Quali sono gli scenari più bullish e quelli più bearish per le azioni MPS e Mediobanca, dopo la pubblicazione delle trimestrali da parte di entrambe le banche italiane?

In evidenza i commenti degli analisti, che hanno passato al setaccio i conti dei due istituti di credito convolati a nozze attraverso il successo dell’assalto lanciato da MPS su Piazzetta Cuccia. Occhio anche alle parole di Lovaglio su cosa accadrà alla quota che Rocca Salimbeni detiene in Generali attraverso Mediobanca. L’AD ha affermato di non avere neanche pensato di smobilizzare la partecipazione e che “sarebbe bello anche pensare a forme di collaborazione operativa ” con il colosso delle assicurazioni.

Tra le dichiarazioni di Lovaglio anche quella relativa ai dividendi. Per ora, mistero non svelato: “Quando riporteremo i dati semestrali, in agosto, diremo se pagheremo acconto su dividendo quest’anno o no ”. Attenzione intanto allo scenario peggiore e quello migliore formulato per le azioni MPS e Mediobanca, quotate entrambe sul Ftse Mib di Piazza Affari. [...]