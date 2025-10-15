Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Addio ai cavi USB. La loro fine ormai è vicina

Pasquale Conte

15 Ottobre 2025 - 00:22

Anche per i cavi USB dei nostri smartphone sta per arrivare una svolta importante. E c’è chi ipotizza che la loro fine sia ormai sempre più vicina.

Addio ai cavi USB. La loro fine ormai è vicina

Seguici su

Un tempo, quando si acquistava un nuovo telefono, si riceveva una confezione ricca di elementi accessori. Al suo interno, era prassi trovare un paio di auricolari pronti all’uso, l’alimentatore per la ricarica e il cavo USB. Col tempo, queste sono diventate sempre più leggere e scarne, con i produttori che hanno deciso di optare per un packaging minimalista.

Gli auricolari ormai da anni non vengono più inseriti all’interno delle scatole, e anche per gli alimentatori di ricarica il discorso sembra pronto per prendere definitivamente la stessa piega. L’unico che ancora resiste è il cavo USB, oggi disponibile in praticamente qualsiasi confezione di vendita di un nuovo smartphone. Ma sarà così per sempre?

leggi anche

Sta per arrivare lo smartphone con la ricarica più veloce di sempre
Sta per arrivare lo smartphone con la ricarica più veloce di sempre

La fine dei cavi USB per smartphone

Anche i cavi USB presenti nelle confezioni degli smartphone potrebbero fare la stessa fine di auricolari e alimentatori. E non parliamo di un’ipotesi così remota. In un recente post su Reddit, un utente ha segnalato che il prossimo Sony Xperia 10 VII già non avrà il cavo USB-C all’interno della scatola.

Una scelta insolita e del tutto inedita, ma che inevitabilmente potrebbe presto diventare lo standard per il mondo della telefonia. Quando si decise di rimuovere l’alimentatore, la motivazione venne fatta ricadere su tematiche di ecosostenibilità. Ogni consumatore ne ha almeno uno in casa, perché dargliene altri e alimentare lo spreco?

Lo stesso pensiero potrebbe venire allargato anche ai cavi USB, inutile aggiungerne altri nelle confezioni, considerando che ormai lo standard USB-C viene utilizzato dalla maggior parte dei dispositivi tech e quindi chiunque ne è pieno in casa.

Le possibili conseguenze della decisione

Se da un lato c’è chi esulta per questa decisione, affermando che in questo modo si riducono gli sprechi, dall’altro c’è chi apre un altro tema: i cavi difettosi potrebbero diffondersi maggiormente. Di solito, quando si acquista un nuovo telefono, si tende a utilizzare il cavo originale fornito in dotazione per anni. Fino a quando non si rompe. E sempre più spesso, invece che sostituirlo con un altro dello stesso marchio, ci si affida ad accessori low-cost poco affidabili.

Non a caso, sempre più spesso si tende a parlare di ricarica lenta, di connessione scadente, di surriscaldamento e di cortocircuiti. Tutti fattori che, già dopo qualche mese, obbligano i consumatori a buttare il vecchio cavo economico e a comprarne un altro.

Se si dovesse decidere di rimuovere in via definitiva il cavo USB originale dalla confezione dei nuovi telefoni, paradossalmente la scelta potrebbe comunque aumentare lo spreco e il ricambio di cavi per lo scambio dati. Un fattore rilevante, che forse potrebbe spingere gli altri grandi brand produttori di smartphone a rivalutare l’eventuale decisione.

leggi anche

Le peggiori marche di cellulari, ecco quali smartphone sono meno affidabili

Le peggiori marche di cellulari, ecco quali smartphone sono meno affidabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# iPhone
# Android
# Smartphone
# Apple
# Samsung

Iscriviti a Money.it

FT logo

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 17/10/2025 Useresti l’euro digitale?
VOTA ORA

Selezionati per te

Le peggiori marche di cellulari, ecco quali smartphone sono meno affidabili

Tablet e Smartphone

Le peggiori marche di cellulari, ecco quali smartphone sono meno affidabili

Un uomo ha acquistato due iPhone ricondizionati da Temu. Ecco cosa ha trovato quando li ha aperti

Tablet e Smartphone

Un uomo ha acquistato due iPhone ricondizionati da Temu. Ecco cosa ha trovato quando li ha aperti

Correlato

Come scrivere in corsivo su Instagram

Tablet e Smartphone

Come scrivere in corsivo su Instagram