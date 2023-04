Busta paga sotto i 2.692 euro? Ecco quanto guadagnerai in più da maggio 2023

Nuovo aumento degli stipendi in arrivo per coloro che hanno una busta paga inferiore a 2.692 euro: secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il taglio del cuneo fiscale annunciato con il Documento di economia e finanza sarà ufficializzato con un decreto che verrà approvato dal Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Da decidere la misura dello sgravio contributivo che si andrà ad aggiungere a quello già introdotto dalla legge di Bilancio 2023, pari al 3% per le buste paga di misura inferiore a 1.923 euro (25 mila euro se si considera l’intero anno) e al 2% per chi supera tale soglia ma è comunque sotto i 2.692 euro (35 mila euro). Importi che vanno considerati al lordo delle tasse.

Come vi avevamo già anticipato, con i 3 miliardi a disposizione lo sgravio difficilmente verrà raddoppiato bensì dovrebbe esserci un incremento di appena l’1% per entrambi: si passerà, quindi, dal 3% al 4% e dal 2% al 3% a seconda dell’importo della busta paga percepita.

La domanda è: quale sarà il guadagno per chi ha una busta paga fino a 2.692 euro? Di quanto effettivamente aumenterà lo stipendio? Ecco alcune simulazioni.

Di quanto aumenta lo stipendio per chi guadagna meno di 1.923 euro

Se hai una busta paga d’importo pari o superiore a 1.923 euro devi sapere che già stai godendo di un aumento. Come ti renderai conto leggendo il cedolino, infatti, sulla quota contributiva solitamente applicata - pari al 9,19% per i dipendenti del settore privato, dell’8,80% nel pubblico impiego - viene applicato uno sgravio del 3% riconosciuto ai sensi di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023.

Ciò significa, ad esempio, che su uno stipendio di 1.500 euro anziché versare 137,85 euro di contributi se ne pagano appena 92,85 euro, con un risparmio di 45 euro al mese.

Va detto che tale risparmio non si riversa interamente sull’importo netto in busta paga, in quanto è “tassato”. Nel dettaglio, ricordiamo che l’Irpef viene calcolata sull’importo lordo della busta paga al netto dei contributi previdenziali: quindi un taglio di quest’ultimi comporta un aumento della base imponibile e di conseguenza è maggiore l’Irpef da versare. Nel caso di cui sopra, ad esempio, l’Irpef viene calcolata su una base imponibile di 1.407,15 euro anziché i 1.362,15 euro risultanti in caso di aliquota contributiva piena.

Adesso, secondo indiscrezioni, da maggio a dicembre, tredicesima compresa, il suddetto sgravio dovrebbe essere portato al 4%. Ci sarà quindi un ulteriore risparmio dell’1%, il che vuol dire:

uno stipendio di 500 euro lordi godrà di un risparmio di appena 5 euro al mese, 45 euro se si considerano le prossime nove mensilità;

per uno stipendio da 800 euro lordi, invece, il risparmio sarà di 8 euro al mese, 72 euro totali;

su uno stipendio di 1.000 euro lordi, il risparmio sale di 10 euro al mese, 90 euro complessivi;

su uno stipendio di 1.500 euro sono previsti altri 15 euro di risparmio, a fronte di un “bonus” complessivo di 135 euro;

infine, il risparmio massimo che si può ottenere, a fronte quindi di uno stipendio di 1.923 euro, sarà pari a 19,23 euro mensili, poco più di 173 euro complessivi.

Ovviamente i suddetti risparmi, i quali verranno in parte mitigati dall’aumento dell’Irpef (ma si tratta di pochi euro in meno) si vanno ad aggiungere al taglio del 3% già applicato.

Ciò significa, ad esempio, che uno stipendio di 1.000 euro avrà beneficiato a fine 2023 di un risparmio totale di 480 euro, mentre uno da 1.500 euro di 720 euro. Analizzando lo sgravio sull’intero periodo d’imposta 2023, quindi, non si può negare che il risparmio riconosciuto dal governo Meloni sia notevole.

Di quanto aumenta lo stipendio per chi guadagna tra i 1.923 e i 2.692 euro

Passerebbe dal 2% al 3%, invece, lo sgravio per coloro che guadagnano più di 1.923 euro ma comunque non più di 2.692 euro. Oggi questi godono di un risparmio massimo di 53,84 euro al mese: con l’aumento dello sgravio di un ulteriore punto percentuale se ne aggiungeranno altri 26,92 euro, arrivando così a 80,76 euro.

Vale comunque quanto detto sopra: anche in questo caso il risparmio non lo vedrete interamente sull’importo netto applicato in busta paga, in quanto incide negativamente la maggiore Irpef da versare.

Nel dettaglio, con un ulteriore 1%, con lo sgravio che passa quindi al 3%, il risparmio sarebbe il seguente:

per uno stipendio di 2.000 euro lordi sono 20 euro di taglio in più, 180 euro da qui alla fine dell’anno (tredicesima compresa);

per uno stipendio di 2.200 euro lordi, invece, 22 euro di risparmio, poco meno di 200 euro per le prossime nove buste paga;

per uno stipendio di 2.500 euro lordi, il risparmio è di 25 euro, quindi 225 euro in più;

infine, il risparmio massimo - per uno stipendio quindi di 2.692 euro - sarebbe di 26,92 euro, 242,28 euro totali.

Anche qui bisogna tener conto di quanto già fatto con la legge di Bilancio 2023. Ad esempio, per una busta paga di 2.000 euro viene così riconosciuto un taglio di 700 euro di contributi per l’intero 2023, mentre chi ne guadagna 2.500 a fine anno avrà beneficiato di un risparmio di ben 875 euro.