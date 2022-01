Young Platform finalizza l’Acqui-hiring di Arithmos Trading: tutte le novità per gli utenti

Grazie all’operazione di acquisizione appena conclusa, Young Platform sarà in grado di sviluppare nuovi ed innovativi algoritmi di trading proprietari sfruttando le più moderne tecnologie di strategy design e artificial intelligence.

In particolare, la piattaforma italiana potrà dare vita a sistemi di trading algoritmico - spesso conosciuto come trading automatizzato o automatico - con l’obiettivo di aumentare il set di funzioni esclusive messe a disposizione degli utenti. Grazie al trading automatico sarà possibile processare una moltitudine di fonti di informazione diverse ad altissima velocità, con lo scopo di massimizzare il profitto e minimizzare al contempo il rischio e l’intervento umano.

Operazione strategica e a vantaggio degli utilizzatori

L’Acqui-hiring di Arithmos Trading da parte di Young Platform è un’operazione che si rivela strategica e cruciale, specie in considerazione del particolare momento storico e dello scenario specifico di settore, dove tutti i principali players internazionali hanno già iniziato a lanciare i loro prodotti di trading algoritmico.

L’obiettivo non è solo quello di consolidare la propria posizione di mercato, ma anche quella di mettere gli utilizzatori finali al centro, fornendo complessivamente un miglior servizio e aiutandoli a comprendere meglio le dinamiche di un mercato sempre più complesso e volatile.

Riteniamo che l’intelligenza artificiale applicata al trading giocherà un ruolo significativo nel futuro di Young Platform. Le soluzioni sviluppate dal team di Arithmos risultano le più alte in termini di affidabilità e prestazioni. Siamo entusiasti del prossimo futuro di Young Platform e con questo team a bordo abbiamo la speranza di accelerare ulteriormente il nostro sviluppo anche a livello internazionale.

Dichiarano Andrea Ferrero e Mariano Carozzi, CEO e Chairman di Young Platform.

Inoltre Young Platform ha realizzato il rientro in Italia di talenti e tecnologie del mondo crypto precedentemente finiti all’estero. Quella di Arithmos Trading Ltd., azienda fondata a Londra nel 2020 da Edoardo Degli Innocenti e Matteo Meinardi dopo anni di ricerca e sviluppo, è infatti una metodologia in grado di costruire solidi sistemi di trading algoritmico e l’azienda londinese aveva creato tre famiglie diverse di trading systems in grado di generare profitti netti di oltre il 70% all’anno.