Borsa di Milano oggi 27 aprile: Ftse Mib oscilla, bene le banche

Borsa di Milano oggi 27 aprile: il Ftse Mib oscilla intorno alla soglia dei 27.107 punti di chiusura di ieri.

L’Italia è pressata su più fronti. Pnrr, con le difficoltà in corso e diversi ostacoli in vista della terza rata di soldi che dovrebbero arrivare da Bruxelles, ma a date condizioni, e Patto di stabilità stanno innervosendo il Governo.

La riforma delle regole comunitarie sui conti pubblici scontenta in parte l’Italia, con Giorgetti che ha espresso perplessità.

In questo contesto, lo spread apre a 188 punti e il Btp decennale mostra un rendimento al 4,29%. I timori sull’insostenibilità del debito italiano tornano a incupire lo scenario economico nazionale. Il Tesoro, intanto, ha emesso 5 miliardi di Btp a 10 anni e 2,5 miliardi del titolo a 5 anni.

Sul Ftse Mib spiccano i tonfi di Tenaris e Stm. Quest’ultima ha presentato i conti del trimestre, con ricavi e marginalità in aumento. In confronto con ottobre-dicembre 2022, però, il giro di affari si è ridotto del 4%.

Bene, invece, le banche Unicredit e Banco Bpm.

In Europa, il Dax tedesco recupera, con la trimestrale di Deutsche Bank che ha mostrato un utile a +9%, superiore alle attese, con un valore di 1,158 miliardi di euro. Cac francese e FTSE 100 londinese sono in rialzo.

In Eurozona, il sentiment economico non ha convinto, mostrando una stagnazione da marzo a aprile.

leggi anche La ripresa economica vacilla: Cina e Usa allertano i mercati

Borsa di Milano oggi 27 aprile aggiornamento ore 13.05: Ftse Mib oscilla

Il Ftse Mib torna a scendere, con un calo dello 0,07%. Sul listino milanese le maggiori perdite sono di Eni (-1,98%), Saipem (-1,62%), Stmicroelectronics (-7,47%), Tenaris (-4,52%).

In evidenza i guadagni di Unicredit (+2,30%), Telecom Italia (+1,14%), Recordati Ord (+1,45%), Prysmian (+1,28%), Banca Monte Paschi Siena (+2,63%), Bper Banca (+2,39%), Banco Bpm

(+1,33%), Hera (+1,55%), Intesa Sanpaolo (+1,13%).

Borsa di Milano oggi 27 aprile aggiornamento ore 10.40: Ftse Mib in rialzo

Il Ftse Mib sale dello 0,20%. Sul listino milanese c’è il tonfo di Stmicroelectronics (-7,23%) e il crollo di Tenaris (-4,48%).

In rialzo spiccano Unicredit (+2,13%), Telecom Italia (+1,11%), Stellantis (+1,28%), Recordati Ord (+1,10%), Pirelli & C (+1,32%), Hera (+2,15%), Intesa Sanpaolo (+1,29%), Finecobank (+1,26%), Enel (+1,56%), Bper Banca (+1,57%), Banco Bpm (+2,19%), Banca Monte Paschi Siena (+1,72%), A2a (+1,02%).

Asia chiude in rialzo, futures azioni Usa positivi

I mercati dell’Asia-Pacifico si sono chiusi al rialzo, con gli investitori concentrati sul primo incontro politico della Banca del Giappone guidato dal nuovo governatore Kazuo Ueda.

Si prevede che Ueda mantenga per ora la politica monetaria ultra accomodante del predecessore Haruhiko Kuroda, ma le aspettative sono che traccerà un percorso per uscire da questa politica in futuro, secondo i resoconti dei media.

In Giappone, il Nikkei è salito marginalmente, mentre lo S&P/ASX 200 australiano è sceso dello 0,42%. L’indice Hang Seng di Hong Kong sta chiudendo con un +0,16%, ma l’indice Hang Seng Tech è sceso dello 0,29%. I mercati della Cina continentale sono ancora misti, con lo Shenzhen Component in frazionale calo e lo Shanghai Composite in rialzo dello 0,64%.

I futures sulle azioni Usa guadagnano. Le azioni Meta sono balzate nel trading after-hour poiché la società ha riportato entrate trimestrali che hanno superato le aspettative degli analisti. La società ha dato indicazioni più forti del previsto per il periodo in corso.

Durante il normale trading di mercoledì, il Dow ha perso lo 0,68%. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,38%, mentre il Nasdaq Composite, fortemente tecnologico, è aumentato dello 0,47%.