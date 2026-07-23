Azioni singole o ETF, cosa conviene a chi inizia a investire?

Se stai muovendo i primi passi sui mercati, prima o poi arrivi alla domanda più gettonata e più sottovalutata di tutte: azioni o ETF, quale conviene? La risposta non è “dipende” per pigrizia. Dipende perché cambiano rischio, tempo, costi, fisco e perfino la probabilità di combinare guai nei primi sei mesi.

E nel 2026 il contesto è ben definito: a fine giugno il patrimonio investito in ETF, ETC ed ETN quotati su Borsa Italiana ha toccato 221,6 miliardi di euro, contro i 187,3 miliardi di fine 2025, con un balzo del 18,3% in sei mesi e controvalori scambiati sul mercato ETFplus in crescita del 60,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

Insomma, gli italiani hanno scoperto il paniere. Ma il paniere non è automaticamente la scelta giusta per tutti, ed è per questo che tali dinamiche servono proprio a capire quando lo è e quando no.

Differenza tra azioni ed ETF: che cosa sapere

Le azioni singole sono quote di proprietà di una singola società. Se compri un titolo bancario o una big tech stai scommettendo su quella storia: utili, management, concorrenza, regolazione, scandali, cicli economici.

Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono fondi quotati in Borsa che replicano un indice o un paniere: azioni, obbligazioni, materie prime. Con un solo ordine puoi esporti a decine, centinaia o migliaia di titoli. Da qui nasce la parola chiave per chi comincia: diversificazione. Il listino milanese, del resto, non lascia scuse: a fine giugno 2026 gli strumenti quotati su ETFplus erano 2.419, di cui 1.993 ETF, con gli azionari sui mercati sviluppati come principale asset class (104,6 miliardi di masse) seguiti dagli obbligazionari (68 miliardi).

La prima domanda che devi farti: che investitore vuoi essere?

Per molti principianti la scelta non è tra strumenti, ma tra due modi di stare al mondo. C’è l’approccio da selezionatore, che sceglie poche aziende, le studia, le segue e accetta che qualcuna possa andare malissimo. E c’è l’approccio da costruttore di portafoglio, che punta a partecipare alla crescita dei mercati nel lungo periodo riducendo il rischio di puntare sul cavallo sbagliato.

Non è una gara di intelligenza, è una gara di coerenza: se non hai tempo né voglia di leggere bilanci, seguire trimestrali e capire settori e macroeconomia, l’ETF non è la “scelta facile”, è semplicemente la scelta compatibile con la vita che fai. E i numeri della Consob raccontano che la maggioranza dei risparmiatori italiani è in questa seconda categoria, anche senza saperlo:

nell’ultimo Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, l’obiettivo prioritario indicato è la protezione del capitale (81% degli intervistati), mentre la crescita del capitale si ferma al 55%. Le azioni, intanto, sono presenti nel portafoglio del 32% del campione, i fondi comuni nel 36%.

Azioni singole: quando hanno senso e quando diventano una “collezione di figurine”

Partiamo dai pro.

Il primo è il potenziale di rendimento extra : se azzecchi un’azienda che cresce più del mercato, il guadagno può essere molto superiore a quello di un indice.

: se azzecchi un’azienda che cresce più del mercato, il guadagno può essere molto superiore a quello di un indice. Il secondo è il controllo , perché decidi tu cosa comprare e cosa evitare, per settore, Paese o convinzione personale.

, perché decidi tu cosa comprare e cosa evitare, per settore, Paese o convinzione personale. Il terzo sono i possibili dividendi, che però non sono una rendita garantita: il consiglio di amministrazione può tagliarli quando vuole.

Poi c’è la parte che pesa davvero nel lungo periodo, ed è il rischio specifico. Se investi 1.000 euro su due o tre titoli e uno crolla per un evento circoscritto (un profit warning, un aumento di capitale, una causa legale, un cambio regolatorio), il colpo al portafoglio è enorme e non hai nulla che lo assorba. C’è poi il fattore tempo: non serve guardare il grafico ogni giorno, serve però continuità. E serve freddezza, perché quando un titolo scende è facilissimo trasformare un investimento in una tifoseria.

L’Osservatorio Consob su questo è impietoso: chi acquista direttamente azioni tende a movimentare eccessivamente il portafoglio, a vendere troppo presto i titoli in guadagno e a tenere troppo a lungo quelli in perdita, un errore cognitivo noto come disposition bias, particolarmente diffuso tra i trader online, che a parità di condizioni registrano performance peggiori. Ultimo punto, spesso ignorato: il rischio di narrativa. Chi inizia potrebbe fare l’errore di comprare storie e titoli “di cui parlano tutti”, non valutazioni.

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ETF: perché piacciono tanto a chi parte da zero (e cosa dicono i dati)

Gli ETF sono diventati la porta d’ingresso di moltissimi investitori retail per un motivo banale: fanno bene tre cose che i principianti faticano a fare da soli.

La prima è la diversificazione automatica : con un ETF azionario globale o su un indice ampio riduci drasticamente l’impatto della crisi di una singola società.

: con un ETF azionario globale o su un indice ampio riduci drasticamente l’impatto della crisi di una singola società. La seconda è la semplicità operativa , perché non devi scegliere «l’azione giusta» ma una strategia (azionario globale, Stati Uniti, Europa, mercati emergenti, obbligazionario).

, perché non devi scegliere «l’azione giusta» ma una strategia (azionario globale, Stati Uniti, Europa, mercati emergenti, obbligazionario). La terza sono i costi: gli ETF indicizzati hanno un TER che in genere oscilla tra lo 0,03% e lo 0,5% annuo a seconda della complessità, ovvero tra 3 e 50 euro l’anno su 10.000 euro investiti.

C’è poi l’argomento che a chi inizia interessa più di ogni altro: battere il mercato è difficile anche per i professionisti. Lo certifica ogni sei mesi lo SPIVA Scorecard di S&P Dow Jones Indices, e l’edizione europea di fine 2025, pubblicata il 19 marzo 2026, non lascia molto spazio all’interpretazione. Nella categoria con il maggior numero di fondi disponibili, l’azionario globale denominato in euro, il 71% dei fondi a gestione attiva ha fatto peggio dell’indice S&P World nell’arco dell’anno. Sul fronte paneuropeo la percentuale sale all’82% rispetto all’S&P Europe 350. Nel complesso, la sottoperformance è risultata maggioritaria in 18 categorie azionarie su 21, con tassi di successo inferiori al 25% in più della metà dei comparti. Oltreoceano il quadro è simile: lo SPIVA U.S. Year-End 2025 registra il 79% dei fondi azionari large cap statunitensi sotto l’S&P 500, il quarto peggior risultato in venticinque anni di rilevazioni.

Gli svantaggi veri degli ETF

Un ETF non elimina il rischio: lo spalma. Se i mercati scendono, scende anche lui, e con la stessa violenza dell’indice che replica. Non solo: sotto la stessa etichetta convivono prodotti profondamente diversi. Gli ETF a leva, inversi, iper-settoriali o tematici alla moda possono essere più pericolosi di un’azione scelta male, proprio perché il nome “fondo” regala un falso senso di sicurezza.

E attenzione a un trend molto forte del 2026: accanto alla replica passiva stanno crescendo con rapidità gli ETF a gestione attiva. Nel solo mese di giugno su ETFplus sono stati quotati 32 nuovi prodotti e il patrimonio globale degli ETF attivi ha superato a fine maggio i 2,49 trilioni di dollari. Sono strumenti legittimi, ma non sono la stessa cosa di un indicizzato a basso costo, e i numeri SPIVA appena visti riguardano proprio la difficoltà della gestione attiva a battere il benchmark.

Infine, un ETF ampio ti dà il rendimento del mercato meno i costi: se il tuo obiettivo dichiarato è battere il mercato selezionando vincitori, hai scelto lo strumento sbagliato per definizione.

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Costi: TER, commissioni del broker e lo spread che nessuno considera

Qui si decide gran parte della convenienza pratica, e la contabilità va fatta su tre voci. Sulle azioni singole paghi le commissioni di acquisto e vendita del broker, gli eventuali costi sui mercati esteri e lo spread denaro-lettera, che pesa parecchio sui titoli poco liquidi. Sugli ETF paghi comunque le commissioni del broker, perché l’ETF si compra in Borsa come un’azione, più il TER (Total Expense Ratio), il costo annuo interno già riflesso nel prezzo, più anche qui lo spread, che varia con la liquidità del prodotto.

Esempio pratico, numeri indicativi: se investi 1.000 euro in un ETF con TER dello 0,20%, il costo interno è di circa 2 euro l’anno. Se però paghi 5 euro di commissione per ogni acquisto e fai un PAC mensile da 50 euro, in un anno versi 600 euro e ne bruci 60 in commissioni: il 10% del capitale investito. Il TER, in quel caso, è l’ultimo dei tuoi problemi.

Le contromisure sono tre e sono tutte noiose: scegliere broker con commissioni molto basse o piani di accumulo su ETF a condizioni agevolate, diradare gli acquisti (trimestrali invece che mensili) se la strategia lo consente, e fissare un importo minimo per ordine che renda la commissione sostenibile.

Morale: la convenienza non è mai «ETF uguale costi bassi». È “strumento più broker più frequenza”.

Il fattore fiscale: nel 2026 il fisco è entrato nell’equazione

Questo capitolo, nella maggior parte delle guide per principianti, manca. Peccato che in Italia sposti parecchi soldi. La regola generale è l’imposta sostitutiva del 26% su plusvalenze e proventi, che scende al 12,5% sulla quota riferibile a titoli di Stato italiani e di Paesi in white list, più l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul controvalore del deposito titoli. Fin qui, azioni ed ETF sono allineati.

La differenza sta altrove ed è nota come anomalia italiana degli ETF: le plusvalenze da ETF armonizzati sono classificate come redditi di capitale, mentre le minusvalenze sugli stessi ETF sono redditi diversi. Le due categorie non comunicano. Tradotto: se in un anno vendi un ETF in guadagno e un altro in perdita, paghi il 26% sull’intero guadagno senza poter scaricare la perdita. Con le azioni singole, invece, la compensazione funziona e le minusvalenze restano utilizzabili nei quattro periodi d’imposta successivi. È una delle caratteristiche che giocano a favore dello stock picking, ed è il motivo per cui molti portafogli tengono una quota di strumenti a reddito diverso.

Due novità del 2026 vanno però messe a bilancio. La prima riguarda proprio le azioni: la Legge di Bilancio 2026 ha raddoppiato l’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, portando l’aliquota sul trasferimento di proprietà di azioni e strumenti partecipativi dallo 0,2% allo 0,4% e quella sulle negoziazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. Per le operazioni sui mercati regolamentati, che scontano l’aliquota dimezzata, ciò significa il passaggio dallo 0,1% allo 0,2%, anche se alcuni commentatori hanno segnalato un difetto di coordinamento nel testo normativo. Il tributo colpisce le azioni di società italiane con capitalizzazione media superiore ai 500 milioni di euro, viene applicato automaticamente dall’intermediario e non si paga sull’intraday chiuso in giornata. La seconda novità è ancora sospesa ma potenzialmente storica: la delega fiscale prevede la creazione di un’unica categoria di redditi finanziari e quindi la compensazione piena tra minusvalenze e proventi oggi classificati come redditi di capitale. Il termine per l’emanazione dei decreti attuativi è fissato al 29 agosto 2026. Se arriverà, l’anomalia descritta sopra si sgonfia. Finché non arriva, è un elemento da tenere sul tavolo.

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Piccolo capitale iniziale: cosa conviene davvero?

Se parti con poche centinaia o poche migliaia di euro, il rischio più grande non è sbagliare titolo: è costruire un portafoglio frammentato e mangiato dai costi.

Con un budget tra i 500 e i 2.000 euro, per la maggior parte di chi comincia un ETF ampio e diversificato resta la soluzione più logica: un solo strumento, rischio distribuito, gestione semplice, nessuna tentazione di ribilanciare ogni settimana.

Le azioni singole, con capitale ridotto, diventano facilmente una collezione di due o tre titoli comprati a intuito, e a quel punto la domanda non è più quale strumento conviene, ma quanto sei disposto a sopportare oscillazioni forti senza fare danni. Vale la pena ricordare che l’orizzonte temporale conta più della selezione: se quei soldi ti servono tra sei mesi, non stai investendo, stai giocando con la tua liquidità di emergenza.

ETF per principianti: cosa cercare e cosa evitare

All’inizio vincono due qualità semplici, la chiarezza e la liquidità. Sul primo fronte conviene guardare l’indice replicato, privilegiando panieri ampi e noti (globale, Stati Uniti, Europa) rispetto ai temi caldi e ai comparti iper-settoriali; il tipo di replica, fisica o sintetica, che si legge nel KID e non è un dettaglio da smanettoni; e il TER, che a parità di strategia va confrontato senza pietà.

Sul secondo contano la dimensione del fondo e i volumi scambiati, perché gli ETF più grandi e trattati tendono ad avere spread più contenuti, oltre alla politica dei proventi, accumulazione o distribuzione, da scegliere in base a obiettivi e fiscalità. Da evitare come primo mattone, nella stragrande maggioranza dei casi: ETF a leva, inversi, ultra settoriali e tematici privi di uno storico robusto. Possono avere un ruolo in un portafoglio maturo, non nel primo.

Azioni per principianti: un metodo minimo per non andare a caso

Se vuoi comunque inserire azioni singole, per interesse o perché vuoi davvero imparare, fallo “dentro una cornice”. Scegli poche aziende con un business che sai spiegare a voce a un amico, diversifica per settore (non tutte banche, non tutte tecnologiche), scrivi prima di comprare il motivo per cui compri e cosa ti farebbe vendere, e tieni la quota complessiva contenuta rispetto al portafoglio, soprattutto nei primi anni. E ricorda una cosa poco romantica: anche l’ETF azionario è un investimento in aziende, solo fatto in modo più sistematico.

La strategia core-satellite: il compromesso più sensato

La soluzione che mette d’accordo le due anime è l’approccio core-satellite (nucleo-satellite). Il nucleo è fatto di ETF ampi e diversificati, pensati per restare in portafoglio per anni e non per essere movimentati a ogni notizia. I satelliti sono poche azioni singole, o ETF più specifici, con cui esprimere convinzioni personali senza mettere a rischio l’intero capitale.

È un modo per imparare sulle azioni pagando la retta della scuola in rate sostenibili, invece di giocarsi tutto al primo esame. La proporzione tipica varia molto, ma il principio è che la parte “divertente” del portafoglio non deve poter compromettere quella che lavora per te.

Gli errori che si vedono più spesso (e come non commetterli)

Il primo è investire senza orizzonte temporale : soldi che servono a breve non vanno sui mercati, punto.

: soldi che servono a breve non vanno sui mercati, punto. Il secondo è cambiare strategia ogni due settimane , inseguendo il tema del momento - nel primo semestre 2026 sono stati tecnologia, difesa e infrastrutture - e pagando ogni volta commissioni, spread e, sulle azioni italiane, anche la Tobin tax raddoppiata.

, inseguendo il tema del momento - nel primo semestre 2026 sono stati tecnologia, difesa e infrastrutture - e pagando ogni volta commissioni, spread e, sulle azioni italiane, anche la Tobin tax raddoppiata. Il terzo è ignorare i costi e il fisco: TER, commissioni, spread, bollo e imposta sostitutiva sono le uniche variabili che conosci in anticipo con certezza, a differenza dei rendimenti. Trascurarle è l’unico errore garantito.