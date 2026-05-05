Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì diverso rispetto a quelli passati, complice qualche rientro importante in prima serata e una sfida che vedeva due proposte per certi versi opposte sulle ammiraglie.

Su RAI 1, infatti, dopo la chiusura de La Buona Stella, fiction in tre puntate che aveva terminato in crescendo nei dati audience, ritroviamo Alberto Angela e il suo Ulisse, che ci porta a New York. Di contro, su CANALE 5 è arrivata la quarta puntata della settima stagione de I Cesaroni, a 12 anni dall’ultimo episodio. Dopo un inizio incoraggiante, la banda di Amendola ha perso via via consensi, attestandosi poco sopra i 2 milioni di spettatori nelle ultime uscite. Ma chi ha vinto ieri?

Una lotta serrata che ha visto trionfare I Cesaroni su CANALE 5 per volume di audience con 2.730.000 spettatori. Ulisse su RAI 1, invece, si piazza dietro per numero di spettatori (2.684.000) ma vince secondo i dati share (17,3% contro 15,6%).

In lista in prima serata c’erano, però, anche diversi programmi concorrenti, che spaziavano dalla politica alla cultura (come ogni lunedì), passando anche per comicità, game show e qualche film interessante, relegato soprattutto ai canali tematici. Da segnalare, infatti, su ITALIA 1 Attacco al potere - Olympus Has Fallen, con Gerard Butler e Aaron Eckhart. Su TV8, invece, ecco la nuova puntata dello GialappaShow, che se l’è vista anche con The Floor - Ne rimarrà solo uno, divertente game show ad eliminazione condotto da Paola Perego, su RAI 2.

Nell’access prime time, si rinnova la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 25% di share e 5.149.000 spettatori. Si ferma a 4.701.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,7%.

Ascolti TV lunedì 4 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Una sfida che ha visto un pareggio sostanziale nei dati audience.

CANALE 5 - I Cesaroni: 2.730.000 spettatori (15,6% di share) RAI 1 - Ulisse: 2.684.000 spettatori (17,3% di share) ITALIA 1 - Attacco al potere - Olympus Has Fallen: 1.208.000 spettatori (7,3% di share) RETE 4 - Quarta Repubblica: 878.000 spettatori (7,3% di share) RAI 2 - The Floor: 821.000 spettatori (5,5% di share) LA7 - La Torre di Babele: 776.000 spettatori (4,3% di share) TV8 - GialappaShow: 639.000 spettatori (4,4% di share) RAI 3 - NewsRoom: 513.000 spettatori (3,6% di share) NOVE - Little Big Italy: 498.000 spettatori (2,9% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 4 maggio 2026

Ieri sera su RAI 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela, a due mesi dall’ultima presenza nel solito lunedì d’approfondimento che periodicamente torna sull’ammiraglia della tv di Stato. Nato nel 2000, Ulisse è prodotto internamente dalla Rai (Direzione Produzione Tv) e rappresenta uno dei titoli di punta dell’offerta documentaristica dell’ammiraglia. Quella di ieri è stata una vera e propria full immersion nel mondo della musica, a caccia dei suoni di New York.

Non sono disponibili cifre ufficiali sul budget di produzione per singola puntata. Tuttavia, Ulisse è considerato tra i programmi più costosi della TV italiana per via delle riprese in esterna in siti storici internazionali, dell’utilizzo di tecnologie avanzate come il 4K HDR, delle ricostruzioni 3D e dell’impiego delle troupe specializzate del Centro di Produzione Rai di Napoli. Episodi speciali, come quelli realizzati a Versailles - in piano sequenza - o nella Cappella Sistina, hanno richiesto pianisequenza complessi e illuminazioni cinematografiche, elementi che incidono sensibilmente sui costi industriali.

Sul fronte economico, Alberto Angela sarebbe legato alla RAI da un contratto pluriennale che, secondo stime di settore aggiornate al 2026, può arrivare a circa 950 mila euro annui, includendo attività di autore e conduttore. In passato si parlava di ingaggi intorno ai 400 mila euro (dato 2017), poi cresciuti con il successo di programmi come Meraviglie e Noos.

Di contro, CANALE 5 ha riportato in prima serata la settima stagione de I Cesaroni, intitolata Il Ritorno, ripartita ad aprile di quest’anno con i nuovi episodi ambientati ancora alla Garbatella, storico quartiere romano. La serie, prodotta da Mediaset in collaborazione con Publispei e guidata da Claudio Amendola anche in regia, torna dopo oltre dodici anni con una narrazione che intreccia memoria e nuove dinamiche familiari.

Nel cast ritroviamo volti storici come Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo, affiancati da nuovi ingressi che ampliano il racconto generazionale. La struttura resta quella corale, tra ironia e momenti più intimi legati alla crescita dei personaggi.

Dal punto di vista economico, l’impegno produttivo è rilevante: secondo dati dichiarati da Mediaset stessa, l’investimento complessivo raggiunge circa 12,6 milioni di euro per 12 puntate, confermando una strategia più contenuta, rispetto al passato, ma mirata. E comunque rimane lo sforzo finanziario più importante della stagione per il Biscione.

Non sono disponibili dati ufficiali aggiornati sui cachet attuali, ma dichiarazioni passate di Micol Olivieri, attrice che non farà parte della reunion, indicano un trend di crescita significativo con il passare delle stagioni: dai 50-60 mila euro iniziali fino a circa 140-150 mila euro nelle stagioni centrali, segno del successo consolidato della serie.

Fuori scala, in questo contesto, il cinema hollywoodiano presente ieri sera sulla TV generalista; spicca, ovviamente, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, thriller d’azione del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonisti Gerard Butler e Aaron Eckhart. La pellicola in questione registrò un buon successo al botteghino, con un incasso di circa 170 milioni di dollari su scala mondiale, a fronte di un budget stimato di 70 milioni di dollari.