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Altro che Italia. Questo Paese ha adottato l’Euro e i prezzi sono come 20 anni fa

Giacomo Astaldi

13 Maggio 2026 - 16:56

Kosovo, il Paese low cost con l’euro che il mondo sta iniziando a scoprire. E in cui i prezzi sembrano essere rimasti fermi a 20 anni fa.

Altro che Italia. Questo Paese ha adottato l’Euro e i prezzi sono come 20 anni fa
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Il Kosovo riporta subito la memoria di molti italiani alla guerra dei Balcani della fine degli anni ’90 e ai bombardamenti NATO. Oggi però, a oltre 25 anni dal conflitto e 18 anni dalla dichiarazione d’indipendenza, lo Stato più giovane d’Europa sta lentamente cambiando immagine e si fa sempre più forte il passaggio da simbolo delle ferite balcaniche a destinazione emergente del turismo europeo.

Il Kosovo resta uno Stato diplomaticamente controverso. Ha proclamato unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia nel 2008 ed è riconosciuto da gran parte dell’Occidente, inclusa l’Italia, ma non da Paesi come Serbia, Russia, Cina, Spagna e Grecia. Il territorio rimane politicamente delicato, soprattutto nel nord a maggioranza serba.

Ma la realtà quotidiana, soprattutto a Pristina, appare molto diversa dall’immagine di instabilità ancora diffusa in Europa occidentale. La capitale kosovara è una città giovane, dinamica, piena di locali, caffè e studenti. L’inglese è parlato ovunque dalle nuove generazioni e l’atmosfera ricorda più una capitale balcanica in crescita che un Paese ancora fermo al dopoguerra.

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La valuta in Kosovo è l’euro

L’aspetto più singolare del Kosovo è però economico. Pur non facendo parte dell’Unione Europea né della zona euro, il Paese utilizza regolarmente l’euro come valuta ufficiale di fatto. Una scelta adottata unilateralmente dopo la guerra del 1999, quando l’amministrazione internazionale sostituì il dinaro serbo con il marco tedesco. Con l’arrivo dell’euro in Germania, anche il Kosovo seguì automaticamente la transizione.

Oggi il Kosovo vive quindi con la moneta simbolo dell’integrazione europea senza appartenere formalmente alle istituzioni europee. Per un turista italiano o tedesco, la conseguenza felice è arrivare a Pristina e ritrovare prezzi che sembrano appartenere all’Europa di vent’anni fa - caffè a meno di un euro, cene complete con pochi euro, taxi economici e appartamenti in affitto a costi molto inferiori rispetto agli standard occidentali.

Oggi il Paese è probabilmente uno dei luoghi dove il potere d’acquisto dell’euro rimane più elevato. Naturalmente, dietro questa convenienza si nasconde anche una realtà meno positiva, fatta di salari bassi, economia fragile ed emigrazione giovanile verso l’Europa occidentale. La realtà rimane quella di molti Paesi dell’Eurozona: l’euro garantisce una stabilità monetaria, ma non cancella le difficoltà strutturali.

Turismo, autenticità e nuove rotte balcaniche

Proprio il basso costo della vita sta però favorendo la crescita del turismo. In un’Europa sempre più costosa e affollata, il Kosovo offre qualcosa che molte destinazioni occidentali hanno perso - autenticità e accessibilità.

Pristina non è ancora una città travolta dal turismo di massa e conserva un carattere spontaneo, lontano dalle logiche delle grandi capitali europee, ed è capace di attirare soprattutto giovani viaggiatori, backpacker e turisti curiosi di scoprire una realtà ancora poco conosciuta.

A sorprendere molti visitatori è soprattutto l’energia della popolazione. Il Kosovo è il Paese più giovane d’Europa per età media e questa vitalità si riflette nella vita urbana, nella cultura popolare e nell’apertura verso l’Occidente, in particolare verso gli Stati Uniti, ammirati per il ruolo avuto durante la guerra del 1999.

Ma il Kosovo non è soltanto una meta low cost, custodisce anche un importante patrimonio storico e culturale. Tra i siti più significativi vi sono i monasteri medievali ortodossi inseriti nella lista UNESCO, come Dečani, Gračanica e il Patriarcato di Peć, considerati tra i più importanti monumenti religiosi dei Balcani. I principali simboli storici appartengono alla tradizione serbo-ortodossa, ma la popolazione attuale è in larga maggioranza musulmana, sebbene storicamente caratterizzata da un approccio alla religione moderato e secolarizzato. A Pristina convivono moschee ottomane, bar moderni e vita notturna europea in un equilibrio che sorprende molti visitatori occidentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Euro (EUR)
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# Kosovo

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