AMD è salita del 18,6% in una sola seduta dopo i conti trimestrali. A far scattare gli acquisti sono stati soprattutto due numeri: ricavi oltre le attese e business dei data center AI cresciuto del 57% in un anno. Da mesi si parla di bolla dell’intelligenza artificiale, ma finora ogni correzione è stata riassorbita rapidamente.

Michael Burry è tornato a puntare contro diversi nomi legati all’AI e ai semiconduttori, da Palantir a Nvidia. Nel mirino sono finiti anche ETF tecnologici come quelli esposti al Nasdaq 100, che nell’ultimo mese ha però guadagnato circa il 18%. Per ora gli short stanno soffrendo, ma è un campanello d’allarme da considerare prima di investire in titoli che hanno già corso tanto.

Il mercato intanto continua a salire anche fuori dagli Stati Uniti. Anche a Piazza Affari, il tema data center ha acceso alcuni titoli molto più del listino: STMicroelectronics è salita del 67% in un mese, Prysmian di quasi il 40%. [...]