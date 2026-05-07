Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

AMD vola del +18,6% sull’AI. Questi titoli italiani possono essere i prossimi?

Claudia Cervi

7 Maggio 2026 - 13:08

Da STMicroelectronics a Prysmian, il boom dei data center AI si è già visto a Piazza Affari. Ma un titolo resta ancora distante dai target degli analisti, con upside potenziale fino al +48%.

AMD vola del +18,6% sull’AI. Questi titoli italiani possono essere i prossimi?
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

AMD è salita del 18,6% in una sola seduta dopo i conti trimestrali. A far scattare gli acquisti sono stati soprattutto due numeri: ricavi oltre le attese e business dei data center AI cresciuto del 57% in un anno. Da mesi si parla di bolla dell’intelligenza artificiale, ma finora ogni correzione è stata riassorbita rapidamente.

Michael Burry è tornato a puntare contro diversi nomi legati all’AI e ai semiconduttori, da Palantir a Nvidia. Nel mirino sono finiti anche ETF tecnologici come quelli esposti al Nasdaq 100, che nell’ultimo mese ha però guadagnato circa il 18%. Per ora gli short stanno soffrendo, ma è un campanello d’allarme da considerare prima di investire in titoli che hanno già corso tanto.

Il mercato intanto continua a salire anche fuori dagli Stati Uniti. Anche a Piazza Affari, il tema data center ha acceso alcuni titoli molto più del listino: STMicroelectronics è salita del 67% in un mese, Prysmian di quasi il 40%. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Titoli azionari
# Intelligenza artificiale
# Stock picking

Seguici su

FT logo

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Ultime analisi

7/05/2026 - 10:59

Azioni TIM, perdite raddoppiate mentre il debito scende. Il mercato sta ignorando qualcosa?

30/04/2026 - 23:22

Il segnale nascosto dietro al crollo di Stellantis che il mercato sta già prezzando

28/04/2026 - 14:57

Queste azioni sono crollate del 75% dai massimi. Un’opportunità d’acquisto?

27/04/2026 - 16:53

Stellantis e Saipem, gli short seller stanno comprando proprio quello che tu stai vendendo

22/04/2026 - 20:01

La trappola nascosta dietro al rally di Bitcoin verso gli $80.000

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Fa miliardi con la guerra, ma il titolo crolla. Cosa sta succedendo al gigante europeo delle armi

Analisi dei Mercati

Fa miliardi con la guerra, ma il titolo crolla. Cosa sta succedendo al gigante europeo delle armi
L'Europa potrebbe diventare l'epicentro della prossima grande crisi finanziaria

Analisi dei Mercati

L’Europa potrebbe diventare l’epicentro della prossima grande crisi finanziaria

Correlato