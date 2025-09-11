Negli ultimi 15 anni si sono succeduti molti Governi e nessuno di questi è riuscito a risolvere uno dei problemi più gravi del nostro Paese: la crisi del mercato del lavoro.

A confermare che il mondo del lavoro italiano sia asfittico e privo di reali opportunità, sono i dati pubblicati da Istat a fine agosto relativi al secondo trimestre dell’anno: le ore lavorate da chi ha un’occupazione sono aumentate dello 0,2% e, contemporaneamente, è calato il numero di posizioni lavorative.

Significa che in Italia è aumentata la pressione su chi lavora e c’è stato un rallentamento nella creazione di nuovi posti, quando non addirittura una riduzione di quelli già esistenti. Aggiungiamo anche il fatto che il Pil negli ultimi 3 mesi ha registrato una contrazione dello 0,1% e si intuisce come la situazione sia in notevole peggioramento rispetto a inizio anno.

Aumenta il carico di lavoro Uno dei dati Istat che dovrebbe far riflettere di più è l’aumento delle ore lavorative accompagnato dalla diminuzione delle posizioni disponibili Significa che imprese e aziende stanno chiedendo sforzi sempre maggiori a chi lavora tramite l’aumento delle ore di straordinario, la redistribuzione delle mansioni per affrontare le politiche di riduzione del personale e il massiccio utilizzo di contratti a termine. Un approccio che preoccupa: per aumentare la produzione non si creano nuove opportunità, ma si cerca di spremere fino ai limiti i lavoratori.

Peggiora la vita di chi lavora e di chi cerca un impiego Come è facile intuire questo approccio è altamente impattante sulla qualità della vita. Il nostro Paese è tra quelli che tutela meno i lavoratori e l’incremento dei carichi rischia di aumentare ulteriormente stress e stanchezza. Una situazione che colpisce in particolar modo i giovani e le donne, maggiormente esposti alla discontinuità lavorativa. Calano le opportunità per chi cerca lavoro, dunque, ma è il quadro generale a preoccupare di più. Le aziende cercano di aumentare la loro efficienza ma non hanno la fiducia necessaria per assumere oppure per far corrispondere alla richiesta di aumentare i carichi un incremento delle remunerazioni.