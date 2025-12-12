Ascolti TV ieri sera, 11 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore 3 e Una, Nessuna, Centomila?

Ascolti TV: la serata di giovedì 11 dicembre 2025 ha visto una sfida con show e programmi di intrattenimento in primo piano, fiction italiane e anche qualche pellicola in prima visione di sicuro interesse. Sullo sfondo, contenitori di attualità e politica che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV. Quando si parla degli ascolti del giovedì, inevitabile anche la presenza del talk di successo condotto da Geppi Cucciari su RAI 3. SU TV8 èanche la finalissima di X Factor, in diretta su TV8.

RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte diverse: gli episodi 5 e 6 dell’attesa terza stagione di Un Professore sull’ammiraglia RAI, e Concerto Mannoia - Una, Nessuna, Centomila, il concerto evento da piazza del Plebiscito di Napoli contro la violenza sulle donne, sulla principale delle reti Mediaset.

A vincere è stata la serie di RAI 1 Un Professore 3, che registra 3.397.000 spettatori (20,6% di share); Una, Nessuna, Centomila si prende il secondo posto di giornata con 1.773.000 spettatori e il 16,3% di share.

Dopo la prima serata di mercoledì, è tornato anche il grande calcio su TV8, con l’incontro di UEFA Europa League tra Basilea e Aston Villa. E, ovviamente, diversi sono stati gli appassionati radunati per seguire il match in chiaro.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nuovamente trionfatore La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che registra ben 5.422.000 spettatori e 26,6% di share. Più indietro Affari Tuoi, che si ferma a 4.629.000 spettatori con il 22,6% di share.

Ascolti TV giovedì 11 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Se a CANALE 5 va, come d’abitudine, l’access prime time, è RAI 1 a spuntarla in prima serata con una fiction che sta avendo, settimana dopo settimana, risultati costanti (sempre superiori ai 3 milioni di audience).

RAI 1 - Un professore 3: 3.397.000 spettatori (20,7% di share) CANALE 5 - Concerto Mannoia - Una, Nessuna, Centomila: 1.773.000 spettatori (16,3% di share) RAI 3 - Splendida Cornice: 898.000 spettatori (5,9% di share) LA7 - Piazza Pulita: 857.000 spettatori (4,7% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio: 781.000 spettatori (6,3% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera: 751.000 spettatori (5,7% di share) ITALIA 1 - The Flash: 676.000 spettatori (4,4% di share) NOVE - A casa per Natale: 453.000 spettatori (2,6% di share) TV8 - UEFA Europa League: Basilea-Aston Villa: 385.000 spettatori (2% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 11 dicembre 2025

Ieri sera CANALE 5 ha trasformato il prime time in una vera celebrazione di musica e impegno sociale con il Concerto Mannoia – Una, Nessuna, Centomila, evento registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli e trasmesso in prima serata per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Giunta alla sua terza edizione e approdata per la prima volta al Sud Italia, la manifestazione ha visto sul palco una parata di artisti di primo piano – da Annalisa ed Elisa a Coez, Elodie, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e molti altri – protagonisti di esibizioni e duetti dedicati alla causa sociale, con la partecipazione amichevole di Amadeus.

L’evento, prodotto da Friends & Partners e sostenuto da partner istituzionali e privati, ha già permesso di raccogliere e devolvere 700.000 euro a 14 centri antiviolenza italiani, con la possibilità per il pubblico di contribuire ulteriormente tramite numero solidale attivo durante la trasmissione.

D’altro canto, Un Professore 3 è andato in onda ieri sera su RAI 1 in prima visione con gli episodi 7 e 8 (per un totale di 12); la terza stagione ci accompagnerà fino alle porte del Natale, con l’ultima puntata prevista per il prossimo 18 dicembre. I protagonisti sono sempre loro: Alessandro Gassman, il professore di filosofia Dante Balestra, e Claudia Pandolfi, che interpreta la madre dello studente Manuel. Nella terza stagione, la 5ª B del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Roma affronta l’anno della maturità tra scelte difficili e nuovi arrivi.

Sebbene non ci sia una comunicazione ufficiale sul budget previsto per la realizzazione di Un Professore 3, possiamo provare a stimare un costo indicativo secondo le informazioni a disposizione. La fiction più costosa della RAI per la stagione 2024-2025 è stata L’Amica Geniale 4, che per appena 5 episodi ha visto spese di circa 56 milioni di euro.

Più probabile che Un Professore 3 sia nella fascia tra i 12 e i 14 milioni di euro, come accaduto per altre serie TV inedite con 6 prime serate come Sempre al tuo fianco e Mina Settembre 2.

Questo budget ci dice che ogni episodio (di circa 50-60 minuti) è costato circa un 1 milione di euro.

Ma anche il cinema è stato uno dei protagonisti di serata. Se NOVE ha aperto le danze dei film natalizi con il leggero A Casa per Natale (film più votato al piccolo schermo che a quello grande), ITALIA 1 ha proposto la prima visione di The Flash, pellicola del 2023 dedicata al celebre eroe dei fumetti. Diretto da Andy Muschietti (lo stesso regista della saga di IT) e con protagonisti Ezra Miller (Flash), Sasha Calle, Michael Keaton e Michael Shannon, il film incassò al botteghino circa 270 milioni di dollari complessivi, a fronte di un budget di produzione molto elevato, compreso tra 200 e 220 milioni di dollari. Non proprio un successo indimenticabile.