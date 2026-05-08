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Banca Ifis crolla in Borsa. È meglio comprare o scappare?

Redazione Money Premium

8 Maggio 2026 - 15:38

Banca Ifis crolla, ma il dividendo resta da record. Perché Banca Ifis sta sotto-performando tutte le altre banche italiane?

Banca Ifis crolla in Borsa. È meglio comprare o scappare?
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Oggi le azioni Banca Ifis (IF.MI) hanno perso terreno in modo netto, passando da una chiusura ieri intorno ai 23,20-23,40 euro a valori vicini ai 22 euro.

Per molti piccoli investitori italiani che tengono il titolo in portafoglio per il suo generoso dividendo, è un momento di tensione.

Ma è davvero un “crollo” o solo una correzione normale? Andiamo a vedere i numeri senza giri di parole. [...]

Money

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