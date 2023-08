Bonus libri scolastici 2023-2024, requisiti ed elenco delle regioni dove si può ancora richiedere

L’acquisto dei libri scolastici può richiedere una spesa molto alta: secondo uno studio di Federconsumatori, infatti, per ogni alunno quest’anno si spendono in media 502,10 euro, il 4% in più rispetto all’anno precedente.

Fortunatamente per le famiglie con basso reddito c’è uno strumento, che possiamo definire bonus libri scolastici, con il quale vengono riconosciuti dei contributi che vanno a coprire, parzialmente o interamente, questa spesa.

Il bonus libri scolastici viene riconosciuto dalla regione nel rispetto di quanto stabilito dal Family Act nel quale viene previsto che le amministrazioni pubbliche debbano prevedere delle forme di supporto per l’acquisto di libri di testo.

Spetta quindi alle singole regioni fissare termini e condizioni per l’accesso al bonus libri, mentre sono i comuni a occuparsi dell’erogazione dei contributi.

Tuttavia, visto l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, ci sono regioni che hanno già chiuso i bandi e dove quindi non è più possibile fare domanda per il bonus libri. In altre, invece, si è ancora in tempo: vediamo dove e quali sono termini e requisiti per farne domanda, fermo restando che per qualsiasi informazione più dettagliata dovrete informarvi presso il comune di residenza.

Bandi scaduti o non ancora pubblicati

Come anticipato, solitamente la regione si limita a indicare il valore Isee entro cui la famiglia ha diritto al contributo e a ripartire le risorse tra i vari comuni del territorio, oltre a fissare la scadenza entro cui questi devono raccogliere le domande; è invece compito dell’amministrazione comunale, in base alle risorse stanziate dalla regione e alle condizioni indicate dalla stessa, procedere con l’erogazione dei contributi, totali o parziali, utili per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico che sta per iniziare.

Nel dettaglio, a oggi risultano scaduti i termini per la richiesta dei bonus libri scolastici nei seguenti territori:

Piemonte;

Lombardia;

Puglia;

Friuli Venezia Giulia;

Valle d’Aosta.

Non risultano, invece, ancora pubblicati i bandi per:

Liguria

Abruzzo

Marche

Molise

Basilicata

Calabria

Vediamo invece quali sono le condizioni nelle altre regioni dove la richiesta è ancora possibile, nonché quali sono i requisiti e le scadenze da rispettare.

Bando regione Lazio

Come ricorda la regione Lazio, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo rientra nella tipologia di quegli interventi finalizzati a garantire l’accesso al diritto allo studio anche per coloro che hanno modeste possibilità economiche.

Dal momento che per le scuole elementari la fornitura dei libri di testo è già gratuita, misure come il bonus libri in oggetto sono riservate agli allievi delle scuole medie e superiori, purché ovviamente residenti nella regione Lazio e con un Isee inferiore a 15.493,71 euro.

A tal proposito, di seguito trovate il modulo cartaceo che va compilato, firmato e consegnato al Comune di residenza, così che questo possa prendervi in considerazione ai fini del riconoscimento di contributi utili all’acquisto di libri scolastici, o anche dizionari o libri di lettura scolastici.

La piattaforma Siced per l’inserimento dei dati resterà attiva fino al 15 ottobre 2023.

Modulo per la richiesta dei bonus libri 2023-2024 Clicca qui per scaricare il modulo messo a disposizione dalla regione Lazio per la richiesta dei contributi per l’acquisto di libri di testo.

Bando regione Emilia Romagna

Dal 5 settembre al 26 ottobre 2023 la regione Emilia Romagna apre i bandi sia per le borse di studio che per i contributi dei libri di testo, la cui erogazione è di competenza dei Comuni.

La richiesta va avanzata utilizzando l’apposito indirizzo (clicca qui) da coloro che hanno un Isee che rientra in una delle seguenti due fasce:

Fascia 1 : Isee da 0 a 10.632,94 euro ;

: Isee da a ; Fascia 2: Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

La misura dei contributi verrà definita tenendo conto delle risorse a disposizione e delle domande presentate; avranno priorità coloro che rientrano nella fascia 1.

L’accesso al bonus è riservato agli studenti di età non superiore ai 25 anni, eccetto il caso in cui si tratti disabili certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Bando regione Toscana

La regione Toscana ha a disposizione 2 milioni di euro per riconoscere contributi per l’acquisto dei libri scolastici alle famiglie in difficoltà economica; per la domanda c’è tempo fino al 22 settembre e il contributo ha un valore che va da un minimo di 130 a un massimo 300 euro.

Ne hanno diritto le famiglie con Isee inferiore a 15.748,78 euro; nel caso dei residenti nei comuni di Capraia Isola o Isola del Giglio, vista la specificità del territorio, l’Isee può essere fino a 36.000 euro; in tal caso il contributo può arrivare fino a 5.000 euro.

La richiesta andrà presentata al Comune di residenza.

Bando regione Campania

Anche la Campania demanda il compito di erogare il bonus libri ai comuni. Seguendo l’esempio dell’Emilia Romagna vengono individuate due fasce Isee, la prima della quale, più bassa, ha la precedenza sull’altra.

Nel dettaglio, per l’a.s. 2023-2024 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità deve rientrare nelle seguenti soglie:

Fascia 1 : Isee da 0 a 10.633,00 euro;

: Isee da 0 a 10.633,00 euro; Fascia 2: Isee da 10.633,01a 13.300,00 euro.

Chi rientra nelle suddette soglie può quindi presentare domanda direttamente al comune di residenza, ricordando che l’importo del beneficio non potrà comunque superare la spesa complessivamente sostenuta.

La raccolta delle domande dovrà essere completata entro il 15 ottobre.

Bando regione Sicilia

Nel caso della Sicilia, le domande per il bonus libri 2023-2024 dovranno essere presentate esclusivamente alla scuola frequentata, entro il termine del 13 ottobre 2023. A loro volta, le scuole invieranno il tutto al comune di residenza entro il 24 novembre 2023.

La domanda va presentata da coloro che hanno un Isee non superiore a 10.632,94 euro.