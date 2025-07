Bonus mamme in busta paga 2025 con novità: beneficiarie, importi e istruzioni

Bonus mamme in busta paga confermato e ampliato per il 2025, ma con dei limiti e delle importanti novità dalla Legge di Bilancio 2025, ma per alcune lavoratrici la decontribuzione è rinviata al prossimo anno, sostituita da un bonus da 40 euro al mese che sarà erogato in un’unica soluzione a dicembre.

Nel 2025 cambiano le beneficiarie dello sgravio contributivo per le mamme lavoratrici, con i limiti di reddito imposti, il rinvio della decontribuzione al 2026 e l’erogazione di un bonus da 40 euro al mese. Vediamo chi sono ancora le beneficiarie del bonus mamme in busta paga dal 1° gennaio e quali sono gli importi che spettano.

In vigore dal 1° gennaio 2024, la misura prevede il totale sgravio dei contributi a carico della lavoratrice madre di almeno due figli. Il bonus mamme lavoratrici porta ad aumenti in busta paga grazie allo sgravio dei contributi a carico del lavoratore dipendente (9,19%) per le lavoratrici madri , che si tradurrà in un incremento del reddito disponibile .

La Legge di Bilancio 2025 conferma il bonus mamme per chi ha due figli anche per il 2025 e prevede un ampliamento della misura alle lavoratrici autonome . Non solo, la manovra inserisce anche un limite di reddito per fruire del beneficio. Si è intervenuti, quindi, per prorogare fino al 2026 gli sgravi contributivi alle mamme con due figli. Incluse nella misura anche le lavoratrici con partita Iva a conferma che l’attenzione dell’esecutivo è concentrata a incentivare la natalità e a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari.

In attesa che la decontribuzione venga applicata per tutte, però, vediamo cos’è il bonus mamma in busta paga , a chi spetta anche nel 2025 e chi, invece, dovrà aspettare il 2026 consolandosi con il bonus da 40 euro.

In entrambi i casi il bonus spetta in misura uguale: 40 euro al mese per tutto il 2025 . Il bonus, che sarà al massimo di 480 euro, sarà riconosciuto per tutto l’anno con la mensilità riferita al mese di dicembre 2025 .

Per attuare le novità previste dalla Manovra, infatti, era necessario un decreto attuativo che il Dl Economia rimanda al prossimo anno . Per le mamme con almeno due figli e per le lavoratrici autonome, quindi, la nuova decontribuzione per il 2025 non sarà applicata. Il Dl Economia al posto della decontribuzione attesa introduce due bonus :

Ad oggi, quindi, quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 non è ancora operativo ed è rimandato tutto al 2026 , mentre resta in vigore il bonus mamme in busta paga 2024 per le mamme lavoratrici con almeno 3 figli.

La decontribuzione per le mamme lavoratrici è rinviata al prossimo anno e per quest’anno sarà sostituita da un bonus di 40 euro mensili esentasse che sarà erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025. Da tenere presente che la novità riguarda soltanto le nuove beneficiarie , quelle che avrebbero avuto diritto al bonus nel 2025 (mamme con due figli e lavoratrici autonome) Per le mamme che hanno fruito del bonus già nel 2024 con almeno tre figli, invece, la decontribuzione è operativa anche nel 2025 e lo resterà fino al 31 dicembre 2026.

Bonus mamme in busta paga, cos’è

La misura istituita nel 2024 prevede che le lavoratrici con due figli o più non debbano più pagare i contributi a carico del lavoratore. Esaminiamo la misura che non è strutturale ma durerà solo per 3 anni. Per le mamme di due figli, però, la misura è stata operativa solo per il 2024, mentre per il 2025 è stata prevista una proroga che ha apportato anche dei cambiamenti (ma la cui applicazione slitta al 2026).

Resta in vigore il bonus mamme 2024 per le lavoratrici madri di almeno 3 figli, fino al compimento dei 18 anni del figlo più piccolo. In questo caso, essendo un bonus previsto dalla Legge di Bilanco 2024, non si applica il limite di reddito previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (che devono rispettare, invece, le mamme di 2 figli e le lavoratrici autonome). Questo bonus è ancora operativo e le mamme lo stanno ricevendo in busta paga anche nel 2025.

Il bonus mamme 2025 in busta paga, he è rinviato al 2026, spetta alle mamme lavoratrici con reddito fino a 40.000 euro e avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 e durare:

fino al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici con 2 figli (e comunque fino al compimento dei 10 anni di età del figlio più piccolo);

(e comunque fino al compimento dei 10 anni di età del figlio più piccolo); a decorrere dal 1° gennaio 2027 per le lavoratrici con 3 o più figli fino al compimento dei 18 anni di età del figlio più piccolo.

Alle mamme con due figli il bonus è riconosciuto dalla Legge di Bilancio 2025 fino alla fine del 2026 in presenza di almeno due figli di cui il minore non abbia compiuto i 10 anni. La novità è che lo sgravio riguarderà anche le lavoratrici autonome a partire dal 1° gennaio 2025 visto che all’articolo 35 del testo della Legge di Bilancio 2025 si legge che:

Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimentodel diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle la voratrici beneficiarie di quanto disposto dal l’articolo 1, comma 180, della legge 30 di cembre 2023, n. 213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condi zione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220.

Dal bonus sono escluse le lavoratrici autonome che hanno optato per il regime forfettario. Dal 2025, inoltre, il bonus è riconosciuto alla lavoratrice a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Dal prossimo anno, quindi, il bonus è vincolato da un requisito reddituale che fino a quest’anno non era previsto. Attenzione, però, il vincolo si applica solo alle nuove beneficiarie del bonus (mamme con due figli e autonome e mamme con tre figli con contratto a tempo determinato) mentre non si applica a chi già dal 2024 percepiva lo sgravio contributivo come «mamma di almeno 3 figli con contratto a tempo indeterminato».

Nella Legge di Bilancio 2025, infatti, si legge che:

Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle la voratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 di cembre 2023, n. 213.