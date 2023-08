Calciomercato Inter, accordo con Pavard: cosa manca per il suo arrivo a Milano

La sensazione è che se il Bayern Monaco non dovesse fare resistenza Benjamin Pavard sarà in tempi brevi un nuovo calciatore dell’Inter, l’ottavo acquisto di questa sessione di calciomercato.

Pavard andrebbe a completare un reparto, quello difensivo, che come lamentato da Simone Inzaghi ha le maggiori carenze: i soli Acerbi, Bastoni, De Vrij, Darmian e il nuovo arrivato Bisseck, non sono sufficienti per affrontare una stagione su tre fronti, con l’Inter che ha tutta l’intenzione di ripetere l’esaltante cavalcata che l’ha portata a giocarsi la finale di Champions League.

Una scelta importante visto che l’Inter andrebbe così a utilizzare l’ultimo tesoretto messo a disposizione dalla proprietà che proprio in queste ultime ore guarda con attenzione a quanto successo al colosso immobiliare Evergrande, sul quale la famiglia Zhang - e di conseguenza il gruppo Suning proprietario dell’Inter - vanta un credito di 3 miliardi di euro. Questa - come riportato da Calcio e Finanza - la cifra anticipata dai Zhang nel 2017 per sottoscrivere azioni di Classe A di Evergrande Real Estate e assicurarsi forti dividendi dopo la quotazione in borsa o del rimborso del prestito entro marzo 2021.

Niente di tutto ciò è successo, e adesso con Evergrande che ha dichiarato bancarotta la situazione si fa ancora più complicata.

Ma l’acquisto di Pavard - con il quale l’Inter ha già raggiunto l’accordo - non sembra essere in discussione e dopo che verranno messi a posto alcuni dettagli il calciatore francese sarà pronto a partire con destinazione Milano.

L’Inter ha già l’accordo con Pavard

Benjamin Pavard, difensore campione del mondo con la Francia durante il mondiale che si è giocato in Russia nel 2018 (dove tra l’altro il suo gol contro l’Argentina è stato votato come il più bello della competizione) ha deciso di lasciare il Bayern Monaco.

Pavard è in Baviera dal 2019, dove arriva dopo tre ottime stagioni allo Stoccarda per 35 milioni di euro. A oggi però sembra voler mettere fine alla sua esperienza in Germania e per questo - come riportato da Bild - ha chiesto la cessione indicando come destinazioni gradite tanto il Manchester United (che tuttavia lo acquisterebbe solo in caso di cessione di Maguire) quanto l’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky De, l’Inter e Pavard hanno già raggiunto l’accordo per il trasferimento. Le cifre dell’ingaggio non sono ancora note ma quel che è certo è che il calciatore sarebbe tra i più pagati della rosa nerazzurra visto che oggi in Baviera guadagna 5 milioni di euro.

Cosa manca per il suo arrivo all’Inter?

Inter e Bayern Monaco continuano a trattare dopo che i bavaresi hanno respinto la proposta di 25 milioni di euro presentata dai nerazzurri nella serata di ieri.

Nonostante il contratto di Pavard sia in scadenza il prossimo giugno, con il rischio concreto di perderlo a zero, il Bayern non è infatti disposto a scendere da una valutazione di almeno 35 milioni di euro. D’altronde proprio i Bavaresi hanno appena sborsato più di 100 milioni per acquistare Harry Kane dal Tottenham nonostante anche questo fosse vicino alla scadenza del contratto, dimostrazione che non accetteranno ricatti da parte dell’Inter e del calciatore.

A tal proposito, come spiegato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà durante lo speciale sul calciomercato andato in onda su Sportitalia, l’Inter per Pavard potrà salire fino a un massimo di 30 milioni di euro. Quindi o il Bayern Monaco accetterà questa offerta oppure le attenzioni dei nerazzurri si sposteranno altrove. Ma la sensazione è che l’affare si farà.