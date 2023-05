L’allarme di Warren Buffett: il boom economico è ormai finito, ecco perché

Torna a parlare Warren Buffett, lanciando un allarme economico da non sottovalutare.

L’investitore più famoso e seguito al mondo, il cui conglomerato è visto come un barometro della salute economica degli Stati Uniti grazie alla gamma di attività che possiede, ha detto qualcosa che non fa ben sperare coloro che credono che si può ancora evitare una recessione.

Il boom economico della potenza americana è finito e il clima è cambiato: questa la convinzione dell’anziano miliardario. Parlando all’assemblea generale annuale del Berkshire Hathaway a Omaha, Warren Buffett ha spiegato perché il rallentamento è in corso e cosa aspettarsi per l’economia Usa. Non sono mancati i consigli su come investire per ottenere guadagni, anche in un periodo così incerto.

Perché il boom economico è finito secondo Warren Buffett

Warren Buffett ha condiviso una cupa previsione per le sue attività e per l’economia in generale: i bei tempi potrebbero essere finiti.

L’investitore miliardario ha stimato, infatti, che i guadagni della maggior parte delle operazioni di Berkshire diminuiranno quest’anno, poiché una recessione a lungo prevista rallenterà l’attività economica. I suoi commenti sono arrivati nell’ambito dell’assemblea generale annuale del conglomerato a Omaha, Nebraska, dopo che Berkshire ha registrato un aumento di quasi il 13% degli utili operativi a $8,07 miliardi per il primo trimestre.

“La maggior parte delle nostre aziende registrerà guadagni inferiori quest’anno rispetto allo scorso anno”, ha annunciato Buffett e questo accadrà perché negli ultimi sei mesi circa, il “periodo incredibile” che ha vissuto l’economia statunitense sta volgendo al termine.

L ’Oracolo di Omaha ritiene che il boom economico, spinto da spese eccessive sulla scia dello stimolo della pandemia sia finito. Buffett ha affermato che le sue attività hanno vissuto un periodo “estremo” in cui i consumatori hanno fatto pazzie negli acquisti, il che ha portato molti manager delle sue filiali a sopravvalutare la domanda di determinati prodotti.

Prima, “la gente comprava e non aspettava i saldi”, ma adesso il “feedback che riceviamo è che, forse la maggior parte delle nostre aziende riporterà effettivamente guadagni inferiori”, con inventari pieni di merci da piazzare in un clima meno propenso ad acquistare.

L’economia statunitense è alle prese con una serie di rialzi aggressivi dei tassi, che hanno in parte innescato tre fallimenti bancari nell’arco di poche settimane a causa di attività e passività non corrispondenti.

La Federal Reserve ha appena approvato il decimo rialzo dei tassi dal 2022, portando il tasso sui fondi federali a un intervallo obiettivo del 5%-5,25%, il più alto dall’agosto 2007. In più, c’è l’ombra del mancato accordo sull’innalzamento del tetto del debito a oscurare le finanze Usa, con il rischio default.

Un contesto non facile e lo stesso Buffett ha lanciato l’allarme del rallentamento economico. Con una precisazione, però: “Niente è sicuro domani, niente è sicuro l’anno prossimo e niente è mai sicuro, né nei mercati né nelle previsioni commerciali, né in qualsiasi altra cosa”.

Gli ultimi consigli di investimento di Buffett

Warren Buffett ha dichiarato che ci saranno sempre opportunità negli investimenti di valore: tutto ciò che serve è capitalizzare le “cose stupide che fanno gli altri”.

Il 92enne CEO di Berkshire Hathaway pensa che la strategia di investimento che lo ha reso ricco non stia passando di moda, ma oggi la gente potrebbe dover cercare in posti diversi per trovare società sottovalutate, ha detto sabato in occasione di un’assemblea annuale degli azionisti a Omaha, Nebraska.

Rispondendo a una domanda del pubblico sugli impatti sul mercato dell’innovazione tecnologica dirompente, Buffett ha affermato che il cambiamento non riduce necessariamente le opportunità di investimento di valore, che implicano la ricerca di azioni o attività disponibili a prezzi stracciati.

Buffett ha poi ribadito la sua convinzione di investire in fondi indicizzati e ha affermato che i fondi indicizzati sono un ottimo strumento di investimento perché i costi sono bassi. La sua simpatia per i fondi indicizzati può essere misurata dal fatto che ha incaricato i suoi fiduciari di investire il 90% del suo patrimonio nel fondo indicizzato S&P 500.

Inoltre, ha sottolineato che “Apple è il business migliore di qualsiasi altro nel portafoglio di Berkshire Hathaway Inc”. Su Tesla, invece, è rimasto u alone di scetticismo e pur elogiando Musk come un ragazzo brillante, Buffett ha espresso poca convinzione nell’investire nel settore automobilistico poiché con troppa concorrenza e poca certezza su dove andrà in futuro.

L’investitore miliardario ha anche dichiarato di essere più a suo agio con investimenti in Giappone piuttosto che a Taiwan, riflettendo le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Il Berkshire ha investito, infatti, in cinque case commerciali giapponesi, mentre ha fatto un passo indietro su un investimento multimiliardario in Taiwan Semiconductor Manufacturing (ha investito più di 4 miliardi di dollari in TSMC lo scorso anno, per venderne la maggior parte entro tre mesi).