Btp o Bond Tier 2 di Intesa Sanpaolo, quale conviene comprare? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare le caratteristiche di ciascun titolo, nell’attuale scenario economico che vede l’inflazione in una parabola discendente verso il target del 2% e tassi Bce in calo con il mercato che scommette su ulteriori tagli nei prossimi mesi.

Nella la prospettiva di un contesto di tassi più bassi e di un’economia stabilizzata entro i prossimi 12 mesi, le attuali incertezze politiche ed economiche offrono un’opportunità di valore per gli investitori attivi nel mercato dei titoli di Stato e dei corporate bond, aprendo una finestra temporale per blindare rendimenti più elevati, prima che si riducano gli spazi di performance.

Ecco le caratteristiche dettagliate di Btp e corporate bond Tier2, mettendo a confronto il rendimento in diversi scenari e i rischi associati. [...]