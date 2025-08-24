Per i bonifici dai parenti si rischia di ricevere un controllo del Fisco e serve una prova documentale? Nell’accertamento fiscale l’Agenzia delle Entrate ha potere di presunzione bancaria e considera tutti i bonifici in entrata come redditi. Questo accade anche laddove si riceva un bonifico per il quale non è dovuta tassazione (ad esempio una vincita al gioco) del quale non si ha una prova documentale.

In prospettiva, quindi, per ogni bonifico in entrata su un conto corrente che non risulta in dichiarazione dei redditi il Fisco potrebbe chiedere il pagamento delle imposte considerandolo reddito, a meno che il contribuente, tramite prova documentale, non dimostri il contrario.

Fanno eccezione i bonifici dai parenti: la Corte tributaria regionale della Puglia con una interessante sentenza afferma e conferma che il Fisco ha dei limiti nelle indagini quando si tratta di bonifici che provengono da parenti. In questo caso la prova documentale che peso ricopre?

Le indagini bancarie, con controlli sui conti correnti, sui prelievi e i versamenti stanno diventando uno dei mezzi di contrasto più incisivi per l’evasione fiscale. I dati condivisi tramite l’Anagrafe Tributaria e l’obbligo per le banche di condividere i dati (comprese le operazioni effettuate) dei conti correnti dei clienti permettono all’Agenzia delle Entrate di ricostruire il denaro in entrata e in uscita di ogni contribuente. Così facendo va a stabilire se le operazioni effettuate e l’ammontare di denaro mosso siano coerenti con la dichiarazione dei redditi.

Le indagini bancarie del Fisco si collocano in un meccanismo più ampio, che è quello delle indagini finanziarie e rappresentano uno degli strumenti più efficaci per scovare quello che è reddito non dichiarato, non solo da parte di imprese e aziende, ma anche delle persone fisiche. Le movimentazioni che si rilevano sui rapporti finanziari (conti correnti, conti deposito, ma anche libretti di risparmio) sono utilizzate dal Fisco per i propri accertamenti in due modi:

tramite i versamenti se il contribuente non ha tenuto conto delle somme in questione nella dichiarazione dei redditi;

tramite i prelievi se non risultano dalle scritture contabili.

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13122 del 30 giugno 2020 ha precisato che nell’accertamento bancario esiste una presunzione del Fisco che non necessita di prove o riscontri e che può essere superata dai contribuenti con prova analitica.

Nell'ambito dei controlli finanziari, come abbiamo detto, il Fisco ha il potere della presunzione legale che permette di valutare se i versamenti effettuati sui conti corrente siano o meno da considerare come redditi non dichiarati (evasione fiscale). Il contribuente, poi, attraverso prove documentali può sempre dimostrare il contrario. La presunzione legale, quindi, può essere superata sempre e soltanto attraverso la prova documentale così come stabilito da diverse sentenze della Corte di Cassazione e dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 32/E del 2006. Sia la prassi che la giurisprudenza prevedono, però, che eventuali bonifici effettuati dai parenti possano essere esclusi dalla considerazione della valenza ai fini reddituali. Nel caso, quindi, che si riceva un bonifico da parte di un parente stretto la presunzione legale si considera superata poiché il contesto rientra in quello di solidarietà e sostegno affettivo. Proprio in questo contesto si inserisce una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, a conferma dell'interpretazione di giurisprudenza e prassi.