Borse europee: la lista degli eventi determinanti nelle prossime sessioni

I mercati finanziari, ora più che mai, sono molto influenzati da una serie di fattori economici, politici e sociali. Gli investitori, i trader e gli operatori di mercato sono impegnati nell’analisi attenta di questi eventi, poiché possono avere un impatto significativo sui prezzi delle azioni. La prossima settimana avranno luogo alcuni avvenimenti fondamentali e usciranno dati economici altrettanto importanti per il pubblico degli investitori.

Il mercato europeo, oltre a essere influenzato dai dati provenienti dai Paesi dell’eurozona, è molto suscettibile alle notizie riguardanti gli Stati Uniti. I dati e gli eventi macroeconomici oltreoceano hanno storicamente influenzato l’andamento delle borse europee, sin da quanto quello statunitense è divenuto il primo ordine mondiale.

Per tale ragione, gli investitori guardano con estremo interesse, oltre ai dati interni al contiene europeo, anche quelli direttamente provenienti dagli Stati Uniti.

Nello specifico, cosa monitorare la prossima settimana sui mercati europei?

Europa: i dati della settimana

La settimana intercorrente fra il 22 e il 25 maggio sarà determinante per la comprensione dello stato economico della Germania. La Germania è la più grande economia dell’Unione Europea e la quarta a livello mondiale, nota per la sua forza in settori chiave come l’industria manifatturiera e la sua forte integrazione con le altre economie europee. Non a caso, I dati economici della Germania sono considerati importanti per comprendere lo stato di salute dell’economia dell’intero continente.

Per tale ragione gli esperti attendono con molto interesse il 23 maggio 2023, giorno in cui verrà pubblicato l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, il quale fornirà una chiara indicazione sullo stato di salute del settore manifatturiero, motore dell’economia di un Paese. In aggiunta, il 24 maggio 2023 verrà condiviso l’indice IFO sulla fiducia delle aziende, dato che spesso viene utilizzato per comprendere il sentiment e le condizioni nel settore aziendale dell’intera zona euro.

Stati Uniti: i dati della settimana

Sarà una settimana molto importante anche oltreoceano con la comunicazione dei dati statunitensi legati al tanto discusso mercato del lavoro e al settore immobiliare. Il 25 maggio 2023 verranno condivisi i valori legati alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione mentre il 23 maggio 2023 saranno pubblicate le vendite di nuove abitazioni. Entrambi sono dati chiave per comprendere lo stato di salute dell’economia a stelle e strisce.

Analisi tecnica sull’Eu50

Sarà una settimana importante anche da un punto di vista tecnico: il prezzo dell’indice Euro Stoxx 50 sembra aver concluso la fase di contrazione tornando nuovamente sui massimi del 2021, delineando un pattern grafico particolarmente bullish. La resistenza dei 4.410 punti sembra l’unico scoglio tecnico che divide il grafico dell’indice da livelli raggiunti in passato nel 2008.