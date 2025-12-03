Arriva una tassa separata del 20% sui redditi derivanti dalle criptovalute, ecco dove

Una tassa pari al 20% sui redditi incassati investendo nel mondo delle criptovalute. Una tassa separata e una flat tax, ovvero una tassa piatta, che potrebbe essere applicata sostituendo il sistema attuale, che si basa su aliquote progressive che possono arrivare a schizzare fino a oltre il 50%.

Per ora si tratta solo di una proposta. Ma il segnale, che arriva da un grande Paese pronto a rivoluzionare il regime fiscale applicato a chi investe nel mercato crypto, abbassando innanzitutto il prelievo al momento vigente, è sicuramente di buon auspicio per chi scommette sulla crescita del mercato degli asset digitali.

Se riuscirà a farsi strada e a essere approvata dal Parlamento, la proposta passerà inoltre alla storia, dando il via a una delle riforme più importanti a favore delle criptovalute che siano state approvate in questi ultimi anni da una grande economia. A essere interessate dal reset della normativa attuale, sarebbero ben 105 criptovalute che sono quotate su questo mercato e che includono il Bitcoin e l’Ethereum. [...]