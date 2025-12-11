Ascolti TV ieri sera, 10 dicembre 2025: chi ha vinto tra Roberto Benigni e La Notte nel Cuore?

Ascolti TV: la serata di mercoledì 10 dicembre 2025 ha visto una sfida tra programmi differenti, con prime visioni di fiction TV acclamate, programmi di approfondimento e politica, il grande calcio in chiaro e, ovviamente, anche diversi film internazionali. RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte diversissime: il monologo di Roberto Benigni Pietro - Un uomo nel vento, per celebrare la vita di San Pietro nell’anno del Giubileo, sull’ammiraglia RAI, e la soap opera turca La Notte nel Cuore sulla principale delle reti Mediaset.

A vincere è stato il one man show di RAI 1 con Roberto Benigni che registra 3.968.000 spettatori e il 24,4% di share. Molto indietro la soap turca che si ferma a 2.357.000 spettatori con il 15,1% di share su CANALE 5.

Il grande cinema, sulle reti principali, è stato protagonista con cult più o meno recenti e qualche proposta d’azione per gli amanti del genere. Su RAI 2, difatti, è andato in onda Con Air, action thriller del 1997 con un cast d’eccezione: Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich. Su ITALIA 1, invece, il pluripremiato Interstellar, dal genio di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway sugli scudi. Infine, impossibile non citare L’uomo della pioggia su LA7, con un giovane e straordinario Matt Damon (per la regia di Francis Ford Coppola).

Da segnalare anche il calcio su TV8, con il big match di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, che ha incollato alla TV tanti appassionati. Più indietro gli altri canali, che vedevano in palinsesto, come detto, varietà, programmi di informazione e show storici, come La Corrida con Amadeus sul Nove che, da qualche settimana a questa parte, fa segnare solo flop.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nuovamente trionfatore La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che registra ben 5.210.000 spettatori e 25,2% di share. Più indietro Affari Tuoi, che si ferma a 4.597.000 spettatori con il 22,2% di share.

Ascolti TV mercoledì 10 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Roberto Benigni: Pietro - Un uomo nel vento: 3.968.000 spettatori (24,4% di share) CANALE 5 - La Notte nel Cuore: 2.357.000 spettatori (15,1% di share) RAI 3 - Chi L’Ha visto?: 1.225.000 spettatori (7,7% di share) TV8 - UEFA Champions League: Real Madrid-Manchester City: 1.155.000 spettatori (5,9% di share) RAI 2 - Con Air: 625.000 spettatori (3,6% di share) ITALIA 1 - Interstellar: 602.000 spettatori (4,3% di share) NOVE - La Corrida: 573.000 spettatori (4,2% di share) LA7 - L’uomo della Pioggia: 453.000 spettatori (2,6% di share) RETE 4 - Realpolitik: 421.000 spettatori (3,2% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025

È andato in onda ieri sera su RAI 1 un inedito del nostro palinsesto: il nuovo emozionante monologo di Roberto Benigni, Pietro – Un uomo nel vento, un evento televisivo capace di lasciare il pubblico senza fiato. Dal cuore della Città del Vaticano, Benigni ha guidato gli spettatori in un viaggio lungo e coinvolgente nella vita di San Pietro, trasformando storia, spiritualità e poesia in un racconto come al solito molto emozionante e carico di umanità. Sull’onda lunga della Divina Commedia di Dante.

Con la sua inconfondibile energia, l’attore ha dipinto un Pietro molto più vicino ai nostri tempi rispetto ai ritratti tradizionali: impulsivo, fragile, pieno di dubbio e di meraviglia, ma chiamato a un compito immenso. Tra ironia e commozione, Benigni ha saputo rendere questo personaggio millenario attuale, unendo al tempo stesso riflessione, stupore e un tocco di leggerezza, in onore del Giubileo che si sta per concludere.

Non esistono fonti o dati ufficiali confermati pubblicamente dalla RAI per la realizzazione dello show ma, secondo alcuni rumors di settore (soprattutto via social), la TV di Stato per eventi televisivi simili stanzierebbe budget vicini al milione di euro. Certo, in questo caso si tratta di un “one man show” girato interamente in Vaticano con il contributo diretto della Santa Sede e, pertanto, alcuni costi potrebbero essere molto variabili.

Di contro, CANALE 5 schierava uno sceneggiato europeo di successo, stavolta direttamente dalla Turchia. La Notte nel Cuore (titolo originale Siyah Kalp) è una serie drammatica turca che è in onda sui canali Mediaset dallo scorso maggio. La fiction ruota attorno alla storia di Sumru, che ha abbandonato da giovane i suoi gemelli, Nuh e Melek, per sposare il potente uomo d’affari Samet. Anni dopo, i due fratelli scoprono la verità sulle proprie origini e decidono di affrontare la madre in Cappadocia - dove è girata la serie. Tra segreti, passioni e conflitti, Melek e Nuh riescono a infiltrarsi nella nuova realtà, scatenando vendette, relazioni, alleanze e tradimenti.

La serie è prodotta da Tims&B Productions, celebre casa turca che ha realizzato anche l’altra acclamata soap Terra Amara. Sul fronte del budget, non ci sono cifre ufficiali per Siyah Kalp; tuttavia, facendo un rapido confronto con fiction competitor, le “dizi” turche di alto profilo vantano in media un costo di circa 180.000-200.000 euro per episodio. Considerando che la serie prevede 34 puntate - sebbene in Italia siano divise in modo diverso - si può affermare che la stagione completa sia costata tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Tra tutti i film andato in onda ieri sera, invece, ce n’è uno che spicca per budget e incassi. Parliamo naturalmente di Interstellar (2014), kolossal di fantascienza scritto e diretto da Christopher Nolan, premio Oscar per gli effetti speciali e dal grande successo anche in TV. Non a caso, la pellicola è stata girata con un budget di 165 milioni di dollari ma sbancando al botteghino con una somma di più di 771 milioni di dollari in tutto il mondo.