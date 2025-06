Panico in questo paradiso delle vacanze. I turisti cancellano le loro vacanze in massa

Francia, Spagna, Italia e Grecia sono i primi Paesi che vengono in mente quando si parla di vacanze estive. Non per niente da molti anni sono in vetta alle classifiche per numero di visitatori annuali. In questa estate 2025, però, qualcosa potrebbe cambiare.

La Grecia rischia di uscire dalle prime posizioni per numero di turisti. Il motivo? La cancellazione in massa di prenotazioni dall’Isola di Santorini, molto probabilmente la meta più importante del Paese.

Scopriamo cosa sta succedendo e il perché di questa ondata di cancellazioni.

leggi anche È boom di cancellazioni, le persone non vogliono più andare in vacanza in questo Paese

Perché moltissimi stanno annullando le vacanze a Santorini Per la prima stagione estiva dopo la pandemia da Covid-19, Santorini registrerà un calo significativo del traffico turistico. La causa di questa “grande fuga” è la paura di disastri naturali come terremoti, maremoti e tsunami. E che non si tratti di una semplice fobia ingiustificata lo dicono i numeri. Nonostante il numero dei posti sui voli sia aumentato del 26% da inizio anno, le stime per il 2025 parlano di un meno 20-25% del totale di presenze turistiche. Attualmente siamo a quasi il 30% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Come è facile intuire si tratta di un vero e proprio dramma per l’economia di Santorini, ma il problema rischia di ripercuotersi su tutta l’economia greca. Santorini fino a oggi ha attratto in media 3 milioni di turisti all’anno. Il 10% del totale di quelli che visitano la Grecia.

Le prospettive per la stagione estiva Gli operatori di settore stanno provando a rispondere alla crisi offrendo sconti e promozioni a chi prenota all’ultimo minuto, e a impedire che la situazione precipiti definitivamente ci sono le tre navi da crociera che ogni giorno arrivano sull’isola portando migliaia di turisti ben propensi a spendere nei negozi locali. Purtroppo, però, si tratta di un semplice palliativo destinato a non durare a lungo. La crescita del costo della vita in Europa e negli USA spinge anche i turisti di Santorini a fare più attenzione alle spese e a risparmiare.