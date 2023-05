Riunione Fed: aumento tassi di 25 pb, poi ci sarà una pausa? Cosa ha detto Powell

Riunione Fed: il rialzo dei tassi è di 25 punti base, come ampiamente previsto.

Con una decisione unanime, il Federal Open Market Committee della banca centrale ha alzato il suo tasso debitore di riferimento di 0,25 punti percentuali. Il tasso stabilisce ciò che le banche si addebitano reciprocamente per i prestiti overnight, ma si applica a molti prodotti di debito al consumo come mutui, prestiti auto e carte di credito.

Il tasso sui fondi federali è stato così portato a un intervallo compreso tra il 5% e il 5,25%, il più alto dal 2007.

Un crollo dei titoli bancari regionali in seguito alla crisi della First Republic Bank all’inizio di questa settimana aveva aumentato alcune scommesse su una pausa negli aumenti già da oggi, sebbene i politici abbiano finora separato la politica dei tassi di interesse dai loro strumenti per sostenere il settore bancario.

Così infatti non è stato, a dimostrazione che la lotta contro l’inflazione continua e che domina ancora una certa incertezza su come potrà evolvere il quadro economico Usa. Powell ha ricordato che nessuna decisione su una potenziale pausa nella politica monetaria è stata presa, se ne riparlerà a giugno.

Ad ogni modo, l’elemento che ha caratterizzato l’incontro è stata la scelta di non fare riferimenti su futuri rialzi dei tassi, come avvenuto per esempio a marzo scorso, ma piuttosto focalizzarsi sull’approccio dei dati: le prossime decisione dipenderanno da valutazioni di dati ed eventi. Non si è comunque fatto riferimento esplicito a una possibile pausa nell’aumento del costo di finanziamento.

La Fed ha alzato i tassi di 25 punti base: le motivazioni

Nell’intento di lungo periodo di ottenere la “massima occupazione e inflazione al tasso del 2%” la Federal Reserve ha deciso di alzare ancora il costo del denaro.

C’è stata una certa prudenza nel fornire indicazioni sulle prossime mosse, evidenziando che nel prossimo futuro si terrà conto “dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dai ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione, e degli sviluppi della politica economica e finanziaria”.

Nella dichiarazione ufficiale si legge anche che:

“Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. È probabile che condizioni di credito più restrittive per famiglie e imprese pesino sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione. La portata di questi effetti rimane incerta. Il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione.”

Proprio sull’inflazione, Powell ha ribadito che si è leggermente moderata dalla metà dello scorso anno, tuttavia le pressioni inflazionistiche continuano a essere elevate e il processo per riportare l’inflazione al 2% ha ancora molta strada da fare.

Passaggio importante è anche il seguente: “Nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato sarebbe disposto a modificare opportunamente l’orientamento della politica monetaria qualora emergano rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi del Comitato”.

Questo significa che non si è scelto di inserire nella comunicazione alcuna indicazione futura di ulteriore rialzo o di una pausa, restando più cauti sulla necessità di valutare i prossimi sviluppi. La dichiarazione precedente, di marzo, menzionava “Il Comitato prevede che potrebbe essere appropriato un ulteriore rafforzamento della politica”, ma questa formula ora è stata rimossa.

Per quanto riguarda l’analisi macroeconomica, la Fed ha sottolineato una crescita a un ritmo modesto nei primi tre mesi del 2023. Il mondo del lavoro è stato robusto, con un tasso di disoccupazione modesto. L’inflazione, invece, è indicata come “elevata”. Non si è utilizzato il termine recessione.

La Fed ha anche specificato che continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca di agenzie, secondo i piani.

Riunione Fed, decisione tassi e conferenza stampa: i momenti salienti

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla riunione della Federal Reserve molto attesa da mercati e analisti.

21:20 Conferenza conclusa Powell termina la conferenza stampa

21:00 Crisi bancaria Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha definito l’acquisizione di First Republic da parte di JPMorgan una “eccezione”. “Penso che sia probabilmente una buona politica che non vogliamo che le banche più grandi facciano grandi acquisizioni”, ha detto. “Questa è la politica, ma questa è un’eccezione per una banca in fallimento e penso che in realtà sia un buon risultato per il sistema bancario”.

20:56 Inasprimento credio e tassi Secondo Powell, è difficile prevedere quanto l’inasprimento del credito sostituirà la necessità di ulteriori aumenti. Il riferimento è alla stretta al credito che proviene anche dalla crisi bancaria. “Valutare se la politica è sufficientemente restrittiva è una valutazione continua”, ha aggiunto.

20:49 Pausa rialzo tassi? Una decisione su una pausa non è stata presa oggi, decideremo a giugno, ha evidenziato Powell.

20:40 Stretta creditizia Powell ha ricordato che ci vorrà del tempo prima che gli effetti dei rialzi dei tassi abbiano pieno effetto, soprattutto sull’inflazione. È probabile che l’economia subisca pressioni dovute a condizioni di credito più restrittive, anche se la portata degli effetti della stretta creditizia resta incerta.

20:39 Previsioni su inflazione “È probabile che la riduzione dell’inflazione richieda una crescita al di sotto del trend e un certo indebolimento del mercato del lavoro”, ha detto Powell.

20:37 Lotta all’inflazione è il target Powell ha ribadito che la Fed è fortemente impegnata a riportare l’inflazione al di sotto dell’obiettivo del 2%. “Guardando al futuro, adotteremo un approccio dipendente dai dati”, ha aggiunto.

20:35 Sistema bancario Usa Powell ha rassicurato sul sistema bancario statunitense, sottolineando che è considerato solido e resiliente, ma che occorre impegnarsi a imparare le giuste lezioni dalla rotta bancaria.

20:31 Conferenza stampa Powell ha iniziato la sua conferenza stampa.

20:27 Wall Street positiva Dopo la decisione sui tassi della Fed, il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito di 12,5 punti, o dello 0,04%, a 33.697,03, l’S&P 500 (.SPX) ha guadagnato 9,84 punti, o dello 0,24%, a 4.129,42 e il Nasdaq Composite (.IXIC) ha aggiunto 58,86 punti, o 0,49%, a 12.139,36.

20:21 Euro dollaro La coppia EUR/USD ha esteso il suo rally giornaliero verso 1,1100 nella sessione americana. La Fed ha alzato il suo tasso ufficiale di 25 punti base come previsto, ma ha eliminato il commento “potrebbe essere appropriato un ulteriore rafforzamento della politica” dalla dichiarazione politica, che rafforzava il dollaro Usa.

20:03 Dichiarazione di politica monetaria L’attività economica è cresciuta a un ritmo modesto nel primo trimestre. Negli ultimi mesi i guadagni di posti di lavoro sono stati robusti e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione rimane elevata. Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. È probabile che condizioni di credito più restrittive per famiglie e imprese pesino sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione. La portata di questi effetti rimane incerta. Il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione. Il Comitato cerca di raggiungere la massima occupazione e inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. A sostegno di questi obiettivi, il Comitato ha deciso di aumentare l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dal 5 al 5-1/4%. Il Comitato monitorerà attentamente le informazioni in arrivo e valuterà le implicazioni per la politica monetaria. Nel determinare la misura in cui un ulteriore rafforzamento della politica monetaria possa essere appropriato per riportare l’inflazione al 2 per cento nel tempo, il Comitato terrà conto dell’inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull’attività economica e sull’inflazione, e della politica economica e finanziaria sviluppi. Inoltre, il Comitato continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca di agenzie, come descritto nei suoi piani precedentemente annunciati. Nel valutare l’orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche. Il Comitato sarebbe disposto a modificare opportunamente l’orientamento della politica monetaria qualora emergano rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi del Comitato. Le valutazioni del Comitato terranno conto di un’ampia gamma di informazioni, comprese le letture sulle condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione, nonché gli sviluppi finanziari e internazionali. Hanno votato per l’azione di politica monetaria Jerome H. Powell, presidente; John C. Williams, vicepresidente; Michael S.Barr; Michelle W. Arciere; Lisa D. Cook; Austan D. Goolsbee; PatrickHarker; Philip N. Jefferson; Neel Kashkari; Lorie K. Logan; e Christopher J. Waller..