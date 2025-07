Aumento Irpef, ecco chi pagherà 70 euro in più

Ritocco Irpef che porterebbe alcuni cittadini a pagare fino a 70 euro in più. A ipotizzarlo è la Giunta regionale del Piemonte che per la conferma ufficiale aspetta l’esito del parere della Corte dei Conti, atteso per il 16 luglio. L’obiettivo, come chiarisce l’assessore Andrea Tronzano, non è quello di aumentare le tasse, ma per ora resta soltanto un’ipotesi.

Nonostante le parole che tentano di tranquillizzare, la situazione è chiara: entro l’inizio del 2028 le addizionali regionali dovranno equipararsi alla riforma dell’Irpef e passare per tutti da quattro a tre scaglioni. Per il Piemonte significherebbe perdere circa 150 milioni di euro l’anno.

L’aumento dell’Irpef è inevitabile Quando l’Irpef è passata da quattro a tre scaglioni le addizionali sono rimaste calcolate su quattro scaglioni, ma entro il 2028 dovranno recepire le novità Irpef, ormai divenute strutturali. Alcune Regioni come Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Toscana hanno già provveduto ad aumentare le aliquote, facendolo però hanno tutelato i redditi più bassi, il Piemonte sta ancora valutando. L’idea sarebbe quella di tenere fuori dagli aumenti i redditi fino a 15.000 euro, ma considerando che si dovrebbe accorpare secondo e terzo scaglione da 15.000 a 50.000 euro, chi ha redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro si troverebbe a pagare lo 0,62% in più. L’impatto, in cifre, sarebbe di circa 70 euro per ogni contribuente. L’aumento dell’Irpef, in questo caso, ha l’unico scopo di neutralizzare gli effetti della riforma Irpef a livello nazionale per evitare di perdere 150 milioni di euro l’anno. In ogni caso nessuna decisione è stata ancora presa e si attende il parere della Corte dei Conti. leggi anche Con la riforma dell’Irpef 2024 addizionali comunali e regionali più salate