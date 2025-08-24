Altro che piramidi di Giza. Questa è la struttura più antica del mondo, ha 23.000 anni

L’uomo non smette mai di interrogarsi sul suo passato ed è alla costante ricerca di testimonianze lasciate dai primi popoli che hanno camminato sulla terra. Una sete di conoscenza che si è recentemente rivolta alla Grecia, Paese in cui è stata fatta una scoperta sensazionale: un muro di pietra risalente a 23.000 anni fa, ben più antico delle piramidi d’Egitto.

Vediamo dove si trova questa costruzione e perché ha un peso incredibile nella “scrittura” della storia dell’umanità.

Si. Abbiamo letto bene. Gli scienziati, utilizzando un metodo chiamato Luminescenza Stimolata Ottica (OSL) in grado di stabilire quando è stata l’ultima volta che granelli minerali, come polvere o sabbia, sono stati esposti alla luce del sole, hanno stabilito che il muro è stato costruito 23.000 anni fa. Circa 16.000 anni prima della Grande Piramide di Giza in Egitto.

La scoperta più importante, però, è stata fatta pochi giorni fa: un muro in pietra perfettamente conservato che, si presume, aveva lo scopo di chiudere l’ingresso della grotta per proteggere gli abitanti dal freddo e che dimostra che gli esseri umani sapevano già come costruire oggetti e adattarsi all’ambiente circa 23.000 anni fa.

La grotta di Theopetra è uno dei siti archeologici più importanti al mondo e al suo interno sono state ritrovate tracce di impronte umane e resti di utensili creati migliaia di anni or sono.

Perché la scoperta è così importante per la storia dell’umanità

Il ritrovamento del muro assume un’importanza fondamentale nella nostra comprensione delle evoluzioni delle civiltà umane.

Gli studi precedenti hanno dimostrato che la grotta di Theopetra fu abitata per più di 13.000 anni. Questo significa che ha ospitato esseri umani dal Paleolitico Superiore al Neolitico. Esseri umani che, nel corso dei millenni, hanno lasciato tracce di fuochi da campo, di utensili in pietra e, come abbiamo appena visto, di vere e proprie costruzioni.

L’ennesima dimostrazione che l’uomo già a quell’epoca era intelligente, creativo e socialmente organizzato, tanto da capire come modificare l’ambiente in cui viveva e costruire ripari per sopravvivere.