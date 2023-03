Arretrati stipendio insegnanti in pagamento: a chi spettano e come controllare

Gli arretrati stipendio insegnanti sono in pagamento. Ad annunciare la data dell’accredito degli arretrati dovuti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale “Istruzione e ricerca” 2019-2021, firmato a novembre 2022 per la parte economica, è stata proprio NoiPa.

La piattaforma NoiPa, realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Dag) del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la gestione del personale della Pubblica amministrazione, ha pubblicato un avviso con la data dell’emissione per il pagamento degli arretrati dello stipendio per alcuni docenti fornendo anche i dati delle persone coinvolte.

Molti docenti hanno già ottenuto il pagamento degli arretrati a dicembre 2022 e tra questi vi sono anche i precari della scuola che rientrano tuttavia in una determinata casistica.

Ora molti dei docenti che sono da mesi in attesa degli arretrati per il rinnovo del Ccnl riceveranno l’accredito grazie all’emissione speciale prevista venerdì 17 marzo 2023. Vediamo allora a chi spettano gli arretrati dello stipendio degli insegnanti e come controllare l’importo su NoiPa.

Arretrati stipendio insegnanti in pagamento: a chi spettano

Gli arretrati dello stipendio degli insegnanti sono in pagamento e arrivano a marzo stando a quanto comunicato dalla piattaforma NoiPa. Lo stesso dovrebbe accadere per il personale Ata.

Si legge nell’avviso della piattaforma:

“Venerdì 17 marzo saranno liquidati gli arretrati del Ccnl “Istruzione e Ricerca” (2019 – 2021) per il personale della scuola titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. L’emissione riguarderà 491.653 amministrati per un totale di 4.075.591 contratti. L’esigibilità delle somme è prevista entro la fine del mese di marzo.”

Come si evince dall’avviso di NoiPa l’emissione speciale degli arretrati sarà visibile a partire da venerdì 17 marzo, ma occorrerà attendere la fine del mese per il pagamento e trovare l’accredito sul proprio conto corrente.

Gli arretrati spettano a tutti i docenti per i periodi lavorati dal mese di gennaio 2019 a dicembre 2022, anche non continuativi. Mentre i docenti con contratto a tempo indeterminato e gli insegnanti precari con contratti a tempo determinato annuali al 30 giugno o al 31 agosto stipulati nell’arco temporale suddetto hanno già ricevuto gli arretrati a dicembre 2022, molti precari ancora sono in attesa. Gli arretrati dello stipendio degli insegnanti in pagamento a marzo 2023, entro la fine del mese quindi, spettano a:

docenti precari che hanno lavorato nel periodo suddetto con contratti di supplenza breve quindi non annuali al 30 giugno o al 31 agosto;

quindi non annuali al 30 giugno o al 31 agosto; docenti che durante la pandemia hanno lavorato con contratti Covid.

Anche gli insegnanti precari che attualmente non lavorano, ma che rientrano nelle categorie suddette e che hanno lavorato nella scuola negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 anche con contratti brevi, hanno diritto agli arretrati. Gli stessi verranno corrisposti sull’Iban comunicato per l’accredito dello stipendio durante il servizio. I docenti che hanno cambiato Iban avrebbero dovuto comunicare tempestivamente il nuovo numero di conto corrente.

Stando a quanto accaduto nel mese di dicembre 2022, quando l’emissione speciale degli arretrati per docenti di ruolo e docenti con contratto annuale portava la data del 12 dicembre e il pagamento degli arretrati è avvenuto il 22 dicembre, immaginiamo che anche per quelli del mese corrente passeranno una decina di giorni e quindi l’accredito potrebbe avvenire già lunedì 27 marzo.

Arretrati stipendio insegnanti in pagamento: come controllare l’importo

Gli insegnanti interessati possono controllare in autonomia sul sistema NoiPa l’importo degli arretrati dello stipendio in pagamento. Da venerdì 17 marzo sarà possibile visualizzare nell’area riservata della piattaforma NoiPa l’emissione speciale annunciata.

Per prima cosa i docenti devono accedere all’area riservata della piattaforma NoiPa con le credenziali:

codice fiscale e password ;

; Spid , Sistema pubblico di identità digitale;

, Sistema pubblico di identità digitale; Cns , Carta nazionale dei servizi;

, Carta nazionale dei servizi; Cie, Carta di identità elettronica.

Per visualizzare le emissioni in corso e l’importo degli arretratioccorre andare nella sezione “Consultazione pagamenti” cliccando su:

“Servizi” nella barra in alto (centrale da desktop, nel menu a tendina in alto a sinistra da mobile);

“Stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” dove bisogna selezionare il mese di marzo e l’anno 2023 e qui dovrebbe apparire l’emissione speciale.

Gli insegnanti e i collaboratori, come accaduto per gli arretrati pagati a dicembre, dovrebbero trovare la seguente dicitura “58 - emissione speciale arretrati” e il relativo importo.