Ascolti TV: la serata di giovedì 21 maggio 2026 ha seguito la falsa riga delle ultime uscite, con una sfida che vedeva proposte molto diverse tra loro sulle ammiraglie. Archiviate le serie TV delle scorse settimane, RAI 1 ha puntato stavolta sul cinema d’impegno civile e di memoria, con un tv movie inedito. Per Mediaset, invece, si ripropone la solita dizi turca di richiamo. Sullo sfondo, come ogni giovedì, programmi di intrattenimento, contenitori di attualità e politica - che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV - con poco cinema in chiaro.

Su RAI 1 è andata in onda la prima visione assoluta di Un futuro aprile, il film per la TV dedicato alla strage di Pizzolungo, con Francesco Montanari e Ludovica Ciaschetti. Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto la soap Forbidden Fruit, che riscuote sempre un discreto successo. Chi avrà vinto stavolta nei dati audience?

Vince di misura il film Un futuro aprile su RAI 1, che però non brilla: 2.219.000 spettatori e il 14,4% di share. A un soffio segue Forbidden Fruit su CANALE 5, capace di registrare 1.973.000 spettatori e un sostanzialmente identico 14,3% di share.

Ma, come detto, come ogni giovedì anche ieri in onda su RAI 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se l’è vista con Dritto e Rovescio su RETE 4 e PiazzaPulita su LA7. Su RAI 2, invece, spazio all’attualità di Ore 14 Sera, mentre su ITALIA 1 è andato in onda Sarabanda celebrity. Da segnalare anche il film su TV8, con il 24esimo capitolo della saga di James Bond, Spectre.

Nell’access prime time, invece, ritorna il solito duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Stavolta vince La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con 4.654.000 spettatori (24,4% di share); battuto, di poco, Affari Tuoi su RAI 1, che si ferma a 4.566.000 spettatori e il 24% di share. Bene anche Cinque Minuti di Bruno Vespa, che su RAI 1 raccoglie 3.632.000 spettatori e il 20,5% di share.

Ascolti TV giovedì 21 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince ma senza convincere il film Un futuro aprile su RAI 1, tallonato da Forbidden Fruit.

RAI 1 - Un futuro aprile: 2.219.000 spettatori (14,4% di share) CANALE 5 - Forbidden Fruit: 1.973.000 spettatori (14,3% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera: 1.141.000 spettatori (9% di share) ITALIA 1 - Sarabanda Celebrity: 937.000 spettatori (6,9% di share) LA7 - PiazzaPulita: 890.000 spettatori (7% di share) RAI 3 - Splendida Cornice: 877.000 spettatori (5,9% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio: 787.000 spettatori (6,5% di share) NOVE - Comedy Match: 704.000 spettatori (4,4% di share) TV8 - Spectre: 368.000 spettatori (2,6% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 21 maggio 2026

Un futuro aprile è andato in onda ieri sera su RAI 1 in prima visione assoluta. Diretto da Graziano Diana - anche sceneggiatore insieme a Stefano Marcocci e Domenico Tomassetti - il tv movie è liberamente ispirato al libro «Sola con te in un futuro aprile» di Margherita Asta e Michela Gargiulo (Fandango Libri). La pellicola ripercorre la strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, quando l’autobomba mafiosa destinata al giudice Carlo Palermo - interpretato da Francesco Montanari - uccise Barbara Rizzo Asta e i suoi due figli gemelli, la cui auto fece da scudo a quella del magistrato. Nel cast figurano anche Ludovica Ciaschetti (Margherita Asta), Peppino Mazzotta ed Emmanuele Aita. Le riprese si sono svolte tra Trapani, Pizzolungo - dove sono stati usati gli interni della vera abitazione del giudice Palermo - e Valderice.

Dal punto di vista produttivo, Un futuro aprile è realizzato da Rai Fiction insieme a Elysia Productions, con il supporto di fondi regionali pari a 3.956.024,49 euro. Trattandosi di un’opera televisiva targata Rai e non di un film destinato al circuito cinematografico, non sono presenti dati relativi agli incassi al botteghino.

Non risultano invece dati ufficiali sui cachet del cast, in linea con le principali produzioni Rai di fascia medio-alta, dove queste cifre restano in genere riservate.

Di contro, CANALE 5 schierava una delle sue dizi turche di maggior successo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie - che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time - vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo - specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi - tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

Fuori scala, in questo contesto, il cinema hollywoodiano andato in onda ieri sera su TV8 con Spectre, il 24esimo film della saga di James Bond, datato 2015 e con Daniel Craig nei panni dell’agente 007. La pellicola, a differenza dei prodotti televisivi, gioca in una categoria economica completamente diversa.

Stando ai dati, Spectre fu realizzato con un budget di produzione stimato intorno ai 245 milioni di dollari (cifra che, includendo le spese di marketing, secondo alcune stime supererebbe i 300 milioni), per poi incassare complessivamente circa 880,7 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Nel dettaglio, il film raccolse oltre 200 milioni di dollari nel solo mercato USA e più di 680 milioni a livello internazionale, pari a circa il 77,3% degli incassi complessivi: numeri che confermano, ancora una volta, la portata globale del franchise dedicato all’agente segreto di Sua Maestà.