Bollo auto, proroga della scadenza in arrivo: anche se la sospensione del pagamento della tassa di proprietà dei veicoli non fa parte delle misure del decreto Cura Italia.

Le regioni però stanno lavorando in modo autonomo affinché la scadenza del bollo auto slitti fino a giugno, senza prevedere l’applicazione di sanzioni e nella maggior parte dei casi nemmeno interessi.

Si allunga l’elenco delle regioni che stanno optando per il rinvio della scadenza del bollo auto: ad oggi sono 10, ma la lista potrebbe crescere nei prossimi giorni.

La nuova scadenza è fissata al 30 giugno in quasi tutte le regioni di questo elenco: fa eccezione la regione delle Marche, che ha rinviato il pagamento del bollo auto al 31 luglio.

Lo slittamento della scadenza sarebbe necessario per due motivi egualmente importanti: il primo, evitare inutili affollamenti di persone per pagare la tassa (evitabili però grazie alla possibilità di pagare online), il secondo è dare un po’ di respiro a imprese e famiglie rimaste senza liquidità.

Bollo auto, proroga della scadenza in varie regioni: ecco l’elenco

Il decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo e in vigore dallo stesso giorno, contiene molte misure a sostegno di imprese e famiglie per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica.

Tra i vari provvedimenti del decreto c’è la proroga delle scadenze fiscali, che in pratica ha riscritto l’intero calendario degli appuntamenti col Fisco.

A rimanere inalterata, però, è la scadenza del bollo auto: nessuna moratoria prevista per la tassa di proprietà sui veicoli.

Come al solito c’è il problema dei tempi stretti: ad aprile infatti scade il bollo su molti pezzi pesanti, oltre che sulle autovetture.

La situazione dell’autotrasporto è critica, visto che è tra i settori che non può fermarsi: da esso dipendono gli approvvigionamenti essenziali, ma il calo dell’attività è comunque percepito.

Ad oggi sono 10 le regioni che hanno predisposto la proroga della scadenza del bollo auto:

Emilia Romagna : il bollo auto in scadenza a marzo e aprile può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni per il versamento in ritardo:

: il bollo auto in scadenza a marzo e aprile può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni per il versamento in ritardo: Piemonte : il bollo auto in scadenza a marzo, aprile e maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;

: il bollo auto in scadenza a marzo, aprile e maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi; Lombardia : scadenza sospesa fino al 30 giugno per bollo auto, ecotassa e tassa sulle concessioni dovute nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione;

: scadenza sospesa fino al 30 giugno per bollo auto, ecotassa e tassa sulle concessioni dovute nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione; Veneto : proroga al 30 giugno per il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 31 maggio senza sanzioni e interessi di mora;

: proroga al 30 giugno per il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 31 maggio senza sanzioni e interessi di mora; Toscana : chi ha il bollo auto in scadenza a marzo, aprile o maggio può pagare senza sanzioni entro il 30 giugno;

: chi ha il bollo auto in scadenza a marzo, aprile o maggio può pagare senza sanzioni entro il 30 giugno; Lazio : il bollo auto in scadenza tra il 3 marzo e il 31 maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;

: il bollo auto in scadenza tra il 3 marzo e il 31 maggio può essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi; Marche : il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 30 giugno può essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 31 luglio;

: il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 30 giugno può essere pagato senza sanzioni e interessi entro il 31 luglio; Umbria : pagamento del bollo auto rinviato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;

: pagamento del bollo auto rinviato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi; Friuli Venezia Giulia : chi deve pagare il bollo auto in scadenza tra l’8 marzo e il 30 aprile può farlo entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;

: chi deve pagare il bollo auto in scadenza tra l’8 marzo e il 30 aprile può farlo entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi; Campania: la nuova scadenza per tutti gli adempimenti tributari e versamenti relativi al bollo auto è il 30 giugno, data entro cui si possono pagare gli adempimenti che scadono tra il 24 marzo e il 31 maggio, sempre senza sanzioni e interessi.

La Calabria ha espresso l’intenzione di sospendere il pagamento del bollo auto fino al 30 giugno.

Per ora mancano all’appello Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Puglia e Sardegna.

Bollo auto, le Regioni lavorano per far slittare la scadenza

Le Regioni stanno facendo pressione sul MEF affinché anche la scadenza del bollo auto venga prorogata, nonostante buona parte dei loro bilanci venga proprio dall’incasso della tassa di proprietà dei veicoli.

Il bollo auto, così come l’IPT, Imposta provinciale di trascrizione, vanno a rimpinguare le casse di provincia e regione: una perdita non indifferente in questo momento di stasi economica.

Questo significa che se lo Stato dovesse procedere con una moratoria, andrebbe prevista anche una compensazione per Province e Regioni.

Le Regioni, in ogni caso, si stanno muovendo a prescindere dall’incasso del bollo auto e non solo.

Un esempio è la Campania, che ha predisposto, con un’ordinanza del 18 marzo, il blocco delle attività di accertamento dell’evasione e dell’emissione delle ingiunzioni di pagamento conseguenziali, anche se la decisione è dovuta anche al forte rallentamento dell’attività degli uffici pubblici.