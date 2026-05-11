BTP, ecco dove il mercato sta sbagliando. Ecco i titoli di Stato più convenienti ora

La BCE il 30 aprile ha lasciato i tassi invariati dopo che nei mesi scorsi erano stati ripetutamente ritoccati al ribasso. L’attuale congiuntura geoeconomica continua però a preoccupare gli investitori e mantiene le banche centrali in una posizione di estrema prudenza. Il protrarsi della guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente tra Iran e Libano hanno riportato forte volatilità sul prezzo delle materie prime, alimentando il timore di una nuova accelerazione inflazionistica che potrebbe costringere nuovamente le banche centrali a irrigidire la politica monetaria.

Non a caso molti analisti e addetti ai lavori continuano a prezzare un rialzo complessivo dei tassi dello 0,75% entro il 2027, con un aumento stimato di 0,50% nel 2026 e un ulteriore 0,25% nel 2027.

Questo scenario ha avuto inevitabilmente avuto riflessi sul future del BTP (da febbraio ad oggi ha perso olte il 3%) e quindi sui prezzi dei titoli di Stato italiani. Negli ultimi mesi diversi tratti della curva hanno già scontato un possibile ritorno di tensioni inflazionistiche e di tassi più elevati. I prezzi sono scesi e i rendimenti sono tornati a salire in modo significativo. [...]