinendo interi settori, dalla nautica ai trasporti industriali, aprendo nuove opportunità ma anche nuove sfide. In questo scenario, sostenibilità, digitalizzazione e gestione intelligente dell’energia diventano leve strategiche per la competitività delle imprese.

Ne abbiamo parlato con Massimo Labruna, CEO di AS Labruna, azienda finalista dei Money Awards 2025, che racconta come innovazione e sostenibilità possano generare valore non solo per le aziende, ma anche per i territori in cui operano.

“Investire al Sud per molti anni è stato giudicato uno svantaggio competitivo, ma nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un fenomeno che sta ribaltando questa filosofia. Il Sud, e specialmente la Puglia, la mia regione a cui sono molto legato, sta diventando una piattaforma industriale, un moltiplicatore di profitti.

Questo sta avvenendo perché sono cambiati alcuni valori, soprattutto nel mondo del lavoro, che fanno sì che investire sul territorio, investire nel sociale, crei opportunità di attrarre talenti, di creare buona occupazione e quindi di poter raggiungere risultati molto, molto ambiziosi.

Qualsiasi impresa, per raggiungere i suoi target, ha necessità di un’organizzazione. L’organizzazione è fatta di persone e quindi il focus deve essere sulle persone, sulla loro qualità della vita. Per questo investire al Sud adesso consente di avere dei vantaggi.

Tutte le aziende che stanno investendo sul territorio stanno raggiungendo risultati molto ambiziosi. Anche noi abbiamo messo a sistema il beneficio comune, quindi investire sul territorio, e nel 2022 siamo diventati società benefit.

Quindi nel nostro statuto, oltre allo scopo di lucro, che è comunque lo scopo principale delle aziende, esiste uno scopo di beneficio comune. Questo sta rendendo molto attrattiva l’azienda e innovare in sostenibilità e digitalizzazione rende anche l’impresa ancora più attrattiva.

Non bisogna avere paura di innovare, bisogna cercare di esplorare territori nuovi, linee di business nuove. E la sostenibilità deve essere intesa come una leva di competitività, non come una normativa a cui adeguarsi.

È quello che vedo in Italia: soprattutto c’è molta diffidenza sulla transizione energetica, ci sono molti pareri discordanti. Io credo che in Italia abbiamo perso una grandissima occasione nel non utilizzare la transizione energetica come leva per lo sviluppo.

Noi siamo molto bravi nella meccanica e quindi anche nell’industria automotive. Siamo sì bravi nei motori endotermici, ma anche nella parte legata al design e all’innovazione, e probabilmente abbiamo avuto un focus sul motore endotermico ma abbiamo tralasciato tutti gli altri aspetti che invece possono fare veramente la differenza a livello mondiale.”