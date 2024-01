Azioni Cina: nuovo recupero in vista?

Negli ultimi mesi, le borse globali hanno registrato forti rialzi, iniziando con il rinomato Rally Natalizio e proseguendo con una lieve contrazione all’inizio del nuovo anno. In questo clima di fervore, il mercato azionario cinese rimane un’eccezione, segnando non solo un’annata da dimenticare, ma continuando anche a gennaio verso ulteriori ribassi. Le prospettive per il 2024 non sono completamente positive, ma neanche estremamente negative come i movimenti borsistici potrebbero far credere. Di conseguenza, sorge spontanea la domanda su cosa stia realmente accadendo nel mercato azionario cinese e quali fattori stiano preoccupando gli investitori.

È fondamentale rendersi conto che la borsa cinese sta attraversando un periodo particolarmente difficile, a prescindere dalle future prospettive economiche del Paese. Gli investitori nelle azioni delle società della seconda economia mondiale hanno affrontato un anno ricco di sfide, in cui, mentre il resto del mondo recuperava le proprie perdite, le azioni cinesi ne accumulavano di nuove in termini di capitale.

Questa situazione non contribuisce certamente a favorire un recupero finanziario dei vari titoli e, al contrario, alimenta un certo grado di pessimismo che, tramite i media, rischia di essere percepito come una ’crisi’. Anche se la questione cinese non viene affrontata in termini catastrofici, i movimenti borsistici e le recenti notizie sembrano indicare proprio questa direzione. Ad esempio, l’agenzia di rating Moody’s ha modificato il proprio outlook per la Cina da ’stabile’ a ’negativo’, con rating A1. Questo suggerisce che un eventuale downgrade del Paese diventa un’ipotesi più concreta agli occhi degli investitori, soprattutto alla luce della crescente complessità economica cinese. [...]