Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha dato ulteriori informazioni sul BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato legato all’inflazione nazionale, riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), in dirittura d’arrivo.

Il BTP Italia Sì sarà collocato da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

Scheda Informativa del BTP Italia Sì. La cedola somma di una componente fissa e una indicizzata all’inflazione

Pubblicata la scheda informativa sul nuovo Titolo di Stato, che include diversi dettagli, inclusi quelli relativi al modo in cui il MEF procederà al calcolo delle cedole che saranno incassate da chi sottoscriverà il BTP Italia Sì.

La cedola del BTP Italia Sì è semestrale e sarà determinata dalla somma di una componente reale fissa e di una componente indicizzata all’inflazione.

La componente fissa sarà calcolata dividendo per due il tasso cedolare annuo: si tratta del tasso che il Tesoro comunicherà al termine dell’emissione, ovvero del tasso cedolare annuo definitivo che sarà annunciato al mercato con un comunicato stampa ad hoc, dopo la chiusura del collocamento sul MOT (19 giugno 2026).

Questo tasso finale confermerà o rivedrà solo al rialzo il tasso cedolare minimo garantito, che sarà annunciato venerdì 12 giugno, prima dell’inizio dell’emissione del BTP Italia Sì.

🟢 BTP Italia Sì: pubblicate FAQ e scheda informativa sul titolo di Stato che protegge dall'inflazione L'emissione riservata ai piccoli risparmiatori dal 15 al 19 giugno 2026 ▶️ https://t.co/7lOCNXQJwY#BTPItaliaSì #TitolidiStato pic.twitter.com/CZzUJo16en — MEF (@MEF_GOV) May 28, 2026

Come il MEF calcolerà la componente indicizzata all’inflazione della cedola

Per quanto riguarda la componente indicizzata all’inflazione della cedola del BTP Italia Sì che, sommata alla componente fissa, stabilirà il valore totale della cedola da corrispondere agli investitori retail, il calcolo avverrrà secondo la seguente formula:

max (0; 100 * (CI(d,m) - 1)), dove CI(d,m) rappresenta il coefficiente di inflazione riferito al giorno “d” del mese “m”.

Tale coefficiente è determinato sulla base dell’indice FOI (senza tabacchi) che misura l’inflazione in Italia, attraverso il rapporto tra il valore dell’indice alla data di pagamento della cedola e quello relativo alla cedola precedente:

CI(d,m) = NumeroIndice(d,m) / NumeroIndice (d,m-1)

Il Numero Indice (d,m) indica il livello dell’indice FOI (inflazione) calcolato mediante interpolazione lineare giornaliera, alla data di pagamento della cedola, mentre l’espressione Numero Indice (d,m-1) si riferisce al valore dell’indice alla data della cedola precedente, corrisposta sei mesi prima.

Il coefficiente di inflazione così determinato è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

L’indice FOI, al netto dei tabacchi, è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato e pubblicato mensilmente dall’ISTAT.

Il Tesoro ha precisato che la cedola potrà aumentare al crescere dell’inflazione (Indice FOI ISTAT) e che in caso di deflazione la cedola non potrà scendere sotto il tasso fisso minimo garantito.

Riguardo alla prima cedola, si prenderà come riferimento la data di emissione. Per le cedole successive, si prenderà come riferimento la data di pagamento della cedola immediatamente precedente la cedola in oggetto.

Ma in quali date i piccoli risparmiatori che avranno acquistato il BTP Italia Sì potranno incassare le cedole

Il MEF ha reso noto che gli interessi maturano da martedì 23 giugno 2026, ovvero dalla data di godimento e regolamento del BTP Italia Sì, fino alla scadenza e che le cedole, essendo semestrali, saranno corrisposte il 23 dicembre e il 23 giugno di ogni anno, a partire dal 23 dicembre 2026.

Nel caso in cui una di queste date dovesse cadere in un giorno che non sia lavorativo (intendendosi per giorno lavorativo quello in cui il sistema T2 sia aperto per la sua normale operatività), le cedole saranno versate il giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo, come chiarito dal Tesoro.

Le caratteristiche principali del BTP Italia Sì. Come acquistare il nuovo Titolo di Stato

Vanno ricordate le caratteristiche principali del BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato che il governo Meloni ha creato ad hoc per continuare a incentivare la partecipazione dei piccoli risparmiatori al debito pubblico italiano.

L’emissione partirà per l’appunto il 15 giugno e durerà cinque giorni lavorativi, fino a venerdì 19 giugno. Il prezzo di emissione del Titolo di Stato è 100. Ciò significa che il BTP Italia Sì sarà emesso alla pari.

Il collocamento avverrà sul MOT - il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso le due banche Dealer UniCredit e Intesa SanPaolo.

Il BTP Italia Sì sarà rimborsato in unica soluzione a scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Agli investitori che avranno acquistato il titolo durante il periodo di collocamento detenendolo fino alla scadenza (23 giugno 2031) il MEF riconoscerà un premio extra finale pari allo 0,6% lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato).

I risparmiatori potranno acquistare il BTP Italia Sì attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente associato ad un conto deposito titoli.