STM, margini crescono a doppia cifra nel trimestre ma il titolo crolla a Piazza Affari

STMicroelectronics ha riportato risultati migliori delle aspettative nel primo trimestre 2023, con ricavi pari a 4,247 miliardi di dollari, in aumento del 19,8% anno su anno. Il margine operativo e il margine lordo sono migliorati rispettivamente al 28,3% e al 49,7%, grazie ai prezzi favorevoli, al miglioramento del mix di prodotti e agli effetti positivi delle valute. L’utile netto è balzato del 39,8% a 1,04 miliardi di dollari.

STM ha anche alzato la sua guidance sui ricavi per il 2023, che ora si prevede tra 17 e 17,8 miliardi di dollari.

Tuttavia, nonostante questi risultati positivi, il titolo è crollato in Borsa, -7,1% a 39,30 euro, poiché gli analisti non sono stati completamente soddisfatti delle performance nel settore dell’elettronica personale.

STM è ottimista per il secondo trimestre, prevedendo ricavi netti a 4,28 miliardi di dollari come valore intermedio e un margine lordo attorno al 49%. Le attuali stime del consenso vedono 4,24 miliardi di ricavi.

I risultati finanziari del primo trimestre di STM

STMicroelectronics ha registrato un forte aumento dei ricavi nel primo trimestre del 2023, segnando un incremento del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i ricavi sono diminuiti del 4% rispetto al trimestre precedente. La marginalità lorda dell’azienda nel primo trimestre è stata del 49,7%, superiore alle stime del management di STM, principalmente grazie al mix di prodotto favorevole.

La posizione finanziaria netta di STM è rimasta positiva a fine marzo 2023, con una posizione finanziaria netta positiva di 1,86 miliardi di dollari e liquidità disponibile di 4,52 miliardi di dollari. STM ha registrato un utile netto di 1,04 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, il che rappresenta un aumento del 39,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli ottimi risultati finanziari e la solida posizione finanziaria di STM confermano la forte posizione competitiva dell’azienda nel settore dei semiconduttori e la sua capacità di continuare a fornire soluzioni innovative ai clienti in tutto il mondo. Per il trimestre in corso, i vertici di STM prevedono un fatturato di circa 4,28 miliardi di dollari, con una marginalità del 49%. Inoltre, per l’intero 2023, STM prevede ricavi netti compresi tra 17 miliardi e 17,8 miliardi di dollari e investimenti in conto capitale di circa 4 miliardi di dollari.

Perché STM crolla in Borsa

Nonostante i risultati positivi del Q1 e l’aggiornamento delle previsioni per il 2023, gli analisti rimangono ancora scettici sulle prospettive future di STMicroelectronics. Uno dei motivi è la continua carenza di semiconduttori, che ha portato a interruzioni della catena di approvvigionamento e ad un aumento della domanda di chip. Questa situazione ha incrementato i prezzi dei semiconduttori e ha aiutato aziende come STMicroelectronics ad aumentare i margini di profitto. Tuttavia, non è chiaro quanto durerà questa situazione e se alla fine porterà ad una riduzione della domanda di chip.

Un altro fattore che ha sollevato preoccupazioni tra gli analisti è l’esposizione dell’azienda a determinati mercati, come quello automobilistico e industriale, che sono stati influenzati dalla pandemia. Sebbene STMicroelectronics abbia riportato una forte crescita del fatturato in questi settori, ci sono preoccupazioni sulla loro sostenibilità a lungo termine, soprattutto in considerazione delle incertezze legate all’inflazione e al suo impatto economico.

Inoltre, alcuni analisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’aumento delle spese di capitale dell’azienda, che sono passate da 0,84 miliardi nel Q1 2022 a 1,09 miliardi nel Q1 2023. Sebbene STMicroelectronics abbia attribuito questo aumento ai suoi sforzi per espandere la sua capacità produttiva e le attività di ricerca e sviluppo, alcuni analisti ritengono che possa indicare una mancanza di opportunità di investimento e potrebbe ridurre il flusso di cassa dell’azienda in futuro.

La posizione competitiva di STMicroelectronics

Nonostante le preoccupazioni degli analisti, STMicroelectronics rimane una delle principali aziende di semiconduttori al mondo, con una forte posizione competitiva in diversi mercati chiave. Ad esempio, l’azienda è un importante fornitore di chip per il settore automobilistico, dove fornisce una gamma di soluzioni per veicoli elettrici ed ibridi, nonché sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e sistemi di infotainment.

Inoltre, STMicroelectronics ha una forte presenza nel settore industriale, dove fornisce una gamma di prodotti per applicazioni come la gestione dell’alimentazione, il controllo dei motori e l’automazione industriale. Le soluzioni dell’azienda sono utilizzate in una vasta gamma di settori, dall’energia e dei trasporti alla sanità e all’elettronica di consumo.

Inoltre, STMicroelectronics ha un forte programma di ricerca e sviluppo e investe molto nello sviluppo di nuove tecnologie e prodotti. L’azienda ha diversi centri di ricerca in tutto il mondo e lavora a stretto contatto con i propri clienti per sviluppare soluzioni personalizzate per le loro esigenze specifiche. Grazie a queste attività di ricerca e sviluppo, STMicroelectronics ha potuto lanciare sul mercato una serie di prodotti innovativi, tra cui sensori, microcontrollori, circuiti integrati e molto altro ancora.

Inoltre, STMicroelectronics ha stretti legami con diversi partner strategici, tra cui altre aziende di semiconduttori, produttori di automobili e fornitori di servizi di progettazione. Questi partner consentono all’azienda di migliorare la sua offerta di prodotti e servizi, collaborando per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e la creazione di soluzioni innovative.

Infine, STMicroelectronics ha un’ampia base di clienti che comprende alcune delle più grandi aziende al mondo in diversi settori. L’azienda è conosciuta per la sua capacità di fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei suoi clienti, lavorando a stretto contatto con loro per garantire il successo dei loro progetti.

In sintesi, STMicroelectronics continua ad avere una forte posizione competitiva grazie alla sua presenza in diversi settori chiave, alla sua attenzione per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, alla collaborazione con partner strategici e alla sua capacità di fornire soluzioni personalizzate ai suoi clienti.