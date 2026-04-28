Ascolti TV: quello di ieri è stato il terzo atto del classico lunedì di questo aprile 2026, limitatamente al post Pasqua, per intenderci. Per le ammiraglie RAI e Mediaset, quindi, si ripropone la stessa sfida delle ultime due settimane.

Su RAI 1, infatti, è andata in onda la terza e ultima puntata della serie TV tutta italiana tra crime e dramma, La Buona Stella, con Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi. Di contro, su CANALE 5 è arrivata la terza puntata della settima stagione de I Cesaroni, a 12 anni dall’ultimo episodio. Settimana scorsa c’era stata una vera e propria debacle per la banda di Amendola, che invece aveva conquistato tutto nella prima uscita di quattordici giorni fa con quasi 3,5 milioni di spettatori. Ma chi ha vinto ieri?

Ancora flop per I Cesaroni su CANALE 5 che non vanno oltre i 2,1 milioni di spettatori e il 15,2% di share. L’ultima puntata de La Buona Stella, invece, vince la serata con circa 2,7 milioni di spettatori e il 17,3% di share.

In lista in prima serata c’erano, però, anche diversi programmi concorrenti, che spaziavano dalla politica alla cultura (come ogni lunedì), passando anche per comicità, game show e qualche film interessante, relegato soprattutto ai canali tematici. Da segnalare, infatti, su ITALIA 1 97 Minutes (in prima visione) con Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin. Su TV8, invece, ecco la nuova puntata dello GialappaShow, che se l’è vista anche con The Floor - Ne rimarrà solo uno, divertente game show ad eliminazione condotto da Paola Perego, su RAI 2.

Nell’access prime time, si rinnova la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 24,2% di share e 5.027.000 spettatori. Si ferma a 4.874.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 23,4%.

Ascolti TV lunedì 27 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Si conferma il trend negativo per I Cesaroni.

RAI 1 - La Buona Stella: 2.736.000 spettatori (17,3% di share) CANALE 5 - I Cesaroni: 2.140.000 spettatori (15,2% di share) ITALIA 1 - 97 Minutes: LA7 - La Torre di Babele: 1.024.000 spettatori (5,7% di share) TV8 - GialappaShow: 753.000 spettatori (5,4% di share) RAI 2 - The Floor: 714.000 spettatori (4,8% di share) RETE 4 - Quarta Repubblica: NOVE - Little Big Italy: 584.000 spettatori (3,5% di share) RAI 3 - NewsRoom: 540.000 spettatori (3,9% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 27 aprile 2026

Ieri sera su RAI 1 è andata in onda la terza e ultima puntata della serie La Buona Stella, crime del 2026 diretto da Luca Brignone, con protagonisti Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. La fiction, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, si è sviluppata in tre intense serate.

Non è stato reso noto un budget di produzione ufficiale. Tuttavia, la lavorazione – con una troupe di oltre 65 persone e 18 giorni di riprese in Calabria – suggerisce una produzione contenuta ma strutturata. Alcune critiche parlano di progetto “tappabuchi”, mentre altre lo collocano nella fascia standard RAI.

Anche i cachet restano riservati: considerando il cast e il formato breve, è plausibile che si attestino su livelli medi della fiction italiana, verosimilmente tra decine e centinaia di migliaia di euro per i ruoli principali.

Di contro, CANALE 5 ha riportato in prima serata la settima stagione de I Cesaroni, intitolata Il Ritorno, ripartita due settimane fa con i nuovi episodi ambientati ancora alla Garbatella, storico quartiere romano. La serie, prodotta da Mediaset in collaborazione con Publispei e guidata da Claudio Amendola anche in regia, torna dopo oltre dodici anni con una narrazione che intreccia memoria e nuove dinamiche familiari.

Nel cast ritroviamo volti storici come Matteo Branciamore, Niccolò Centioni e Federico Russo, affiancati da nuovi ingressi che ampliano il racconto generazionale. La struttura resta quella corale, tra ironia e momenti più intimi legati alla crescita dei personaggi.

Dal punto di vista economico, l’impegno produttivo è rilevante: secondo dati dichiarati da Mediaset stessa, l’investimento complessivo raggiunge circa 12,6 milioni di euro per 12 puntate, confermando una strategia più contenuta, rispetto al passato, ma mirata. E comunque rimane l’impegno finanziaria più importante della stagione per il Biscione.

Non sono disponibili dati ufficiali aggiornati sui cachet attuali, ma dichiarazioni passate di Micol Olivieri, attrice che non farà parte della reunion, indicano un trend di crescita significativo con il passare delle stagioni: dai 50-60 mila euro iniziali fino a circa 140-150 mila euro nelle stagioni centrali, segno del successo consolidato della serie.

Fuori scala, in questo contesto, il cinema hollywoodiano presente ieri sera sulla TV generalista; spicca, ovviamente, 97 Minutes, thriller d’azione in prima TV del 2023 diretto da Timo Vuorensola con protagonisti Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin. La pellicola in questione registrò un vero e proprio flop al botteghino, con un incasso di circa 540 mila dollari su scala mondiale, a fronte di un budget stimato di 7 milioni di dollari.