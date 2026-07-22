BTP oltre il 5% netto per 25 anni. Occasione irripetibile o rischio sottovalutato?

Quando un titolo di Stato promette un rendimento netto superiore al 5%, l’attenzione è inevitabile. Una percentuale simile, mantenuta per oltre due decenni, sembra offrire una risposta semplice a molti problemi: integrare il reddito, proteggere il patrimonio e costruire una rendita senza esporsi alle oscillazioni del mercato azionario.

Dietro un numero apparentemente immediato, però, possono nascondersi significati molto diversi. Una cedola non coincide necessariamente con il rendimento, un guadagno medio non equivale a un rendimento composto e il rimborso del capitale a scadenza non elimina le variazioni che il prezzo può subire nel frattempo.

È proprio tra queste differenze che si gioca la valutazione di alcuni BTP a lunghissima scadenza. Titoli acquistabili molto sotto il valore nominale possono mostrare rendimenti particolarmente elevati, ma per comprenderne davvero la convenienza occorre ricostruire come viene generato quel risultato e quando l’investitore potrà materialmente incassarlo.

Il caso del BTP settembre 2051

Un esempio particolarmente interessante è il BTP con cedola annua dell’1,70% e scadenza il 1° settembre 2051, identificato dal codice ISIN IT0005425233.

Considerando una quotazione di 58,09 euro ogni 100 euro di valore nominale, è possibile calcolare un rendimento netto del 5,06%, una cedola netta del 2,56% e un rendimento netto complessivo fino alla scadenza del 127,9%. La vita residua considerata è pari a circa 25,3 anni.

A prima vista, il dato sembra rispondere esattamente alla domanda che molti risparmiatori si pongono: è possibile bloccare per oltre 25 anni un rendimento netto superiore al 5%, affidandosi a un titolo emesso dallo Stato italiano?

La risposta richiede una precisazione fondamentale. Il 5,06% non rappresenta la cedola incassata annualmente e non coincide con il rendimento effettivo a scadenza calcolato secondo le convenzioni finanziarie normalmente utilizzate dal mercato obbligazionario.

Come si arriva al 5,06% netto

Il 5,06% è coerente con un calcolo basato sulla suddivisione lineare del rendimento netto complessivo per gli anni residui.

Dividendo il rendimento totale del 127,9% per i 25,3 anni mancanti alla scadenza si ottiene circa il 5,06% annuo.

Il risultato nasce da due componenti.

La prima sono le cedole. Il titolo paga ogni anno l’1,70% del valore nominale, attraverso due cedole semestrali. Su 100 euro nominali, il flusso lordo annuo è quindi pari a 1,70 euro. Dopo la tassazione del 12,5%, la cedola netta scende a 1,4875 euro.

Poiché il titolo viene acquistato a circa 58 euro e non a 100, quei 1,4875 euro corrispondono a un rendimento cedolare netto vicino al 2,56% del capitale investito. È questo il denaro che il possessore riceve annualmente, salvo variazioni fiscali o eventi che compromettano il pagamento.

La seconda componente è il guadagno derivante dal rimborso. Chi acquista il BTP a 58,09 euro paga molto meno dei 100 euro nominali che, in condizioni ordinarie, saranno rimborsati nel settembre 2051. La differenza positiva costituisce un capital gain, sul quale viene applicata la tassazione prevista per i titoli di Stato.

Una parte rilevante del risultato complessivo non viene quindi distribuita durante la vita del titolo, ma si materializza soltanto al momento del rimborso.

Quanto si incassa investendo nel BTP

Per capire il meccanismo si può ipotizzare l’acquisto di 10.000 euro nominali del BTP al prezzo di 58,09.

Il costo teorico dell’operazione sarebbe pari a circa 5.809 euro, ai quali andrebbero aggiunti il rateo della cedola maturata, le commissioni dell’intermediario e l’eventuale differenza tra prezzo denaro e prezzo lettera.

Il titolo riconoscerebbe cedole lorde annuali per 170 euro. Al netto della ritenuta del 12,5%, il flusso annuo sarebbe di circa 148,75 euro, suddiviso in due pagamenti semestrali.

Rapportando questa somma ai 5.809 euro investiti, il rendimento cedolare netto sarebbe approssimativamente del 2,56% annuo.

Alla scadenza, in assenza di ristrutturazioni o insolvenza dello Stato italiano, verrebbero rimborsati 10.000 euro nominali. Dal guadagno rispetto al prezzo di acquisto andrebbe sottratta la relativa imposizione fiscale.

L’investitore potrebbe quindi ottenere un risultato complessivo molto significativo, ma oltre la metà del rendimento atteso dipenderebbe dalla differenza tra il prezzo pagato oggi e il capitale rimborsato nel 2051.

Perché Borsa Italiana indica circa il 4,3%

Per lo stesso BTP, Borsa Italiana indicava il 17 luglio 2026 un prezzo di riferimento pari a 57,50, un rendimento effettivo lordo a scadenza del 4,61% e un rendimento effettivo netto del 4,30%. La duration modificata era pari a 17,68.

La differenza rispetto al 5,06% dipende dal metodo di calcolo.

Il rendimento effettivo a scadenza tiene conto del momento in cui vengono ricevuti i diversi flussi finanziari. Le cedole vengono incassate progressivamente, mentre il maggiore guadagno sul capitale si realizza soltanto nel 2051. Ogni pagamento viene quindi rapportato temporalmente all’investimento iniziale attraverso un calcolo finanziario assimilabile a un tasso interno di rendimento.

Il rendimento medio aritmetico divide invece il guadagno totale per gli anni residui. È un indicatore intuitivo, ma non considera pienamente il valore temporale del denaro e non descrive un rendimento composto effettivamente accreditato ogni anno.

Entrambi i numeri possono fornire informazioni utili, purché non vengano confusi.

Il 5,06% esprime una media lineare del guadagno netto complessivo stimato. Il 4,30% rappresenta invece il rendimento finanziario annualizzato a scadenza calcolato sulla base del prezzo e della sequenza temporale dei flussi.

Il rendimento non viene incassato ogni anno

Dire che il BTP offre oltre il 5% netto annuo può quindi risultare fuorviante se si lascia intendere che l’investitore riceverà ogni anno un flusso di questa entità.

Il pagamento periodico effettivo è rappresentato dalla cedola netta, vicina al 2,6% del capitale investito ai prezzi considerati. La parte restante del rendimento rimane incorporata nel prezzo e nel futuro rimborso a 100.

Esiste la possibilità che, prima del 2051, il prezzo salga e permetta di realizzare anticipatamente una parte del guadagno. Non vi è però alcuna garanzia che ciò accada nel momento in cui l’investitore dovesse avere bisogno di vendere.

Il prezzo potrebbe anche diminuire sensibilmente, specialmente in presenza di un aumento dei rendimenti di mercato, di un ampliamento dello spread o di un deterioramento della percezione del rischio sul debito italiano.

Il vero rischio del BTP 2051

Il rischio di un BTP non coincide esclusivamente con la possibilità di default dello Stato. Per un titolo con una vita residua superiore a 25 anni assume grande importanza il rischio di tasso.

La duration modificata indicata da Borsa Italiana è pari a circa 17,7. In prima approssimazione, un aumento di un punto percentuale del rendimento richiesto dal mercato potrebbe determinare una riduzione del prezzo nell’ordine del 17-18%. La relazione non è perfettamente lineare, ma il dato permette di capire la sensibilità del titolo.

Una diminuzione dei rendimenti potrebbe produrre l’effetto opposto, facendo aumentare sensibilmente la quotazione. Il BTP 2051 è dunque uno strumento capace di generare ampie variazioni di prezzo, nonostante appartenga alla categoria dei titoli di Stato.

Per chi mantiene l’obbligazione fino alla scadenza, le oscillazioni intermedie non modificano direttamente il valore nominale rimborsato. Diventano però rilevanti quando il capitale deve essere recuperato prima del 2051.

Non può inoltre essere ignorato il rischio di inflazione. I 100 euro rimborsati tra 25 anni avranno presumibilmente un potere d’acquisto inferiore rispetto a quello attuale. Una parte del rendimento nominale serve quindi a compensare la perdita di valore reale del denaro nel tempo.

Si può parlare di rendimento garantito?

Il termine «garantito» va usato con cautela.

Le cedole e il rimborso sono obblighi contrattuali dello Stato italiano, ma dipendono dalla sua capacità di rispettare gli impegni finanziari per tutta la durata del titolo. Il rischio creditizio può essere considerato inferiore rispetto a quello di molte obbligazioni societarie, ma non è matematicamente nullo.

Non è garantito neppure il prezzo al quale il titolo potrà essere venduto prima della scadenza. Chi acquista oggi potrebbe trovarsi, negli anni successivi, con una quotazione molto più alta o molto più bassa.

È invece possibile conoscere con ragionevole precisione i flussi nominali attesi, purché il titolo sia mantenuto fino al 2051 e non intervengano eventi straordinari. Questa caratteristica rende il BTP interessante per chi dispone di un orizzonte temporale realmente compatibile con la scadenza, ma non trasforma l’investimento in un’alternativa equivalente a un deposito garantito.

Quando il BTP 2051 può essere coerente

Un titolo di questo tipo può essere valutato da chi desidera bloccare le condizioni attuali per un periodo molto lungo e non prevede di utilizzare il capitale investito prima della scadenza.

Può risultare interessante anche per chi accetta una cedola periodica relativamente contenuta in cambio di un potenziale guadagno finale derivante dall’acquisto molto sotto la pari.

È invece meno adatto quando l’obiettivo principale è ottenere subito una rendita vicina al 5% netto. Il flusso cedolare annuale è nettamente inferiore.

Può essere poco coerente anche per chi non tollera oscillazioni rilevanti del valore di mercato o potrebbe essere costretto a vendere durante una fase sfavorevole.

La concentrazione rappresenta un ulteriore elemento da considerare. Destinare una quota eccessiva del patrimonio a un solo BTP significa assumere contemporaneamente rischio Italia, rischio di tasso e rischio di scadenza. La natura pubblica dell’emittente non sostituisce la diversificazione.

Che cosa controllare prima dell’acquisto

Prima di acquistare un BTP molto lungo è utile distinguere almeno quattro valori: cedola nominale, rendimento cedolare sul prezzo investito, rendimento effettivo a scadenza e rendimento complessivo.

Nel caso del BTP settembre 2051, la cedola nominale è dell’1,70%, il flusso cedolare netto rispetto al capitale investito è vicino al 2,6%, il rendimento effettivo netto indicato da Borsa Italiana è nell’area del 4,3%, mentre il rendimento medio aritmetico calcolato sulla base del guadagno complessivo può superare il 5%.

Nessuno di questi dati è sbagliato. Rispondono però a domande differenti.

L’investitore dovrebbe inoltre valutare la durata effettiva dell’impegno, l’incidenza dell’inflazione, la possibilità di dover vendere anticipatamente, le commissioni, il rateo da pagare e il peso complessivo dei titoli italiani nel proprio patrimonio.

Il BTP 2051 dimostra che è possibile costruire un’operazione capace di generare un guadagno netto medio superiore al 5% secondo determinate modalità di calcolo. Non dimostra però che sia possibile incassare ogni anno quella percentuale senza rischi.

La decisione non dovrebbe quindi dipendere esclusivamente dal numero più elevato mostrato in una schermata. Occorre capire da quali flussi nasce, quando saranno incassati e quali condizioni devono verificarsi perché il risultato atteso diventi effettivo. Solo dopo questa verifica il rendimento può essere confrontato correttamente con le alternative disponibili e con le reali esigenze finanziarie dell’investitore.