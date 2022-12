Bce, se il vittimismo della politica fa meno danni di quello «collaterale» degli addetti

Il ministro Guido Crosetto l’ha presa malissimo. Nemmeno una gara d’appalto che vedesse Leonardo sconfitta lo avrebbe messo così di cattivo umore.

In USA l’inflazione è da surriscaldamento domanda. In Europa è per buona parte “importata’ per prezzi dell’energia. Non ha senso alzare i tassi. Poi aumentano requisiti di capitale delle banche (che quindi contrarranno credito) e lanciano il tightening sui titoli di stato? Folli!

Stranamente, Giancarlo Giorgetti non ha fiatato. Se non riguardo al richiamo di Christine Lagarde per una pronta ratifica del MES da parte dell’Italia. Ma su tassi e QT, il ministro che maggiormente e direttamente risulta interessato dalle decisioni dell’Eurotower, ha preferito tacere. Si chiama decenza.

E questi due tweets, lo dimostrano.

🇪🇺 #ECB Lagarde: Will Decide Key Principles Of APP Portfolio In December - DJ

Central banks are again in focus this morning with policy meetings at the @BankOfEngland and the @ECB.

Both are expected to follow the #Fed in hiking rates by 50 bps.

Their remarks will be closely monitored as will—and this is not being talked about enough—the ECB's #QT plans

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) December 15, 2022