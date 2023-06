Calciomercato Roma, Dybala in bianconero per 12 milioni: la clausola danneggia i giallorossi

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è ancora tutto da scrivere tanto che per l’argentino aumentano le voci in merito a un possibile “ritorno” in bianconero.

Andiamo con ordine: lo scorso anno Dybala ha firmato un contratto con la Roma da 4,5 milioni di euro a stagione - molto meno di quanto prendeva alla Juventus - con scadenza nel 2025. Tuttavia, in quell’accordo c’è una clausola che permetterebbe a Paulo Dybala da sciogliersi dal legame con i giallorossi per appena 12 milioni di euro.

Ed è per questo motivo che la Roma vuole fare in fretta per rinnovare quell’accordo aumentando l’ingaggio ma togliendo la clausola che tanto spaventa i tifosi giallorossi che temono di dover salutare il loro fuoriclasse dopo appena una stagione.

Su Dybala c’è forte il Newcastle

Il Newcastle dopo l’acquisto di Tonali e gli interessamenti per Chiesa potrebbe tornare a guardare nel campionato italiano firmando per il colpo Paolo Dybala. Per l’argentino, dopo 7 stagioni alla Juventus, si tratterebbe di un ritorno in bianconero, dove al Newcastle lo aspetterebbe la maglia numero 10.

Maglia che in realtà potrebbe vestire anche alla Roma dove proprio in queste ore è arrivato il benestare di Francesco Totti: lo storico capitano dei giallorossi, che ha svelato il suo sogno di tornare a collaborare per la società capitolina, ha detto che Dybala potrà tranquillamente indossare quella che per anni è stata la sua maglia ma solo se ha intenzione di farlo per molto tempo ancora.

Insomma, sì alla 10, ma solo se Dybala giurerà fedeltà alla Roma.

Molto appunto dipenderà dalle volontà del calciatore, ma anche dagli interessamenti dall’estero: la clausola nel contratto di Dybala, infatti, permetterebbe al Newcastle di spendere appena 12 milioni di euro per il suo cartellino, potendo così riconoscere all’argentino un contratto molto maggiore rispetto a quanto percepito oggi alla Roma.

Come funziona la clausola nel contratto di Paulo Dybala

Nel contratto sottoscritto da Paulo Dybala sono previste ben due clausole:

la prima, permetterebbe a un club italiano di acquistare Paulo Dybala per 20 milioni di euro. Ma si tratta di una clausola piuttosto atipica in quanto la Roma può in ogni momento disinnescarla aumentando l’ingaggio dell’argentino a 6 milioni di euro a stagione;

la seconda clausola riguarda invece solamente i club esteri: questi, per un costo di 12 milioni di euro possono acquistare l’argentino con la Roma che potrà comunque annullarla aumentando lo stipendio a 6 milioni di euro ma solo previo parere positivo da parte di Dybala stesso.

In caso di offerte estere, quindi, sarebbe il campione del mondo argentino ad avere l’ultima parola in merito al trasferimento.

Dybala sta bene alla Roma ma…

A oggi l’intenzione di Paulo Dybala è di restare alla Roma e per questo motivo le parti - su pressing di Mourinho - sono convinte di poter arrivare a un accordo per il rinnovo che possa portare alla cancellazione della clausola.

Anche perché, per quanto la volontà del calciatore sia fondamentale, non si può stare tranquilli in una sessione di calciomercato dove i petrodollari stanno facendo la differenza con ingaggi faraonici in grado di far vacillare qualunque calciatore.

Prima che le avance del Newcastle si facciano più prepotenti, quindi, sarebbe opportuno blindare l’argentino per evitare spiacevoli sorprese: d’altronde, dopo l’infortunio di Abraham un eventuale l’addio di Dybala - a quel prezzo poi - rappresenterebbe un duro colpo per le ambizioni della Roma.