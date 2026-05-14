Ascolti TV: il secondo mercoledì di maggio è del tutto inedito per il palinsesto generalista. Dopo la sfida tra David e Battiti Live di settimana scorsa, l’unico elemento di continuità è rappresentato da RAI 2 che punta ancora forte su Mare Fuori, con la sesta e inedita stagione. Ma forse è altrove che va ricercato il vincitore di serata, anche perché si sfidavano proposte molto differenti con lo sport in primo piano.

Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, uscito nel 2024. Su CANALE 5, invece, il piatto forte della serata: la finale di Coppa Italia 2026 tra Lazio e Inter, vinta dai nerazzurri per 2 a 0. Ma chi ha vinto ieri nei dati audience?

Trionfo totale della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che registra su CANALE 5 il 27,8% di share e oltre 5,5 milioni di spettatori. Succede anche nelle migliori famiglie su RAI 1 si ferma, invece, a poco meno di 2,5 milioni di spettatori e il 13,6% di share.

Oltre al già citato Mare Fuori 6, che su RAI 2 ha trasmesso gli episodi 5 e 6, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, compreso Una Giornata Particolare su LA7, a cura di Aldo Cazzullo.

Da segnalare lo sport anche su TV8, con il grande tennis degli Internazionali di Roma 2026 e la sfida epica dei quarti di finale tra Jodar e Darderi, terminata oltre le 2 di notte con la vittoria dell’azzurro. Pochi film hollywoodiani all’appello, invece, relegati principalmente alle reti tematiche, con l’unica eccezione rappresentata da ITALIA 1 e il suo Il richiamo della foresta, con Harrison Ford.

Nell’access prime time, invece, Stefano De Martino viaggia da solo, complice lo stop de La Ruota della Fortuna su CANALE 5 per fare spazio al calcio. Comunque molto bene Affari Tuoi, che porta a casa 5.010.000 spettatori e il 23,3% di share.

Ascolti TV mercoledì 13 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Trionfa ovviamente CANALE 5 con il grande calcio.

CANALE 5 - Coppa Italia: Lazio-Inter: 5.566.000 spettatori (27,8% di share) RAI 1 - Succede anche nelle migliori famiglie: 2.482.000 spettatori (13,6% di share) RAI 3 - Chi l’ha visto?: 1.551.000 spettatori (9,7% di share) ITALIA 1 - Il Richiamo della foresta: 1.133.000 spettatori (6,1% di share) LA7 - Una Giornata Particolare: 710.000 spettatori (4,1% di share) NOVE - Enrico Brignano: 674.000 spettatori (4% di share) RAI 2 - Mare Fuori 6: 669.000 spettatori (3,8% di share) RETE 4 - Realpolitik: 467.000 spettatori (3,7% di share) TV8 - Internazionali di Tennis di Roma 2026: 384.000 spettatori (1,8% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 13 maggio 2026

Ieri sera su RAI 1 è andato in onda Succede anche nelle migliori famiglie, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani uscita nelle sale italiane il 1º gennaio 2024 e distribuita da 01 Distribution. Il film, prodotto da Italian International Film con Rai Cinema, ha riportato sul piccolo schermo una storia familiare costruita tra equivoci, tensioni e ironia. Al centro della trama c’è Davide Di Rienzo, medico volontario alla Caritas considerato la “pecora nera” della famiglia, interpretato dallo stesso Siani accanto a Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Anna Galiena.

Sul fronte economico, Succede anche nelle migliori famiglie si è rivelato uno dei maggiori successi italiani del periodo festivo 2023-2024. Secondo i dati, il film ha incassato complessivamente oltre 5,7 milioni di euro, debuttando con circa 950 mila euro soltanto nel primo giorno di programmazione. Non sono mai stati diffusi i costi ufficiali di produzione né i cachet del cast, ma il risultato ottenuto al botteghino ha confermato il forte richiamo commerciale del nome di Siani nel panorama della commedia italiana.

Di contro, CANALE 5 proponeva ieri sera Lazio-Inter, la finale della Coppa Italia 2026, vinta dai già campioni d’Italia nerazzurri con il risultato finale di 0-2. Un trionfo che vuole dire 10 coppe nazionali per l’Inter, seconda assoluta dietro alla Juventus che ne ha conquistate 15. Per l’esordiente Cristian Chivu significa anche il primo Double (Scudetto e Coppa Italia), a coronamento di una stagione davvero trionfale.

E per le società, quanto è valsa la finale? La vincitrice della finale, l’Inter, si è portata a casa un montepremi totale di 7,1 milioni di euro; la Lazio, invece, ha incassato la quota da finalista, con un guadagno di 4,6 milioni di euro. Una somma non indifferente, soprattutto in un calcio in crisi come il nostro.

Anche ieri sera, però, gli occhi erano puntati pure su Mare Fuori 6, tornato in prima serata su RAI 2 con gli episodi 5 e 6 della nuova stagione ambientata ancora una volta nell’IPM di Napoli. La serie continua a intrecciare storie di redenzione, criminalità e crescita personale, con Rosa Ricci sempre più centrale nelle dinamiche interne al carcere minorile e nei nuovi conflitti che coinvolgono detenuti e adulti.

Dal punto di vista economico, Mare Fuori si conferma una delle produzioni più importanti della fiction italiana. Secondo i dati emersi negli ultimi mesi, la quinta stagione sarebbe costata quasi 11,2 milioni di euro per 6 prime serate, cifra che rende il progetto uno dei più onerosi dell’universo seriale RAI, dietro soltanto a colossi come Doc – Nelle tue mani, Don Matteo e Mina Settembre.

Le riprese della sesta stagione, girate tra giugno e ottobre 2025, hanno coinvolto diverse aree di Napoli, dal molo San Vincenzo ai quartieri di Fuorigrotta e Gianturco. Non risultano invece dati ufficiali sui cachet del cast principale, anche se il successo della serie ha inevitabilmente aumentato il valore commerciale dei suoi protagonisti, stagione dopo stagione.