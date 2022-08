Allerta maltempo Ferragosto in 5 regioni: dove si festeggerà con i temporali

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di livello giallo per Ferragosto. La festività estiva punta a rubare il primato di festività bagnata a Pasquetta, ma solo in alcune zone. Nei giorni scorsi era stato già annunciato un Ferragosto diviso in due, tra caldo e forte pioggia. Nelle prime ore di lunedì 15 agosto il Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) ha scritto su Twitter, confermando i timori dei precedenti annunci, che sono in arrivo pioggia e temporali al Centro-Nord.

L’allerta gialla è prevista per 5 Regioni (Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Liguria) della fascia nord e centrale dello stivale, ma la situazione è in evoluzione. L’ultimo aggiornamento della mappa sul sito della Protezione civile (Domenica 14 agosto 2022) dava in allerta gialla solo parte della Toscana. Al momento la zona di interesse di allerta si è allargata a 5 Regioni, che rimarranno in allerta fino alla giornata del 16 agosto.

Sulla base delle nuove informazioni la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, un allerta maltempo che coinvolgerà tutto Ferragosto con fenomeni di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta maltempo: dove si festeggerò un Ferragosto bagnato

Ferragosto bagnato Ferragosto fortunato, si potrebbe dire per gettare una vena di ironia sul maltempo che investirà 5 Regioni nella giornata di Ferragosto. Per oggi, lunedì 15 agosto 2022, è infatti previsto maltempo da allerta gialla in diversi Comuni italiani, tra le zone del Centro e del Nord.

Sull’account Twitter del Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) si legge:

In arrivo, per la giornata di #ferragosto, pioggia e temporali al Centro-Nord.

🟡🔔 #allertaGIALLA prevista in 5 Regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del #14agosto 👉 http://bit.ly/Avvisometeo14agosto

#protezionecivile

Allerta meteo Mappa allerta meteo (gialla) del Dpc

In particolare si tratta delle Regioni di:

Toscana

Umbria

Liguria

Marche

Lazio

Il maltempo proviene dall’Europa Occidentale e interesserà l’Italia, e in particolare le 5 Regioni, nelle giornate del 15 e del 16 agosto. L’allerta di livello giallo è stata data per via delle condizioni meteorologiche avverse, con fenomeni meteo che possono impattare sulle note criticità idrogeologiche e idrauliche dello stivale. Attenzione quindi alle forte piogge, ma anche ai fenomeni di grandinate, raffiche di vento e all’attività elettrica. Le attività all’aperto sono sconsigliate in caso di maltempo e Ferragosto può diventare l’occasione per svolgere attività al chiuso come visitare musei e siti archeologici .

Allerta maltempo, pioggia e fulmini: a cosa fare attenzione

Sul territorio di Toscana, Umbria, Marche, Liguria e Lazio settentrionale si riverseranno rovesci intensi, con frequente attività elettrica. Non mancheranno neanche episodi di grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta meteo ha confermato i fenomeni sparsi di maltempo che da giorni colpiscono il Nord e il Centro dello stivale.

A tal proposito il Dipartimento della Protezione Civile ha condiviso alcuni consigli per prevenire casi di pericolo. Per esempio per le zone del Centro e del Nord, dove sono previsti temporali, la Protezione Civile ha consigliato di verificare le condizioni meteo prima di partecipare ad attività all’aperto, ma anche di fare molta attenzione a lampi e tuoni.

Infatti se si vede un lampo e si sente un tuono - scrive la Protezione Civile - si deve: