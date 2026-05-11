Ascolti TV: la serata di domenica 10 aprile 2026 è stata molto simile agli scorsi weekend, con l’ultimo giorno della settimana che si conferma il preferito del palinsesto per serie TV, nostrane e non, soap opera e tanti programmi diversi: dalla comicità all’approfondimento, passando per inchieste e politica. Ma c’era anche l’inedito calcio in chiaro per un match storico, quello che ha dato la vittoria della Liga al Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid (su RETE 4). Ma andiamo con ordine.

Su RAI 1, dopo il dominio delle scorse uscite, ecco la quinta e ultima puntata (episodi 9 e 10) di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, con Maria Vera Ratti nei panni di una determinata e attenta notaio. Su CANALE 5, invece, si punta di nuovo sulle soap opera turche, con l’attesa Racconto di una Notte. Sette giorni fa era stata sempre la serie TV RAI a sbancare.

L’ultima uscita di Roberta Valente su RAI 1 vince con il 20,4% di share e più di 3,5 milioni di spettatori. Si ferma a poco più di di 1,6 milioni di audience il 12,8% di share Racconto di una Notte, la dizi turca di CANALE 5.

Le altre reti, come anticipato, vedevano di tutto in palinsesto, con il cinema relegato a qualche chicca sporadica. Come sempre, Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 ritroviamo la comicità di Zelig On; su RAI 3 ecco ritroviamo la nuova stagione Report, condotto da Sigfrido Ranucci, mentre su RAI 2 la prima visione della 23esima stagione di NCIS - Unità anticrimine. Da segnalare anche il tennis in chiaro su TV8 con gli Internazionali di Roma.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince Affari Tuoi su RAI 1 con 4.419.000 spettatori (23% di share); battuta, stavolta, La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che non va oltre 4.210.000 spettatori e il 21,8% di share.

Ascolti TV domenica 10 maggio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince RAI 1 anche nel giorno della Festa della Mamma.

RAI 1 - Roberta Valente - Notaio in Sorrento: 3.523.000 spettatori (20,4% di share) CANALE 5 - Racconto di una Notte: 1.639.000 spettatori (12,8% di share) NOVE - Che Tempo che Fa: 1.580.000 spettatori (9% di share) RAI 3 - Report: 1.474.000 spettatori (8,3% di share) RETE 4 - Barcellona-Real Madrid: 1.149.000 spettatori (6,3% di share) ITALIA 1 - Zelig On: 792.000 spettatori (5,9% di share) RAI 2 - NCIS - Unità anticrimine: 574.000 spettatori (3,1% di share) LA7 - Il primo cavaliere: 259.000 spettatori (1,8% di share) TV8 - Cani sciolti: 173.000 spettatori (1,3% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 10 maggio 2026

Andata in onda ieri sera con la quinta e ultima puntata in prima serata su RAI 1, la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha segnato il debutto televisivo del personaggio interpretato da Maria Vera Ratti, affiancata da Alessio Lapice. La serie, ideata da Alessia Palumbo e diretta da Vincenzo Pirozzi, è prodotta da Rai Fiction insieme a Rodeo Drive e si inserisce nel filone delle produzioni ambientate nel territorio campano.

La storia segue Roberta Valente, giovane e brillante notaia che, dopo aver superato il concorso, sceglie di tornare a Sorrento, sua città d’origine. Qui tenta di costruire una vita stabile tra lavoro e matrimonio, ma il ritorno nei luoghi dell’infanzia e l’emergere di segreti legati al passato familiare mettono progressivamente in crisi le sue certezze.

Non si hanno particolari dati su budget e costi. Secondo una procedura pubblica regionale pubblicata dalla Film Commission Regione Campania, il progetto ha ottenuto un punteggio complessivo di 75 punti con un corrispettivo stimato di circa 200.000 euro per l’acquisizione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione territoriale.

La cifra non corrisponde al budget complessivo della serie, ma evidenzia l’impatto economico della produzione nella regione, dove sono state concentrate la maggior parte delle riprese e impiegate numerose professionalità locali. Non sono invece noti i cachet del cast, che restano riservati, in linea con le principali produzioni Rai di fascia medio-alta.

Di contro, CANALE 5 ha puntato ieri sera ancora sulla solita dizi turca di grido: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masalı), una serie thriller-drama che intreccia vendetta, amore e segreti familiari. Al centro della storia troviamo Mahir, ispettore deciso a fare luce sull’omicidio del padre, e Canfeza, la giovane donna che cambierà il suo destino.

Prodotta dalla casa turca NGM e trasmessa originariamente su ATV tra il 2024 e il 2025, la serie conta 35 episodi in un’unica stagione, poi adattati per la distribuzione internazionale e italiana.

Dal punto di vista economico, non esistono cifre ufficiali pubbliche sul budget complessivo; tuttavia, diversi elementi indicano un investimento rilevante. Le riprese tra Pamukkale, Denizli e Istanbul comportano costi logistici elevati, mentre la qualità visiva e le scene d’azione suggeriscono una produzione di fascia alta.

Per quanto riguarda i cachet, le cifre non sono ufficiali ma, sulla base delle stime del settore già emerse per produzioni simili come Forbidden Fruit, le star principali come Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli secondari si attestano su compensi inferiori ma comunque rilevanti. Un investimento coerente con un prodotto pensato per il mercato globale e il prime time italiano.

Come detto, poco cinema ieri sui canali generalisti: l’eccezione è Il Primo Cavaliere su LA7, cult del 1995 con l’indimenticabile Sean Connery e Richard Gere. Stando ai dati di produzione, la pellicola fu girata con un budget di 55 milioni di dollari per incassarne ben 127-128 milioni (sempre di dollari) più di 30 anni fa.