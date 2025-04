Azione a Nuoro va con il centrodestra, prove tecniche dell’asse Calenda-Meloni?

Come investire in borsa?

Carlo Calenda va con il centrodestra? Questa è la domanda che serpeggia nei corridoi dei Palazzi romani dopo le bordate del leader di Azione al Movimento 5 Stelle in occasione del congresso del suo partito, il tutto davanti a una divertita Giorgia Meloni presente in platea insieme al ministro Guido Crosetto.

“ Azione rimane e rimarrà all’opposizione del governo Meloni come ho già scritto un milione di volte” ha twittato Carlo Calenda dopo le polemiche post-congresso, aggiungendo di “sperare in un’alternativa guidata da un riformista come Gentiloni”.

Una specifica che è arrivata dopo che è iniziata a circolare la voce di una sorta di piano per avvicinare Azione al centrodestra, con Meloni che così potrebbe sostituire Salvini con Calenda virando definitivamente così verso posizioni più moderate.

Fantapolicia? Gossip che l’ha etichettato Carlo Calenda? Probabile, anche perché numericamente alla premier non converrebbe scaricare la Lega - seppur Matteo Salvini appare deciso a mettere in atto una sorta di strategia del logoramento nei suoi confronti per recuperare i milioni di voti tolti da FdI alla Lega negli ultimi anni - per imbarcare Azione.

L’ultimo sondaggio politico di Ipsos infatti indica la Lega al 9% e Azione al 2,7%, sotto la soglia di sbarramento del 3%; anche in Parlamento il peso dei due partiti non è minimamente paragonabile.

Dopo il duro attacco subito il Movimento 5 Stelle però sembrerebbe voler chiudere definitivamente con Calenda e, anche in questo caso, difficilmente il Pd potrebbe rinunciare a un alleato come i pentastellati pur di imbarcare Azione.

Insomma visto che pure con Matteo Renzi i rapporti non sono dei migliori, al momento Carlo Calenda è solo al centro, ma il suo zoccolo duro di voti fa gola sia al centrodestra sia al centrosinistra come si intuisce dalle manovre in corso per le regionali e le amministrative.