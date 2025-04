Quanto costa Amazon Prime, come funziona e come iscriversi

Come investire in borsa?

Vuoi guardare serie TV e film su Amazon Prime Video, ascoltare musica senza pubblicità con Music Prime, approfittare delle offerte esclusive dell’Amazon Prime Day o abbonarti gratuitamente a canali su Twitch tramite Prime Gaming? Per tutto questo ti serve un’iscrizione ad Amazon Prime, il servizio in abbonamento di Amazon che offre consegne rapide (entro 1-2 giorni lavorativi), offerte riservate e numerosi servizi digitali inclusi.

Al 2025, Amazon Prime conta oltre 230 milioni di abbonati nel mondo, confermandosi come uno dei programmi di fidelizzazione più diffusi a livello globale (fonte: Statista, 2024). In Italia, il servizio è sempre più apprezzato per la sua convenienza e per i vantaggi inclusi nell’abbonamento, soprattutto durante eventi promozionali come il Prime Day e Black Friday.

In questa guida, vedremo passo passo come iscriversi ad Amazon Prime oggi, quanto costa, quali sono le tipologie di abbonamento disponibili e come funziona il servizio. Ti spiegheremo cosa serve per attivare Amazon Prime, come accedere ai vari contenuti inclusi e come ottenere il periodo di prova gratuito di 30 giorni riservato ai nuovi iscritti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è Amazon Prime e come funziona Amazon Prime è un servizio di abbonamento offerto da Amazon che fornisce una vasta gamma di vantaggi agli abbonati. Una sorta di «accesso premium» che permette non solo di godere di corsie preferenziali e sconti dedicati sull’e-commerce online ma anche di usufruire di diverse piattaforme proprietarie dell’azienda fondata da Jeff Bezos. Lanciato in Italia nel 2011, Amazon Prime ha rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano prodotti online, offrendo una combinazione di spedizione veloce e gratuita, accesso a contenuti multimediali in streaming, servizi di archiviazione cloud e molto altro. Basta iscriversi e attivare il profilo, collegandolo a un metodo di pagamento valido per l’addebito mensile o annuale. Essendo, come detto, un servizio a pagamento, gli utenti pagano una quota fissa per accedere ai numerosi vantaggi offerti da Prime e dalle piattaforme collegate. Una volta iscritti, gli abbonati possono usufruire immediatamente dei benefici inclusi nell’abbonamento.

Quanto costa Amazon Prime? I prezzi aggiornati Il costo di Amazon Prime può variare a seconda delle opzioni di abbonamento disponibili. Al momento, Amazon offre un piano di abbonamento mensile o, in alternativa, annuale. Con il secondo, come vedremo, si risparmia qualcosa in termini di prezzo. Ecco i costi di Amazon Prime, a seconda del piano sottoscritto: mensile , al costo di 4,99 euro al mese

le principali prepagate (PostePay, Revolut etc etc);

gli addebiti diretto sul conto corrente;

buoni regalo, voucher e codici promozionali Amazon. Va ricordato che Amazon non accetta direttamente il pagamento con PayPal, ma è possibile utilizzare una carta PayPal prepagata. Come usufruire della prova gratuita di 30 giorni Amazon offre la prova gratuita di un mese a tutti i nuovi utenti interessati ad iscriversi ad Amazon Prime. Quando si parla di nuovi utenti si parla di profili Amazon che non hanno mai usufruito in passato del periodo d’uso free. Quindi, assicurati che l’account collegato ai tuoi dati personali rispetti queste indicazioni di base. Durante questo periodo, puoi decidere di recedere e disiscriverti in qualsiasi momento. Se al termine del mese gratis non hai provveduto alla disiscrizione, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente procedendo con l’addebito secondo il metodo di pagamento inserito. Nel periodo di prova gratis, gli utenti possono beneficiare di tutti i vantaggi di Amazon Prime senza alcun costo. Ma ricorda che, per usufruire del mese gratis, in fase di registrazione del servizio devi comunque fornire un metodo di pagamento valido e verificato. Questo perché gli utenti, al termine del periodo di prova, possono scegliere se continuare l’abbonamento a pagamento - che avviene in modo automatico - o annullarlo senza alcun addebito. Amazon Prime gratis, è possibile? Al momento, per usufruire di Amazon Prime gratuitamente devi necessariamente iscriverti con un nuovo profilo e avvalerti del periodo d’uso di 30 giorni a zero costi. Non ci sono altre soluzioni free disponibili. Diverso, invece, il discorso se si parla di scontistiche e promozioni. Se vuoi abbattere il costo di Prime, sappi che Amazon e i suoi partner mettono a disposizione delle offerte periodiche per i nuovi utenti. Ad esempio, Prime Student, l’iscrizione dedicata agli studenti, consente di usufruire di un ulteriore sconto dell’abbonamento o di un’estensione del periodo gratuito (fino a 90 giorni) senza costi aggiuntivi. Essendo questa una di quelle offerte occasionali e non continue, rimani aggiornato direttamente sul sito di Amazon per conoscere i periodi di validità effettivi. In alternativa, sappi che tante aziende esterne ma partner di Amazon possono offrire dei codici promozionali come premi o regali di benvenuto. In caso di acquisti specifici, ad esempio, o iscrizioni a piani dedicati, pacchetti e abbonamenti. Talvolta, è lo stesso Amazon che mette a disposizione delle opportunità di sconti a termine e promozioni sui rinnovi, come spesso accade in occasione dei Prime Day. Per il resto, bisogna sottolineare che ci sono anche altre opportunità per abbattere il costo di Prime, come ad esempio in caso di buoni regalo o di condivisione degli account (sempre rispettando i limiti delle policy di Amazon). leggi anche Come avere Amazon Prime gratis

I vantaggi di Amazon Prime: ecco perché iscriversi Iscriversi ad Amazon Prime è la soluzione ideale per chi non vuole o non può aspettare molti giorni per ricevere le consegne da Amazon. Nei periodi di grandi offerte, come durante il Black Friday e Cyber Monday Amazon, il sito riceve milioni di ordini e può accadere che le spedizioni subiscano dei ritardi più o meno gravi. Se non vuoi rischiare di perdere il pacco o monitorarlo per giorni, il consiglio è quello di attivare Amazon Prime o rinnovare l’abbonamento nel caso di precedente disdetta. Di seguito, ecco i principali vantaggi di un account Amazon Prime attivo. Spedizione gratuita e veloce : gli abbonati possono usufruire della spedizione gratuita e veloce su milioni di articoli idonei. Questo include la spedizione in un giorno o anche in un giorno lavorativo, a seconda della località e della disponibilità.

: gli abbonati possono usufruire della spedizione gratuita e veloce su milioni di articoli idonei. Questo include la spedizione in un giorno o anche in un giorno lavorativo, a seconda della località e della disponibilità. Offerte esclusive : con l’abbonamento ad Amazon Prime si ha anche l’accesso a offerte esclusive su una vasta gamma di prodotti, tra cui sconti, coupon e promozioni speciali.

: con l’abbonamento ad Amazon Prime si ha anche l’accesso a offerte esclusive su una vasta gamma di prodotti, tra cui sconti, coupon e promozioni speciali. Accesso alle “ Offerte in anteprima ” : nel dettaglio, su Amazon ogni tanto vengono lanciate delle “ offerte lampo ” e alcuni eventi promozionali nell’ Amazon BuyVIP . Acquistare durante questi eventi è molto conveniente, ma per i clienti Prime lo è ancora di più.

: nel dettaglio, su Amazon ogni tanto vengono lanciate delle “ ” e alcuni eventi promozionali nell’ . Acquistare durante questi eventi è molto conveniente, ma per i clienti Prime lo è ancora di più. Accesso a Prime Video : Prime Video è il servizio di streaming video di Amazon che offre una vasta selezione di film, serie TV, documentari e programmi originali. Gli utenti hanno la possibilità, quindi, di guardare contenuti illimitati senza costi aggiuntivi.

: Prime Video è il servizio di streaming video di Amazon che offre una vasta selezione di film, serie TV, documentari e programmi originali. Gli utenti hanno la possibilità, quindi, di guardare contenuti illimitati senza costi aggiuntivi. Accesso a Prime Music : Prime Music è il servizio di streaming musicale di Amazon che offre milioni di brani senza pubblicità. Gli abbonati possono ascoltare musica in streaming su dispositivi compatibili o scaricarla per l’ascolto offline.

: Prime Music è il servizio di streaming musicale di Amazon che offre milioni di brani senza pubblicità. Gli abbonati possono ascoltare musica in streaming su dispositivi compatibili o scaricarla per l’ascolto offline. Accesso anticipato alle offerte del Prime Day : Prime Day è un evento annuale di shopping organizzato da Amazon esclusivamente per gli abbonati Prime. Gli abbonati hanno una sorta di corsia preferenziale alle offerte e ai saldi durante questo evento, che di solito dura 2-3 giorni.

: Prime Day è un evento annuale di shopping organizzato da Amazon esclusivamente per gli abbonati Prime. Gli abbonati hanno una sorta di corsia preferenziale alle offerte e ai saldi durante questo evento, che di solito dura 2-3 giorni. Quindi, con Prime non solo puoi ricevere sconti e usufruire della spedizione veloce ma anche accedere ai servizi multimediali di Amazon.

Prime Video, Music e non solo: tutti i servizi inclusi Oltre ai vantaggi principali di spedizione gratuita e accesso a contenuti multimediali, Amazon Prime include una serie di altri servizi che molto spesso vengono ignorati dagli utenti, perché si pensa (erroneamente) che possano essere a pagamento. In realtà, un abbonamento a un account Prime include: Prime Reading : questo servizio offre agli abbonati l’accesso a una vasta selezione di eBook, riviste e fumetti senza costi aggiuntivi.

: questo servizio offre agli abbonati l’accesso a una vasta selezione di eBook, riviste e fumetti senza costi aggiuntivi. Prime Gaming (ex Amazon Twitch Prime) : si tratta di un’altra estensione inclusa con Amazon Prime e che offre vantaggi esclusivi per gli appassionati di gaming, tra cui giochi gratuiti, abbonamenti mensili a canali su Twitch e contenuti bonus in giochi popolari.

: si tratta di un’altra estensione inclusa con Amazon Prime e che offre vantaggi esclusivi per gli appassionati di gaming, tra cui giochi gratuiti, abbonamenti mensili a canali su Twitch e contenuti bonus in giochi popolari. Archiviazione di foto illimitata con Amazon Photos : gli utenti Prime possono usufruire di archiviazione illimitata per le proprie foto su Amazon Drive, consentendo loro di caricare e archiviare in modo sicuro i propri ricordi e accedervi da qualsiasi dispositivo.

: gli utenti Prime possono usufruire di archiviazione illimitata per le proprie foto su Amazon Drive, consentendo loro di caricare e archiviare in modo sicuro i propri ricordi e accedervi da qualsiasi dispositivo. Prime Wardrobe : questa estensione consente agli abbonati di provare i vestiti prima di acquistarli. Gli utenti possono ordinare una selezione di vestiti, scarpe e accessori, provarli a casa e restituire ciò che non desiderano senza alcun costo aggiuntivo.

: questa estensione consente agli abbonati di provare i vestiti prima di acquistarli. Gli utenti possono ordinare una selezione di vestiti, scarpe e accessori, senza alcun costo aggiuntivo. Amazon Fresh : si tratta di un servizio di consegna di generi alimentari disponibile per gli abbonati Prime in alcune aree. Gli utenti possono ordinare generi alimentari e prodotti di uso quotidiano e riceverli consegnati direttamente a casa propria.

